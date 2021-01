Wismarer Vienna House: Hoteldirektor muss im Lockdown gehen

Wismar

Das Hotel Stadt Hamburg gehört nicht mehr zur Vienna House Gruppe. Es wurde von der österreichischen Kerbler Privatstiftung übernommen. Günter Kerbler ist ein österreichischer Immobilien-Investor und Manager. Er soll als Experte bei Altbau-, Wohn- und Gewerbeentwicklungen gelten.

Drei Monate lang wurde Hotel umgebaut und modernisiert

Das Vier-Sterne-Haus am Wismarer Marktplatz war erst vor einem Jahr von der Steigenberger Gruppe an das österreichische Unternehmen Vienna House verkauft worden. Im ersten Lockdown begannen die geplanten Renovierungsarbeiten. Bis in den Juni hinein wurde das Hotel umgebaut und modernisiert. „Wir hatten dann einen sehr starken, gut nachgefragten Sommer“, berichtet Carsten Jaeckel, der ehemalige Hoteldirektor. Dann kam der Lockdown im November. In der Zeit vor dem Jahreswechsel sei entschieden worden, Hotels zu verkaufen. „In diesem Zuge hat man den einen oder anderen Mitarbeiter nicht übernommen“, sagt Jaeckel. Er gehört auch dazu.

Vor einem Jahr trat Hoteldirektor Carsten Jaeckel die Nachfolge von Ruth Ramberger an. Quelle: Haike Werfel

Nach Auskunft einer Mitarbeiterin werde am heutigen Mittwoch eine neue Hoteldirektorin erwartet. Die etwa 40 Beschäftigten des „Stadt Hamburg“ seien derzeit alle in Kurzarbeit.

Die langjährige Hoteldirektorin Ruth Ramberger war zum 1. Februar 2020 als Regionaldirektorin Nord für die vier Vienna-House-Hotels in MV nach Rostock gewechselt. Die gebürtige Österreicherin leitete das „Stadt Hamburg“ seit 2009.

Auch im Geschäftsreisemarkt ist nicht viel los

Nach Auffassung von Svenja Preuss, Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes in Wismar und Umgebung, müsse man sich darauf einstellen, dass Hotelketten Häuser abstoßen. „Wenn die sich nach zwei Lockdowns verkleinern müssen, überlegen sie, welchen Standort sie behalten und von welchem sie sich trennen. Wir wissen ja alle nicht, wie’s weitergeht. Das beeinflusst natürlich auch die Vorbuchungslage.“

Tatsächlich sei es um die Hotelketten herum sehr still. Die Betreiber der kleineren Hotels würden sich immer noch mal austauschen, sagt Svenja Preuss, selbst Hotelinhaberin. „Einige sind auch in Betrieb, weil sie ein paar Geschäftsreisende beherbergen. Es ist zwar nicht viel los im Geschäftsreisemarkt, aber ein paar Zimmer werden doch immer mal gebucht.“

