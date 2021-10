Wismarer Tierpark erhöht Preise: So viel zahlen Besucher künftig für den Eintritt

Wismar

Magdeburg, Leipzig, Berlin – Lennard (9) und Bennet (12) kennen viele Zoos und ihre Eltern Cindy und Alexander Giemula dadurch auch viele Preise. Gut, nun sind die großen Einrichtungen nicht mit dem Wismarer Tierpark zu vergleichen, aber die Familie aus dem brandenburgischen Groß Kreutz kennt auch Tiergärten in vergleichbarer Größe und schätzt ein: „Hier wird ein moderater Preis verlangt“, so Mama Cindy.

Dass der jetzt um einen Euro erhöht werden soll, findet sie vollkommen in Ordnung. „Wovon sollen die Tiere denn sonst leben, die müssen ja auch gefüttert werden“, sagt Lennard dazu.

Eintrittsanpassung seit 2016

Explodierende Futterkosten und zudem Personalkosten sowie die Unterhaltung der Fahrzeuge veranlassen Tierparkdirektor Michael Werner, seit 2016 wieder eine Eintrittsanpassung durchzuführen. Gelten sollen die neuen Preise ab der kommenden Saison. Die Tageskarte für Erwachsene kostet dann sechs statt jetzt noch fünf Euro (ermäßigt vier statt drei Euro), Kinder von drei bis 16 Jahre zahlen dann vier statt drei Euro.

Der nicht ermäßigte Gruppenpreis bleibt bei 4,50 Euro, die ermäßigte Gruppenkarte erhöht sich um 50 Cent auf drei Euro. Die ermäßigten Dauerkarte und die für Kinder von drei bis zehn Jahre wird 20 Euro kosten (vorher 15 Euro), die nicht ermäßigte Dauerkarte 30 Euro (vorher 25 Euro).

„Wir haben uns bewusst für eine moderate Anpassung entschieden“, betont Michael Werner. „Mit der Strategie der niedrigen Preise haben wir gute Erfahrungen gemacht.“ Familie sollen keine finanziellen Grundsatzentscheidungen treffen und der Besuch soll zu einer Wiederkehr animieren. „Wir möchten auch einkommensschwachen Familien die Gelegenheit geben, uns zu besuchen.“ Und wenn eine Familie den Tierpark zufrieden verlasse, weil für sie das Preis-Leistungs-Verhältnis stimme, dann sei eben jene Familie ein zuverlässiger Werbepartner, weil sie den Tierpark weiterempfiehlt.

Tierpark investiert kräftig

Die Besucherzahlen erfreuen den Tierparkchef. Schauten 2019 etwa 160 000 Gäste vorbei, um sich die mehr als 300 Tiere und 50 Arten anzuschauen, waren es im vergangenen Jahr etwa 170 000 zahlende Gäste. Damit die Zahlen weiterhin stetig steigen, will der Tierpark nun nicht nur Werterhaltung betreiben, sondern investieren – ein weiterer Grund für die Preissteigerung.

Schon in der kommenden Saison sollen die Gäste über den neuen Eingang am Bürgerpark auf das Tierparkgelände gelangen. Das Kassenhäuschen und die neue Toilettenanlage stehen bereits. Nun muss noch das Umfeld ein wenig aufgehübscht werden. Investiert werden hier etwa 350 000 Euro.

Im kommenden Jahr wird der Eingangsbereich verlegt. Dann kommen die Gäste über den Bürgerpark in den Tierpark. Quelle: Jana Franke

Mehr als eine Millionen Euro fließen in den neuen Bauernhof, der den Tierpark deutlich vergrößert. „Aus zwei Revieren werden drei“, erklärt Michael Werner. Heimisch werden hier Tiere wie zum Beispiel besondere Schafe und Ziegen. Die Pläne dafür gibt es bereits seit 2016. Sieben Jahre später soll das Projekt endlich beendet sein. „Wir sind froh, dass wir so gut wie fertig sind“, sagt Michael Werner auch mit Blick auf die Holzpreise, die durch die Decke gegangen sind. Wäre die Bauphase erst in diesem Jahr angegangen worden, wäre der Preis wohl dreimal so hoch, vermutet Werner.

Der Bauernhof im Tierpark soll im kommenden Frühjahr eröffnen. Quelle: Jana Franke

Nach dem Bauernhof wird der Bereich des Streichelgeheges in Angriff genommen. Entstehen soll an Ort und Stelle ein kombiniertes Vogel-, Sittich- und Kängurugehege. Unter andrem ist eine begehbare Vogelvoliere geplant. Diese Pläne werden aber nicht vor 2023 realisiert sein. Eher, und das schon mit Saisonbeginn im kommenden Jahr, werden zwei beliebte Attraktionen für Kinder erneuert: die Seilbahn und der Wasserbob. Beides wird komplett ersetzt und schlägt dem Tierparkverein mit 190000 Euro zu Buche.

Neben Tieren werden Kindern auch mehrere Attraktionen geboten. Der Wasserbob wird für die nächste Saison zurückgebaut – hier probiert ihn Johannes Loos aus dem hessischen Gründau aus – und ein neuer wird entstehen. Quelle: Jana Franke

Solche Attraktionen gehören zu einem Tierpark einfach dazu, meint Johannes Loos. Aus dem hessischen Gründau angereist, machen er, seine beiden Geschwister Mathilda (5) und Hendrik und die Eltern Britta und Torsten Loos gerade Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern. Der Wismarer Tierpark war nur ein Ziel. „Es gefällt mir sehr gut hier, vor allem der Wasserbob“, freut sich Johannes. Die Eltern finden den großzügig angelegten Spielplatz eine tolle Sache, „vor allem, dass für Eltern die Möglichkeit besteht, einen Kaffee mit direktem Blick auf den Spielplatz zu trinken“, so Britta Loos.

Über die Preise war sie erstaunt. „Wir haben 22 Euro für uns fünf inklusive drei Futterbeutel für die Tiere bezahlt. Das kennen wir anders“, gibt sie zu. Eine Erhöhung um einen Euro? „Das ist vollkommen legitim.“ Wenn die Tiere gut versorgt sind und den Gästen etwas geboten wird, gebe man gern Geld dafür aus.

Von Jana Franke