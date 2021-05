Wismar

Etwa ein halbes Jahr lang lag der ehemalige Lotsenschoner „Atalanta“ im Wismarer Westhafen. Am vergangenen Wochenende ist der Traditionssegler wieder in den Alten Hafen umgezogen und sorgt dort nun wieder für maritimes Flair. Liegeplatz ist in Nähe der Poeler Kogge „Wissemara“ vor dem Baumhaus.

Vereinsmitglied Claus Karau zählt auf, was er und die anderen Segler über den Winter am Schiff gemacht haben: „Wir haben das Schanzkleid an der Backbordseite erneuert. Das allein war ein Dreimonatsprojekt.“ Die Steuerbordseite soll im nächsten Winter gemacht werden. Viele Einzelteile des Schiffes wurden entweder ganz ausgetauscht oder mühsam abgeschliffen und mehrmals neu lackiert, unter anderem auch am Fahrstand des Schiffes. Auch die Saling, ein Teil des Mastes, musste ausgetauscht werden. Zudem wurde – wie jeden Winter – das gesamte laufende Gut, also alle Taue, Seile und Falle, überprüft.

Die Wismarer Atalanta vor dem Hafen. Quelle: Nicole Hollatz

Das Versetzen des Traditionsseglers vom Westhafen in den Alten Hafen hat etwa nur eine halbe Stunde gedauert. Dennoch hatte die Crew mit schwierigen Windverhältnissen beim Ab- und Anlegen zu tun. Alte Schiffe wie die „Atalanta“ seien nicht so wendig. Immerhin wird der ehemalige Lotsenschoner in diesem Jahr 120 Jahre alt.

Bereits im vergangenen Jahr vielen durch die Corona-Pandemie und strenge Bestimmungen auch für die Traditionsschifffahrt viele Ausfahrten aus. Für die Vereine, die sich um die Traditionssegler kümmern, sie mit viel Herzblut am Leben halten, eine schwierige Situation. Kapitän der „Atalanta“ und Vereinsvorsitzender Lutz Sünkeler sagt: „Wir brauchen unbedingt die Ausfahrten.“ Die Vereine leben schließlich auch von zahlenden Gästen.

In einer normalen Saison fahren die Crews der „Atalanta“ etwa 2500 bis 2800 Seemeilen, sind bei maritimen Großveranstaltungen, wie der Hanse Sail oder Kieler Woche, dabei. Im vergangenen Jahr sind nur etwa 1700 Seemeilen zusammengekommen.

Das Wismarer Hafenfest, das traditionell im Juni stattfindet, ist auch für dieses Jahr bereits abgesagt und auf 2022 verschoben worden. Nun hoffen die ehrenamtlichen Segler, dass die Hanse Sail in Rostock – Mecklenburg-Vorpommerns größtes Volksfest – im August stattfindet und die „Atalanta“ und andere Schiffe wenigstens unter strengen Hygienebedingungen Gäste an Bord begrüßen können.

Von Michaela Krohn