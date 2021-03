Wismarer Unternehmerin hofft auf Rückkehr der Freizeitskipper

Wismar

Bald wollen sie wieder ablegen – die vielen Freizeitskipper, die mit ihren Booten gerne auf der Ostsee unterwegs sind. Doch dürfen sie überhaupt nach Mecklenburg-Vorpommern kommen und hier die Segel setzen oder die Motoren starten? Darauf gibt es noch keine Antwort. Das beunruhigt Anett Schultz, Geschäftsführerin der Yachtwerft Ostsee GmbH in Wismar. Deren Mitarbeiter holen in der kommenden Woche die ersten Boote aus dem Winterlager – aus einer Halle im Westhafen – und lassen sie nur wenige Meter weiter zu Wasser. Für die Unternehmerin bedeutet das: Die Aufträge sind abgeschlossen und können abgerechnet werden.

Doch wie geht es nach den maritimen Frühstartern am 23. März weiter? Diese Frage beschäftigt Anett Schultz fast jeden Tag. Denn ihre Kunden arbeiten auch in der Veranstaltungsbranche, im Handel, in der Hotellerie und Flugzeugindustrie. In den Branchen, die monatelange Lockdowns hinter sich haben und nicht wissen, wann und wie es beruflich für sie weitergeht. „Deshalb sind sie verständlicherweise sehr zögerlich, was größere und weitere Aufträge angeht“, erklärt die Geschäftsführerin.

Start in Boltenhagen

Bootsbauer Christian Jung erneuert eine abdichtende Naht. Quelle: Kerstin Schröder

Mit ihrem insgesamt siebenköpfigen Team ist sie wirtschaftlich gut durch das erste Corona-Jahr gekommen. Trotzdem sitzt ihr die Angst im Nacken – alles zu verlieren, was sie sich in den vergangenen Jahren hart erarbeitet hat. Gestartet ist der Familienbetrieb, in dem auch ihr Sohn Hannes mitarbeitet, im Jahr 2007 in Boltenhagen. Bis 2011 sind Boote dort in der Weißen Wiek repariert, modernisiert und eingelagert worden. Dann wurde ihr der Standort gekündigt und ein neuer musste her. Seither ist Wismar der neue Ankerplatz der Firma.

Havarieschäden und Motoren werden repariert, Boote auf Hochglanz poliert, die Elektronik überprüft. Insgesamt umfasst das Betriebsgelände 3500 Quadratmeter in der Halle und 4000 Quadratmeter Freilager. Auch einen kleinen Shop namens „Letzte Rettung“ gibt es. In dem bekommen die Skipper alles, was sie für den Notfall brauchen – wie Batterien, Elektronikartikel und Bootspflegemittel.

Kunden von überall

Die Kunden kommen aus ganz Deutschland, Skandinavien und Holland. Doch die Einreisebeschränkungen in der Corona-Zeit machen den Skippern zu schaffen. Sie können nicht planen, wann sie wieder an die Ostsee kommen. Und: Wenn sie anreisen, „möchten sie natürlich auch mal ins Restaurant gehen, in die Geschäfte oder zu einer Veranstaltung“, weiß Anett Schultz. Wenn all das nicht möglich ist, verfliegt auch die Lust auf den beliebten Ostsee-Törn.

Bild aus glücklicheren Tagen Quelle: Ina Schwarz

Mit Stolz blickt die Wismarerin in ihre momentan gut gefüllte Halle. Rund 70 Boote und Jachten stehen dicht an dicht neben- und hintereinander. So ist es auch in den vergangenen Jahren gewesen. Diesmal sind allerdings im vorderen Bereich noch einige Plätze frei. Vier ihrer Kunden haben es wegen der Corona-Regeln nicht geschafft, ihre Boote nach Wismar zu bringen. „Stattdessen haben sie die dort, wo sie zuletzt gewesen sind, einfach im Wasser gelassen oder an Land stellen lassen“, erklärt die Schiffbau-Expertin. In der Pandemie-Zeit und durch den Brexit, den EU-Austritt von Großbritannien, hat sie zudem extreme Probleme, bestellte Ersatzteile aus dem Ausland schnell nach Wismar zu bekommen. „Es sind unglaublich lange Lieferzeiten geworden“, erzählt sie.

Mehr Wir-Gefühl

Auch auf die geplante Personal-Verstärkung hat sich Corona ausgewirkt. Eigentlich sollte es Verstärkung aus Sachsen geben. „Der Mann hatte seinen alten Job bereits gekündigt und brauchte hier nur noch eine Wohnung. Aber er hat nicht einen Besichtigungstermin bekommen und irgendwann frustriert aufgegeben“, berichtet Anett Schultz. So muss sie erst einmal auf Verstärkung verzichten.

Die Unternehmerin wünscht sich, dass die Corona-Zeit bald vorüber ist und das Wir-Gefühl mehr in den Fokus der Menschen rückt. „Anstatt andere anzuschwärzen oder auf Regeln hinzuweisen, sollten wir gemeinsam nach Lösungen suchen und uns unterstützen“, sagt sie. Gemeinsam könne man viel mehr erreichen und eine Zukunft aufbauen, von der viele profitieren und nicht ganze Branchen abgehängt werden.

Von Kerstin Schröder