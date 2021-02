Wismarer Trainer bietet Kung Fu und Fitness über Zoom an

Wismar

Kämpfen, austoben, schwitzen – der Sport zählt in Coronazeiten vielerorts zu den großen Verlierern. Ein Kampfsportler wie Ingo Pontow will sich aber nicht ausknocken lassen. Mit seiner Kung-Fu- & Sportschule in der Poeler Straße bietet er darum auch Onlinetraining an.

Der Träger des 6. Dan im Kickboxen und des 7. Dan in Kung-Fu spürt in diesen Tagen Dankbarkeit von Kindern und Eltern. Außerdem freut er sich in dieser schweren Zeit über eine finanzielle Unterstützung des Vereins RT Cup Wismar. 800 Euro gibt dieser für eine moderne Hifi-Anlage.

Neue Übertragungstechnik

„Sportgeräte sind selbstverständlich wichtig, doch in der Pandemiezeit mit all den Einschränkungen suchen wir auch nach technischen Möglichkeiten, damit unsere Sportler aktiv bleiben können“, sagt Ingo Pontow. So rücken jetzt plötzlich Beamer, Leinwand und eine leicht bedienbare Teufelbox in den Vordergrund.

Über Zoom führen vor allem Unternehmen ihre Videokonferenzen durch. Ingo Pontow nutzt Zoom für das Training. Seinen Schützlingen schickt er die Zugangsdaten. „Die Kinder freuen sich total, dass sie von zu Hause aus was machen können. Das ist ein Höhepunkt der Woche“, sagt Pontow und meint: „Viele machen nichts. Ich hätte nicht gedacht, dass die Technik mal so wertvoll für uns wird. Wer auf den Zug nicht aufspringt, für den kann es schwierig werden. Das kann die Zukunft sein.“

Spende vom RT Cup

Ingo Pontow (M.), Trainer vom Phönix-Kampfkunstverein Wismar, freut sich über eine Spende, die Jens Kohagen (l.) und Stefan Schröder vom RT-Cup Wismar e. V. übergeben haben. Quelle: Heiko Hoffmann

Der gemeinnützige Verein RT-Cup Wismar veranstaltet jährlich das große Beachvolleyballturnier auf dem Marktplatz. Abends steigt eine Party. Die 22. Auflage musste wegen Corona ausfallen. Ob das Event am letzten Augustwochenende 2021 stattfinden kann, ist noch offen.

An der Tradition, andere Vereine zu unterstützen, hält der Verein RT-Cup (Round Table) aber fest. Jens Kohagen und Stefan Schröder haben die 800 Euro überreicht. „Ingo leistet mit dem Phönix-Kampfkunstverein ganz tolle Arbeit für Kinder und Jugendliche. Er selbst und der Nachwuchs nehmen an Spendenläufen und Wettkämpfen in und um Wismar teil. Mit der Technik geht er jetzt neue Wege, das möchten wir gerne unterstützen“, sagt Stefan Schröder.

Mit dem Trainer von zu Hause verbunden

Beim Sport über Zoom steht Ingo Pontow im Trainingsraum. Seine Schützlinge verfolgen seine Übungen auf dem heimischen Computer. Der Trainer sieht auf der großen Leinwand, wer sich zugeschaltet hat. Ich habe so die Möglichkeit, zu korrigieren und Tipps zu geben. Die Mädchen und Jungen haben Spaß dabei und machen richtig gut mit“, so der Trainer.

Pontow, der seit 1992 in Wismar lebt und seit 2007 mit seiner Sportschule in der Poeler Straße aktiv ist, lässt sich einiges einfallen, um die Mitglieder bei Laune zu halten. Zu den Angeboten zählen aktuell neben Kung-Fu auch Fitness, Reha-Sport, Tai-Chi, Kickboxen und Vorschulsport. Einiges läuft als Videoschalte, anderes vor Ort – dann aber nur zu zweit. Die Corona-Regeln lassen Sport in Gruppen nicht zu, ein Ende des Lockdowns für den Sport ist noch nicht absehbar.

Der Trainer selbst hält sich beim Training mit seinen Schülern, mit Läufen, Fitnesseinheiten und auf dem Hometrainer fit. Für den 20. März ist er für den Schweriner Seentrail über 33 Kilometer angemeldet. Auch hinter diesem Lauf steht noch ein Fragezeichen.

Von Heiko Hoffmann