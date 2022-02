Wismar

„Biene“ und „Ulme“ haben das Zeug, die neuen Publikumslieblinge im Wismarer Tierpark zu werden. Das liegt an ihrem putzigen und ungewöhnlichen Aussehen: Der gesamte Körper der beiden Schafe ist mit Wolle überzogen – sogar die Beine und das Gesicht. Mund, Nase und Augen sind komplett schwarz und fast gar nicht zu erkennen. Das dunkle Fell über ihren Gesichtern sieht aus wie eine Maske und macht den Eindruck, als hätten sich die Tiere schon vor langer Zeit für die Corona-Pandemie gewappnet. Hinzu kommen kleine, gedrehte Hörnchen am Kopf. All das macht sie einfach nur zuckersüß.

„Und die Babys sehen aus wie Stofftiere“, lacht Tierpflegerin Melanie Hormann. In diesem Jahr werden aber noch keine Lämmchen erwartet: „Biene“ und „Ulme“ sind gerade ein Jahr alt und bekommen erst im Herbst einen männlichen Mitbewohner. Der zieht dann in ihren Stall auf dem neuen Bauernhof – natürlich auch mit schwarzer Wollmaske.

Viele neue Tiere für den Bauernhof

In die neue Millionen-Attraktion im Tierpark, den Bauernhof, ziehen immer mehr Vierbeiner ein, die neu in Wismar sind: Nach fünf Bentheimer Landschafen haben es sich dort auch zwei Esel gemütlich gemacht, „Püppi“ und „Tina“. Sie beäugen die maskierten Neuzugänge von einem anderen Holzhäuschen aus. In das, in dem die Waliser Schwarznasenschafe nach ihrer Ankunft untergebracht werden, laufen schon munter fünf andere Schafe umher. Sie sind nicht nur von einer Rasse, sondern haben auch alle Namen, die mit C beginnen: „Cecks“, „Charlotte“, „Cleo“, „Caty“ und „Cara“. Die weißen Bentheimer Landschafe suchen nach Leckerlis und Streicheleinheiten – bis die Neuen hereingelassen werden. „Biene“ und „Ulme“ wollen gleich rasant auf Kuschelkurs gehen – doch die anderen Vierbeiner laufen immer wieder verschreckt vor ihnen davon. „Vielleicht haben sie Angst vor den schwarzen Gesichtern, die sind ihnen wohl nicht geheuer“, lacht Tierparkchef Michael Werner.

Wolle über den Augen wird gekürzt

Melanie Hormann und Anna-Lena Steinhagen füttern die Walliser Schwarznasenschafe "Biene" und "Ulme". Quelle: Kerstin Schröder

Schafe können gestreichelt werden

Die Schwarznasenschafe sind mit einem Anhänger aus Lübeck geholt worden. „Aus einer privaten Zucht“, erzählt Melanie Hormann. Gut 45 Minuten hat die Fahrt ins neue Zuhause gedauert. Ausgewachsene Weibchen können bis zu 100 Kilogramm auf die Waage bringen und im Jahr mehrere Kilogramm Wolle liefern. Die ist rau, langfaserig und erreicht Längen von weit mehr als zehn Zentimetern. Die über den Augen wird „Biene“ und „Ulme“ schnell gekürzt, damit sie besser sehen können. Für die richtige Schur kommt später ein Experte.

Die Tiere auf dem Bauernhof haben große Freigehege, um sich bewegen zu können. Besucher können sie streicheln und füttern – wenn die Tiere genug davon haben, können sie den Platz verlassen und in ruhigere Gefilde tragen.

Der Tierpark hat im Winter normalerweise nur an den Wochenenden geöffnet. Doch in den Ferien wird eine Ausnahme gemacht. In den nächsten zwei Wochen kann die Anlage täglich ab 10 Uhr besucht werden. Am Bistro und in den WC-Anlagen herrscht Maskenpflicht. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5,50 Euro, für Kinder, Schüler und Studenten 3,50 Euro.

Von Kerstin Schröder