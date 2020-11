Wismar

Hans-Jürgen Berg betreibt seit 25 Jahren eine Tankstelle in Wismar. Die muss nicht in den Lockdown. Denn sie ist wegen des Verkaufs von Kraftstoffen systemrelevant. „Das meiste Geld verdienen wir aber mit unserem Shop und Bistro“, berichtet er. Ein Kaffee würde ihm ungefähr einen Bruttoverdienst von einem Euro einbringen, ein Liter Kraftstoff nicht einmal zwei Cent.

Doch in seinem Bistro darf nun keiner mehr Platz nehmen. Und genau das ärgert ihn: „Mir ist kein einziger Fall bekannt, in dem eine Tankstelle, ein Kunde oder Personal das Virus verbreitet hätten“, betont er. Der Niendorfer bezweifelt, dass das Verbot von Sitzplatz-Gastronomie dabei hilft, das Corona-Virus einzudämmern.

So gefährlich schätzen Virologen das Coronavirus ein:

Er fordert von der Politik endlich einen Plan, „mit Corona zu leben“. Denn das Virus werde im Dezember oder Januar nicht weg sein. „Und wir können nicht ständig alles zumachen. Die Zeche müssen nicht die Politiker bezahlen, die jeden Monat das gleiche Geld aufs Konto kriegen, sondern unsere Kinder und Enkel – und das möchte ich nicht!“

Die Zahlen der letzten sechs Monate

Sein Bistro musste der Tankstellen-Chef schließen. Quelle: Kerstin Schröder

Hans-Jürgen Berg wohnt an der Wohlenberger Wiek, ist studierter Naturwissenschaftler und legt Zahlen vor: Vom 15. März bis zum 31. Oktober seien in seiner Team-Tankstelle 173 398 Kundenkontakte abgewickelt worden. In diesem Zeitraum sei der Inzidenzwert von 50 Infektionen innerhalb von sieben Tagen in Nordwestmecklenburg niemals überschritten worden. „Das heißt, es konnten alle Corona-Fälle durch das Gesundheitsamt zurückverfolgt werden. Eine Tankstelle war trotz der vielen Kontakte kein Ort, der das Virus verbreitet hat“, sagt der Unternehmer.

Das habe Gründe: Schon seit Jahren gelten in Tankstellen und in der Gastronomie strenge Hygienekonzepte, weil mit Lebensmitteln gearbeitet wird. Die seien im Frühjahr sogar noch erweitert worden – unter anderem mit berührungslosen Desinfektionsmittelspendern und Nachverfolgungslisten. Außerdem würden die im Shop und in der Küche vorhandenen Abluftanlagen sowie zwei Klimaanlagen regelmäßig für frische Luft im Verkaufsraum sorgen.

„So kann man die Pandemie nicht besiegen“

„Sitzplatzgastronomie in Tankstellen leistet keinen nachgewiesenen Beitrag zur Weiterverbreitung des Virus und deshalb kann es auch keinen Beitrag zu dessen Eindämmung leisten, wenn sie geschlossen ist“, ist er überzeugt. Im Gegenteil, Berufstätige könnten eine „gesunde Pause“ machen. Denn die würden sich nur kurz – ungefähr 15 Minuten – im Bistro aufhalten, hätten genügend Abstand zum Tisch-Nachbarn und seien meist mit ihren Kollegen unterwegs, mit denen sie ohnehin den Tag über zusammen verbringen.

„Bei uns gibt es keine Feiern und von 22 bis 6 Uhr erfolgt der Verkauf über den Nachtschalter“, berichtet Hans-Jürgen Berg und fragt: „Warum müssen also die Tankstellen ihre Bistros schließen?“ Er kann keinen vernünftigen, nachvollziehbaren Grund erkennen. „Kann man wirklich die Pandemie besiegen, wenn Bürgerinnen und Bürger, die sich Mühe geben, im übertragenen Sinne mit Füßen getreten werden? Ich glaube nicht!“

Verordnungen nicht mit Fakten untermauert

Der Unternehmer ist sicher: Mit Verordnungen, die niemand nachvollziehen und niemand mit Fakten untermauern kann, wird die Unterstützung in der Bevölkerung für immer wiederkehrende Lockdown-Maßnahmen zunehmend schwinden. Denn: „Politiker müssen nicht in Kurzarbeit und sie müssen auch nicht um ihre Existenz bangen. Das sieht bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern deutlich anders aus. Und erst recht bei den Personengesellschaften – wie bei mir als Einzelunternehmer: Ich hafte, und damit meine ganze Familie gleich mit, mit meinem gesamten privaten und Geschäftsvermögen für all das, was im Betrieb passiert. Da kann ich wohl verlangen, dass nur das eingeschränkt wird, was belegbar, begründbar und beweisbar ist. Und wenn schon beides nicht geht – dann sollte es wenigstens plausibel sein. Verhältnismäßigkeit im Sinne des Gesetzes ist meiner Meinung nach viel mehr als voreilige Allgemeinverfügungs-Schnellschüsse.“

Von Kerstin Schröder