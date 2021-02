Wismarer Theatersommer bringt „Nosferatu“ in Georgenkirche

Wismar

Diese Nachricht bringt Vorfreude: Es soll in diesem Jahr wieder einen Theatersommer in der Georgenkirche geben. Nach der Insolvenz der Festspiele Wismar 2019 und der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr bereitet der Wismarer Theaterverein einen Neustart vor. „Wir gehen davon aus, dass er möglich sein könnte“, zeigt sich Annette Joppke vom Vorstand zuversichtlich. Aufführungen sind vom 16. Juli bis zum 7. August geplant – unter Einhaltung eines Hygienekonzepts.

Vor hundert Jahren begannen Dreharbeiten in Wismar

Eine Szene aus derm Film "Nosferatu" am Wassertor in Wismar. Quelle: Hinstorff Verlag

Nicht Shakespeares „Hamlet“, der ursprünglich für den Sommer 2020 vorgesehen war, ist angekündigt, sondern „Nosferatu“. Der gleichnamige Gruselklassiker soll St. Georgens Theaterbühne und die Zuschauergunst (erneut) erobern. Es dürfte ein Heimspiel werden. Denn der Film entstand zu großen Teilen in Wismar. Hier begann Regisseur Friedrich Murau im Juli 1921 mit den Dreharbeiten. Szenen entstanden beispielsweise auf dem Marktplatz, am Hafen, am Wassertor und auf dem Hof der Heiligen-Geist-Kirche. Auch die rückwärtige Ansicht der Georgenkirche ist im Film zu sehen.

Regisseur plant Inszenierung auf zwei Ebenen

Aus Anlass des 100. Jubiläums hat Regisseur Holger Mahlich für den Wismarer Theatersommer ein Bühnenstück als Szenencollage entwickelt. Seine Idee ist eine Inszenierung auf zwei Ebenen, die des Films und die des Drehprozesses. Das Schauspielensemble wird einerseits die Szenen aus dem Stummfilm so genau wie möglich auf der Bühne nachspielen und andererseits Aspekte der Filmherstellung sichtbar machen. „Diese zwei Ebenen miteinander zu verschränken, bietet vielfältige Möglichkeiten, einen unterhaltsamen und witzigen Theaterabend zu gestalten“, teilt Produktionsleiter Andreas Conrad mit.

Szenen der Nosferatu-Story mit Livemusik unterlegt

Amüsieren werden sich die Zuschauer sicher über die maßlos übertriebene Mimik und Gestik der Darsteller, wie sie zur Zeit des Stummfilms üblich war. In diesen Szenen erzählen die Schauspieler die Nosferatu-Geschichte. Geplant ist, sie mit Livemusik zu unterlegen.

Andererseits wollen die Macher witzige Szenen neben und hinter der Kamera zeigen, etwa Attitüden der Schauspieler und das Lavieren des Teams, und dazu Affären aus der Kinowelt nutzen. „Mit diesen Szenen setzen wir einen lustigen Kontrapunkt zu der düsteren und für damalige Verhältnisse schauerlichen Horrorgeschichte“, sagt Conrad.

Theaterverein plant mit 140 bis 170 Sitzplätzen

Der Originalfilm dauert etwa 90 Minuten. Es können aber nicht alle Szenen auf die Bühne gebracht werden. „Die Fassung von Holger Mahlich ist 75 Minuten lang“, informiert Annette Joppke, Projektleiterin im Theaterverein. „Deshalb sind wir in der Lage, zwei Vorstellungen am Abend zu bieten.“ Das sei schon wegen der Wirtschaftlichkeit erforderlich. Denn der Verein hat ein Hygienekonzept erstellt, nachdem minimal 140, vielleicht auch 170 Zuschauer eine Vorstellung besuchen könnten. Die Georgenkirche bietet rund 400 Sitzplätze.

An jeweils drei Tagen zwei Aufführungen vorgesehen

Die Aufführungen sollen vom 16. Juli bis 7. August, immer am Donnerstag, Freitag und Sonnabend beziehungsweise am Freitag, Sonnabend und Sonntag stattfinden. Zwischen beiden Abendvorstellungen ist eine Pause konzipiert. „Es wird ein anderes Theatererlebnis“, sagt Annette Joppke, „aber wir gehen davon aus, dass die Besucher so hungrig sind auf Kultur und unser Angebot annehmen.“

Produktion erneut als inklusives Projekt

Wie bei den vorherigen Produktionen „Faust“ und „Der Drache“ plant Regisseur Holger Mahlich auch diesmal wieder ein inklusives Theaterprojekt. Das heißt, er möchte Darsteller mit Handicap ins Bühnenstück integrieren. Im Gespräch sind dafür erneut Mitglieder der „Charakterköpfe“, eine Laienschauspielgruppe der Wismarer Werkstätten GmbH.

„Mutter aller Horrorfilme“ „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ ist ein deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1922 von Friedrich Wilhelm Murnau in fünf Akten. Der Stummfilm erzählt die Geschichte des Grafen Orlok (Nosferatu), eines Vampirs aus den Karpaten, der in Liebe zur schönen Ellen entbrennt und Schrecken über ihre Heimatstadt Wisborg alias Wismar bringt. Heute ist „Nosferatu“ als internationaler Filmklassiker. Er gilt als „Mutter aller Horrorfilme“. Wismars Kantor Christian Thadewald-Friedrich hat den Stummfilmklassiker 2019 neu vertont. In drei Vorstellungen im August sahen und hörten mehr als tausend Menschen „Nosferatu – Altes Grauen neu vertont“ in der Nikolaikirche – mit dem Kantor an der Orgel, Dr. Thomas Bittermann am teils elektronischen Schlagzeug und Mathis Marks am E-Bass sowie 150 „Lichtstimmungen“ von Klaus-Peter Vogt.

