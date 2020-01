Wismar

Die Tiertafel für Wismar und Umgebung benötigt dringend eigene Räume. Der Verein hat sich 2018 gegründet und unterstützt inzwischen bis zu 45 bedürftige Tierhalter mit Futtermittel- und Sachspenden. Für die Lagerung und monatliche Ausgabe sucht er dringend eine bezahlbare Unterkunft.

„Die Räume sollten sich entweder im Erdgeschoss befinden“, sagt Anne Dedlow, „oder mit einem Fahrstuhl oder einer Rampe erreichbar sein.“ Dabei denkt die Vereinsvorsitzende an die zahlreichen Rentner, die die Hilfe der Tafel nutzen, und an Bedürftige mit einer Gehbehinderung. Wichtig sei zudem eine Busanbindung und dass der Bus sonnabends einmal in der Stunde fährt. „Im Vorstand sind alle berufstätig, wir können das Futter nur am Sonnabend ausgeben.“

13 Ehrenamtler im Einsatz

Außer den drei Vorstandsmitgliedern gibt es zehn aktive Helfer, die die Futter- und Sachspenden einmal im Monat zur Verfügung stellen. Derzeit erfolgt die Ausgabe im Promenadencenter am Friedenshof II. „In einem Durchgang“, sagt Anne Dedlow. „Das ist auf Dauer kein Zustand. Wir erfahren erst sehr kurzfristig, ob die nächste Ausgabe dort wieder möglich sein wird. Im Januar war es schon eine ziemliche Zitterpartie“, berichtet die Vereinsvorsitzende. „Wir können nie sicher sein. Das beunruhigt uns schon sehr. Planen ist gar nicht möglich.“

So können die Vereinsmitglieder die Bedürftigen auch nicht rechtzeitig benachrichtigen, ob die nächste Futtermittelausgabe stattfindet. „Da überlegt sich so mancher, ob er sich überhaupt auf den Weg macht. Zuletzt kamen nur halb so viele Bedürftige.“

Raummiete muss bezahlbar sein

Mit eigenen Räumen wäre die Unterstützung durch die Tiertafel leichter zu organisieren. „Jetzt lagern wir die Futtel- und Sachmittel, die wir ausschließlich durch Spenden bekommen, in einer Scheune. Wir müssen sie zur Ausgabe transportieren und alles, was übrig bleibt, geht wieder retour“, schildert Anne Dedlow die Arbeitsweise.

In den eigenen Räumlichkeiten, die der Verein also dringend benötigt, sollten Regale aufgestellt werden können, um die sichere Lagerung der Spenden zu gewährleisten. Auch sanitäre Anlagen müssen vorhanden sein. Das Problem: Die Miete muss für den Verein bezahlbar sein. Trotz seiner Mietpaten, die er mithilfe eines Aufrufes gefunden hat, seien derzeit keine ausreichenden finanziellen Mittel für eine dauerhafte Raummiete vorhanden. „Im Promenadencenter könnten wir welche für 500 Euro im Monat haben. Das ist zu teuer“, erklärt die Vorsitzende.

Nächste Futterausgabe am 15. Februar

Der nächste Termin für die monatliche Futterausgabe der Tiertafel steht laut Anne Dedlow fest: Es ist Sonnabend, der 15. Februar. Der Vorstand hofft, dass er wie immer von 10 bis 12 Uhr Trocken-, Nass- und getreidefreies Futter ausreichen kann. Auf Anfrage gibt es auch Diätfutter. Der Verein hilft Bedürftigen mit bis zu drei Tieren pro Haushalt.

Kontakt: Wer die Tiertafel unterstützen kann, wird gebeten, sich unter 0174-9887889 oder per E-Mail an post@tiertafel-wismar-und-umgebung.de zu melden.

