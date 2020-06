Wismarer Theater legt wieder los – mit einer Open-Air-Sommerbühne

Wismar

Auf dem Konferenztisch im Büro von Theresa Eberlein als Leiterin des Wismarer Theaters und der Veranstaltungszentrale stapeln sich Bestuhlungspläne und -skizzen.

„Wenn wir nur Einer- oder Zweierplätze verkaufen, können wir zwischen 75 und 92 Gäste ins Theater lassen“, erzählt sie vom Großen Saal, der normalerweise Platz für bis zu 444 Gäste bietet. Nun müsste jede zweite Reihe frei bleiben, dazu immer drei Sitzplätze zwischen jedem Pärchen oder Einzelgast.

Theater so nicht bespielbar

Das Theater unter den derzeitigen Bedingungen zu bespielen sei, so Theresa Eberlein, „finanziell desaströs“. Und: „Und es ist natürlich schwer, unter solchen Bedingungen so etwas wie Theatergefühl im Publikum entstehen zu lassen.“

Deswegen kam die Idee eines Freilufttheaters für den Sommer auf, eine neue Open-Air-Reihe für Wismars Sommerabende: Kultur im Zeughaushof. „Wir gehen davon aus, dass der Bedarf an Kultur, Musik und Theater gerade sehr groß ist“, schmunzelt Theresa Eberlein. „Viele werden sich freuen, dass es endlich wieder Musik und Theater gibt!“

Bis zu 250 Gäste Open Air erlaubt

Maximal 300 Menschen dürften derzeit an Freiluftveranstaltungen teilnehmen. Mit den entsprechenden Regelungen für Abstandsflächen passen bis zu 250 Gäste in den Zeughaushof. „Wir haben in eine gute Tonanlage investiert, um diese Abstände überbrücken zu können“, so die Theaterchefin weiter. Denn zwischen Bühne und letzter Reihe sind es 30 Meter.

Und auch beim Agieren auf der Bühne müssen Vorgaben zum Infektionsschutz beachtet werden. Platz für ein großes Schauspiel- oder Musikensemble ist somit nicht, es kommen Solisten und kleine Gruppen in den Zeughaushof. Vom 21. Juni bis zum 20. August wird fast jede Woche etwas geboten. „Eine gute Mischung aus Musik und Theater, immer sommerlich leicht und unterhaltsam“, wirbt Theresa Eberlein

Streicherquartett mit Tango und mehr

Den Auftakt macht am Sonntag, den 21. Juni, um 16 Uhr ein Streichquartett unter der Leitung von Thomas Probst – den Wismarerinnen und Wismarern bekannt aus der Reihe „Rathauskonzerte“. Zusammen mit Ursula Fingerle, Daniel Schwartz und Clara Berger spielt er ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Humperdinck bis Piazzolla und von Haydn bis Karl Jenkins.

Argentinischer Tango wird ebenso seinen Platz finden wie ein neu entdeckter Quartettsatz von Engelbert Humperdinck. Und mit Haydns Reiterquartett erklingt eines der schönsten Werke dieses Komponisten.

Musik vom Literaturpreisträger

Am 5. Juli geht es um 16 Uhr mit einem bekannten Künstler aus der Region weiter. Wolfgang Rieck befuhr als Vollmatrose die Weltmeere. Doch seine Liebe zur Musik hat ihn zur Landratte gemacht. Seit mehr als vier Jahrzehnten singt der Rostocker Lieder mit Tiefgang. In diesem Jahr hat der Liedermacher und Lyriker für seine Verdienste um die norddeutsche Kultur den Gillhoff-Literaturpreis erhalten.

Neben eigenen Texten sind bei seinen Konzerten Lieder nach Theodor Kramer, Joachim Ringelnatz und anderen bedeutenden Lyrikern der Gegenwart und Vergangenheit zu hören – auf hoch- und plattdeusch. Rieck begleitet sich in seinen Konzerten mit Gitarren, Banjo, Ziehharmonika, Meerestrommel, Mundharmonika, Tenorhorn und vielem mehr.

Viel zu tun

„Wir waren in den letzten Wochen nicht untätig“, macht Theresa Eberlein deutlich. Am 14. März wäre die Premiere des neuen Stücks der Niederdeutschen Bühne gewesen. „Das war die erste Veranstaltung, die wir abgesagt haben“, berichtet sie. Erst am Wochenende danach kam das Veranstaltungsverbot. „Das gab uns auch Rechtssicherheit und regelte die Rückgabe von Karten klar.“

Seitdem war das Theater geschlossen. Keine Veranstaltungen, keine Proben, nichts. „Wir hatten mehr zu tun als unter normalen Bedingungen“, erzählt Theresa Eberlein. Absagen, neue Termine finden, Kontakt zu Künstlern und Agenturen sowie die Rückabwicklung der Kartenkäufe gehörte so in den letzten Wochen zur Hauptaufgabe in den Büroräumen im Theater. Weiter: „Unsere Techniker und Hausmeister konnten sich um Dinge kümmern, für die sonst kaum Zeit ist.“

Kreative Videos

Zwischendurch haben Theaterpädagogin Katharina Waldmann, genannt Seidel, und auch die Techniker kleine höchst amüsante Videos aus dem Theater produziert: die Kostüme unterhalten sich, die Nähmaschinen erzählen aus dem Nähkästchen und sogar die Garderobe kommt zu Wort und träumt reimend, während die Kasse berlinert – zum Piepen! Die Videos gibt es auf der Facebookseite des Theaters zu sehen.

Corona-Regeln

Es gelten die aktuellen Corona-Regeln in Bezug auf Datenerfassung, Abstand und Hausstände (derzeit Personen aus zwei Hausständen oder aber bis zu 10 Personen aus verschiedenen Hausständen als Gruppe). Besucherinnen und Besucher haben über die Zeughausstraße Zugang zur jeweiligen Veranstaltung. Karten gibt es in der Tourist-Information und unter www.eventim.de, dazu an der Abendkasse mit Glück. Die Karten kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Das weitere Programm im Zeughaushof Samstag, 11. Juli, um 18:00 Uhr: „Männer, Frauen und andere Katastrophen“ Mit Texten verschiedener Dichter/-innen begibt sich die Schauspielerin Cornelia Thiele auf spielerische Streifzüge, bei denen sie Lottchen und ihre Liebhaber belauscht, Vergleiche von Männern anstellt, Frösche küsst, dem schönen Mister Tod „Hallo“ sagt und dabei mancher Katastrophe nur knapp entgeht. Thomas Kieck kommt, wie so mancher Mann, zwar kaum zu Wort, ist jedoch als Begleiter an der Gitarre unentbehrlich. Samstag, 18. Juli, um 18:00 Uhr: „Vom Urknall bis zum Mauerfall“ Eine deutsch-deutsche Nachkriegsgeschichte im Spiegel der Schlager aus Ost und West mit Dirk Rave (Regie) und Henry Nandzik. Freitag, 24. Juli, um 19.30 Uhr: „ Mario & Friends“ Ein Wismarer Musik-Urgestein rockt die Bühne. Gemeinsam mit Nico Marks am Bass, Thomas Bittermann am Schlagzeug, Luis Gaitzch an der Gitarre und Aldo Pinetzki an Saxfon/Klarinette spielt Mario Neumeister die Songs seines neuesten Albums „Undurchschaubar“ und Bekanntes aus Rock, Pop und Blues. Samstag, 1. August, um 18:00 Uhr: „ Jauxi! mit Highheel Sneakers“ Sänger und Sängerinnen des Wismarer „Vereins Jauxi! Entertainment“ präsentieren zusammen mit der Schweriner Schülerband „Highheel Sneakers“ Lieder aus dem Musical Hairspray. Sie möchten ihren Auftritt für ein Statement gegen Rassismus (#Blacklivematters) nutzen und ihren Anteil der Ticketerlöse an eine passende Einrichtung spenden. Samstag, 8. August, um 18.00 Uhr: „Gut gegen Nordwind – Schauspiel“ Ein Theaterstück nach dem Bestseller von Daniel Glattauer. Eigentlich hatte Emmi Rothner bloß ein Zeitungsabonnement abbestellen wollen. Doch weil sie einen Tippfehler in der Adresszeile macht, landet die E-Mail im Postfach von Leo Leike. Der beschäftigt sich gerade beruflich mit der Sprache von E-Mails und schreibt Emmi kurzerhand zurück. Es ist der Beginn einer E-Mail-Romanze. Samstag, 15. August, um 18:00 Uhr: „Voice Passion by Candlelight“ Das Candlelight-Programm mit den schönsten Balladen aus den beliebtesten Musicals, Classic-Hits, ein Hauch von Celtic und den stärksten Songs aus dem Crossover-Repertoire: Alles live, zwei Stimmen und der Klang eines Klaviers zaubern eine überaus stimmungsvolle Atmosphäre; zum Lauschen, Träumen und Genießen. Donnerstag, 20. August, um 19.30 Uhr: „Küss langsam – Romantic-Action-Comedy“. Ein Blick, ein Kuss, toller Sex … und dann? Die Bürger & der Gorr erzählen eine Liebesgeschichte NACH dem Happy End. Genauer: Eine atemberaubende, knallharte bitterböse Action-Thriller-Beziehungskomödie, in der gnadenlos mit Pointen geschossen wird. Ein Rosenkrieg zum Verlieben!

Von Nicole Hollatz