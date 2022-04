Wismar

Es war eine ungewöhnliche Tabellensituation für Post I vor den letzten Saisonspielen in der Verbandsliga gegen TTC Greifswald I und II. Bei Niederlagen konnte das Team um Mannschaftskapitän Daniel Berges noch auf den Relegationsplatz gegen den Abstieg zurückfallen, bei zwei Siegen den Relegationsplatz zum Aufstieg in die Verbandsoberliga erreichen.

Spannendes Nachmittagsspiel

Am Samstagvormittag war der 1. TTC Greifswald II der Gegner. Die Gäste waren chancenlos gegen fast in Bestbesetzung antretende „Postler“. Durch Siege von Riebschläger (2), Türk (1), Gatzke (1), Ch. Naab (1), Berges (1) und Lossau (1) und den Doppeln (2:1) stand am Ende ein nie gefährdeter 9:1-Sieg zu Buche. Damit war die Abstiegsgefahr vom Tisch. Um die Chancen auf den Aufstieg zu wahren, durfte der Gegner, der 1. TTC Greifswald I, im Parallelspiel in Rühn nicht gewinnen. Doch die Greifswalder siegten mit 9:4.

So wurde das Nachmittagsspiel der Postler bedeutungslos, aber spannend. Jedes Team wollte die letzten Punkte. Am Ende hieß es 9:5 für die Wismarer im letzten Punktspiel der Saison. Der dritte Platz in der Abschlusstabelle ist für „Post“ I ein super Erfolg.

Mit dem 10:7-Sieg in Ludwigslust sicherte sich auch „Post“ II souverän den Klassenerhalt in der Landesliga und beendet die Saison auf Tabellenplatz 4. Trotz der 7:10-Niederlage gegen Parchim rettete sich „Post“ III mit Platz 8 in der Bezirksliga ebenfalls vor dem Abstieg. Der zweite Platz für „Post“ IV in der Bezirksklasse stand nach dem Abschluss schon länger fest. Insgesamt war es für den Post SV Wismar übergreifend in den gesamten Ligen eine sehr erfolgreiche Saison. Auch der Nachwuchs knüpfte an diese Bilanz an. In der Landesliga Nachwuchs U 18 zeigten Paula Weber und ihr Zwillingsbruder Paul, Malin Pegler, Alexander Richter, Marlon Fischer super Leistungen und wurden Staffelsieger.

Von Jürgen Weigel