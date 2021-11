Wismarer Tanne steht – Angst vor möglicher Absage des Weihnachtsmarktes

Wismar

Der erste Vorbote auf die Adventszeit in Wismar ist seit Freitagvormittag sichtbar: etwa zehn Meter hoch, prachtvoll gewachsen und in sattem Grün – die Weihnachtstanne auf dem Marktplatz. Eine Familie aus Dargetzow hat sie zur Verfügung gestellt, sie möchte aber unerkannt bleiben. Jahrelang war der Baum bei ihnen gewachsen, nun trennen sich ihre Wege. Kameraden der Wismarer Berufsfeuerwehr rückten am Morgen an und fällten das gute Stück, um es einige Kilometer entfernt wieder aufzustellen.

Ende kommender Woche soll die Tanne dann ihre Beleuchtung bekommen, angestellt wird sie aber erst nach Totensonntag, also ab dem 22. November mit offizieller Eröffnung des Weihnachtsmarktes. 250 Meter lang ist die Lichterkette, verrät Sibylle Donath, Leiterin des Amtes für Tourismus und Kultur. Ergänzt werde sie durch leuchtende Schneeflocken und Sterne.

Reingelegt am frühen Morgen

Am Morgen hatte es in Bezug auf die Tanne noch einen kleinen Schreckmoment gegeben. Den städtischen Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB) erreichte ein Anruf von Maik Winde. Mit der betreffenden Tanne verbinde er seine große Liebe Dörte, die er vor Jahren unter dem Baum küsste. Zur Erinnerung hätten beide „Dörte und Maik forever Love“ in den Baum geritzt. Und eben diesen Beweis ihrer Liebe hätte Maik Winde gern zurück, bevor der Weihnachtsbaum andere Menschen auf dem Wismarer Marktplatz erfreut. Er würde auch selbst zur Kettensäge greifen und den Schriftzug herausschneiden, erklärte er.

Die angerufene EVB-Mitarbeiterin Marion Eckhardt konnte den Braten nicht riechen, dass sich hinter Maik Wind Leif Tennemann von NDR 1 Radio MV verbarg, der sie mit seiner Sendung „Vorsicht Leif“ reinlegte. Er gab sich zu erkennen – und Marion Eckhardt lachte schallend. Wer es verpasst hat, kann die 1:46 Minuten auf der Internetseite des NDR 1 nachhören. Und der Baum? Der bleibt natürlich unangetastet und so wie er ist.

Sorge wegen Corona-Zahlen

Unangetastet, so sagt Dörte Schmidt, bleiben hoffentlich auch die Entscheidungen hinsichtlich der Adventsmärkte im Land. Gemeinsam mit Thomas Scheel zeichnet die Dassower Schaustellerin für den Wismarer Adventsmarkt verantwortlich. Dass der stattfinden darf, verkündete sie erst vor knapp drei Wochen. Nun blickt sie mit Sorge auf die Entwicklung der Corona-Zahlen in MV und Nordwestmecklenburg. Wie überall steigen sie eher als dass sie sinken. „Natürlich ist die Angst da, dass es plötzlich heißt, dass es keine Weihnachtsmärkte geben darf“, gibt sie zu. Bisher gibt es nur Empfehlungen, unter anderem vom RKI, Großveranstaltungen abzusagen. „Wir hoffen, dass uns das nicht treffen wird.“

Bereits an diesem Wochenende rollen die ersten Hütten an, der intensive Aufbau beginnt ab Montag. Daher ist der Marktplatz ab dem 15. November bis zum 22. Dezember für Fahrzeuge gesperrt. „Es wird alles sehr weitläufig gestaltet. Die bekannten als Kreuz gestalteten beiden Hauptwege sind knapp sechs Meter breit. Zudem werden wir einen Außenrundlauf gestalten, der acht bis zehn Meter breit ist. Die Gäste haben also genügend Abstand“, rechnet sie vor.

Dörte Schmidt, Veranstalterin des Wismarer Weihnachtsmarktes: „Wir sind traurig darüber, dass es keine Bühne mit Programm und keine Eröffnung mit dem Weihnachtsmann geben wird.“ Quelle: Jürgen Lenz

Eingezäunt wird der Marktplatz in diesem Jahr nicht. Er misst 10 000 Quadratmeter, 2000 davon werden nur bebaut. Die Glühweinhütten sollen versetzt stehen, Sitzmöglichkeiten gibt es nicht. „Wir wollen Menschenansammlungen vermeiden. Das wird auch durch unsere Security kontrolliert“, so Dörte Schmidt. Auch wenn für die Gäste weniger Geschäften und Hütten – insgesamt sind 35 Händler und Schausteller vor Ort – aufgebaut werden, auf Karussells müssen die Kinder dennoch nicht verzichten. Es sind sogar neue Fahrgeschäfte dabei. Nur das jeweilige Hygienekonzept muss beachtet werden.

Die Weihnachtstanne ist am Freitag auf dem Wismarer Markt aufgestellt worden. Der edle Spender möchte ungenannt bleiben. Quelle: Jana Franke

3G oder sogar 2G-Regelungen werde es aber nicht geben, erklärt Dörte Schmidt. Aber: An den Ein- und Ausgängen der Hauptwege werden Schilder stehen, die die Besucher auf die Abstandsregel und den Mund-Nasen-Schutz hinweisen. Beides muss eingehalten werden, wenn die Gäste an den Buden anstehen oder sich Menschentrauben bilden sollten. „Wir sind traurig darüber, dass es keine Bühne mit Programm und keine Eröffnung mit dem Weihnachtsmann geben wird“, gibt Dörte Schmidt zu. Aber im Moment ist sie froh, wenn der Markt überhaupt stattfinden und am 22. November seine Pforten öffnen darf.

Am gleichen Tag soll auch der Weihnachtszauber in der Wismarer Markthalle eröffnen und bis zum 6. Januar 2022 die Besucher mit Ständen erfreuen. „Wir hoffen sehr, dass wir aufmachen können“, sagt Organisator André Kuchenbecker. Er wartet auf die neuen Corona-Verordnungen aus Schwerin. Bereits gut genutzt wird die Eisbahn neben der Markthalle. Dort können seit einigen Tagen die Schlittschuhe angezogen werden – und viele Besucher kommen. „Aktuell gilt die 3-G-Regel“, berichtet André Kuchenbecker.

Von Jana Franke