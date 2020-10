Wismar

Auf einem Floh-, Trödel- oder Krammarkt in Wismar gibt es immer etwas zu entdecken. In der Markthalle am Alten Hafen in Wismar können Trödelfreunde am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr gucken, feilschen und kaufen.

Der Förderverein und die Kirchgemeinde Zurow lädt am Sonnabend zu einem Orgelkonzert mit Kantor i.R. Eberhard Kienast ein. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Kantor Eberhard Kienast aus Wismar wird Stücke von Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach, Francois Benoist, Max Brosig und Adolph Friedrich Hesse spielen. Es geht los am Sonnabend um 19 Uhr in der Kirche Zurow.

Auch Apfelsaft wird gepresst

Wer sich gern gesund mit heimischen Produkten ernährt, ist am Wochenende im Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg genau richtig. Dort wird nämlich der Auftakt der Wildwochen zelebriert. Los geht es am Sonnabend und Sonntag jeweils um 11 Uhr. Eine bunte Mischung von mehr als 20 Anbietern wird sich einfinden. Neben vier Ständen, an denen Wildfleisch in verschiedenen Ausführungen gekauft oder verzehrt werden kann, gibt es viele regionale Lebensmittel: Honig, Käse, Brot, Kürbisse, Kräuter, Eier, Liköre und Kartoffeln, um nur einige zu nennen.

Zudem können Äpfel zum Verpressen mitgebracht werden. Auch eine Pomologin ist vor Ort, die für eine Gebühr die Sortenbestimmung vornimmt. Kindern wird mit einer Strohburg, lebendigen Raubvögel des Falkners und Bogenschießen einiges geboten. Die Stände sind in großen Abständen aufgebaut, die auf einem Rundweg zu erreichen sind. Der Eintritt beträgt zwei Euro. Um die zugelassene Besucherzahl nicht zu überschreiten, liegen 350 Chips gegen ein Pfand von zwei Euro bereit, die beim Verlassen der Messe zurückgezahlt werden.

Frisch gepresster Saft aus den eigenen Äpfeln – das macht der Schulverein der Grundschule Dreveskirchen auch in diesem Jahr wieder möglich. Am Sonnabend, den 17. Oktober, lädt er traditionell zum Apfelpressen ein. Allerdings wird es aufgrund von Corona nicht wie in den vergangenen Jahren ein Apfelfest sein, betont der Verein. „Dennoch wäre es schön, wenn viele Menschen das Angebot nutzen würden. Damit unterstützen sie unsere Arbeit, die den Kindern in der Grundschule zugutekommt“, wirbt Vereinsvorsitzender Ramon Meyer für eine rege Teilnahme. Dieses Mal steht die Apfelpresse von 9 bis 16 Uhr am „Hexenhaus“ auf dem Reitplatz in Blowatz. Aufgrund der Corona-Hygieneregeln wird so verfahren, dass die Äpfel im Laufe des Vormittags angeliefert werden können. „Wir informieren dann, wenn der Saft fertig ist und abgeholt werden kann. Dadurch wollen wir ein Gedränge vor Ort vermeiden“, erläutert der Vorsitzende. Er bittet möglichst um Anmeldung per E-Mail an ramon_meyer@yahoo.de oder per SMS (0175 / 44 76 384).

