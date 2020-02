Wismarer Wahrzeichen weg: Darum fehlt ein Schwedenkopf am Alten Hafen

Wismar

Die beiden etwas grimmig dreinschauenden Schwedenköpfe vor dem Baumhaus am Alten Hafen zählen zu den beliebten Fotomotiven in Wismar. Aufmerksamen Spaziergängern ist nicht entgangen, dass ein Schwedenkopf am Eingang zum maritimen Informationszentrum im Baumhaus seit einigen Tagen fehlt.

Der Förderverein der Poeler Kogge hat als einer von drei maritimen Vereinen im Baumhaus seinen Sitz. Der Vereinsvorsitzende Reinhart Kny klärt auf: „Der Kopf ist vom Sockel gefallen und wird wieder hergerichtet und so aussehen wie vorher.“ Beim Sturz habe der Schwedenkopf leichte Blessuren davongetragen. Ein Vereinsmitglied ist Malermeister und will den gusseisernen Kopf aus dem Jahr 1903 wieder hübsch machen. Gut möglich ist, dass die Unterkonstruktion für den Kopf gelitten und so den Sturz bei Wind begünstigt hatte.

Wismarer Wahrzeichen

Dieser Schwedenkopf aus Holz ist in der Ausstellung des Schabbell-Museums an der Schweinsbrücke zu sehen. Er stand einst in der Hafeneinfahrt. Quelle: Hans-Joachim Zeigert

Schwedenköpfe haben in Wismar eine lange Tradition und sind auch heute noch als Souvenir beliebt. Früher markierten die Schwedenköpfe die Einfahrt zum Hafen und erinnern bis in die heutige Zeit daran, dass Wismar von 1648 bis 1803 zum schwedischen Königreich gehörte.

Vom Schiff gerammt

Im Jahr 1672 werden erstmals die Schwedenköpfe erwähnt. Die zwei Herkulesbüsten standen auf Dalben in der Hafeneinfahrt in Höhe Wendorf. Bis am 30. Oktober 1902 der finnische Lastkahn „Alfa“ einen der Dalben samt Schwedenkopf rammte. Möglicherweise trug er Blessuren davon. Auf alle Fälle wurden die Holz-Köpfe aus dem Verkehr gezogen.

Eine Aufnahme von 1937 mit einem Schwedenkopf auf einem Dalben an der Hafenzufahrt in Wismar. Quelle: Sammlung Detlef Schmidt

Einer ist heute in der Ausstellung des stadtgeschichtlichen Schabbell-Museums an der Schweinsbrücke zu sehen. Der zweite Kopf soll in der geplanten Ausstellung zur Schwedenzeit zur Geltung kommen.

Neue Köpfe aus Metall

Schon im April 1903 wurden die Schwedenköpfe nach dem Original durch zwei gusseiserne Köpfe aus der Wismarer Eisengießerei Crull ersetzt und auf ihrem angestammten Dalbensitz montiert. Überliefert ist, dass die beiden Köpfe jedes Jahr im Herbst abmontiert wurden und im Winterlager einen neuen Anstrich erhielten.

Bildergalerie: Wismar und die Schwedenköpfe

Zur Galerie Zu den Wahrzeichen von Wismar zählen Schwedenköpfe – hier eine Auswahl

Zu DDR-Zeiten standen auf den Dalben keine Schwedenköpfe mehr. Das könnte der vergrößerten Hafeneinfahrt geschuldet sein. Die beiden Schwedenköpfe wurden vor dem Baumhaus aufgestellt, wo sie sich heute noch befinden.

Comeback vor 17 Jahren

Die Schwedenköpfe haben es Wismar angetan. Ein regelrechtes Comeback erlebten sie vor 17 Jahren. Im Juli 2003 wurden zwei Schwedenköpfe auf Dalben der Hafeneinfahrt nach altem Vorbild wieder aufgestellt. Wer mit dem Boot in den Wismarer Hafen fährt, passiert zwei Schwedenköpfe nahe der Wendorfer Seebrücke.

Dass die beiden Schwedenköpfe seit dem Jahr 2003 wieder Seefahrer begrüßen, ist kein Zufall. Die Idee entstand im Vorfeld der Feierlichkeiten zur 100-Jahr-Feier der endgültigen Übergabe Wismars an Mecklenburg im Jahr 2003. 1632 – während des Dreißigjährigen Krieges – wurde Wismar von den Schweden eingenommen. Im Friedensvertrag von Osnabrück im Jahr 1648 gelangte Wismars zunächst endgültig in schwedischen Besitz.

Am 26. Juni 1803 unterzeichneten der schwedische und der mecklenburgische Bevollmächtigte den Pfandvertrag zu Malmö. Infolge dieses Vertrages wurde Wismar mit den Ämtern Poel und Neukloster an den Herzog von Mecklenburg abgetreten mit dem Recht der Wiedereinlösung durch Schweden nach 100 beziehungsweise 200 Jahren. Nach den ersten 100 Jahren Pfandschaft wurde im Vertrag von Stockholm am 20. Juni 1903 die Rückkehr Wismars an Mecklenburg besiegelt.

Schwedenköpfe im Stadtbild

Schwedenkopfparade mit neuen Exemplaren auf dem Hof des Wismarer Zeughauses im Jahr 2003. Quelle: Hans-Joachim Zeigert

2003 erblickten weitere Schwedenköpfe das Licht der Welt in Wismar. Ein Künstler aus Hannover schuf ein Holzmodell, ein Berliner Unternehmen fertigte 25 Schwedenköpfe aus Glasfaserkunststoff an. Diese wurden Unternehmen und Einzelpersonen zum Kauf angeboten und individuell gestaltet. Einige sind noch heute im Straßenbild zu sehen. So zum Beispiel in der Dahlmannstraße, auf dem Schulhof der Goetheschule in der Mecklenburger Straße und ab dem Frühjahr wieder am Markt.

Die Schwedenzeit gehörte zwar nicht zu den besten Zeiten der Stadt, wird aber seit Jahren mit dem Schwedenfest gefeiert. Die Schwedenköpfe sind heute ein Wahrzeichen der Stadt und beliebte Souvenirs, ob als Schlüsselanhänger, Flaschenöffner, Briefbeschwerer oder auf Tassen.

Standort vor dem Baumhaus

Der Standort der gusseisernen Schwedenköpfe von 1903 vor dem Baumhaus ist geschichtsträchtig gewählt. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts war das Baumhaus errichtet worden. Von dort aus wurde früher der Hafen bei Nacht oder bei drohender Gefahr verschlossen. Hierzu wurde eine Kette vor die Hafeneinfahrt gezogen, um unerlaubten Schiffen das Anlegen zu verwehren. Diese Aufgabe hatten die sogenannten Bohmschlüter. Sie bedienten von Land aus den Schlagbaum, ein schwimmendes Langholz. Daher auch der Name Baumhaus. In Kürze können hier Besucher hoffentlich wieder Fotos mit beiden beliebten Schwedenköpfen schießen.

Ausstellung im Baumhaus Das Baumhaus am Alten Hafen wurde ab Januar 2018 vom Förderverein „Poeler Kogge“ in Erbbaurecht übernommen. Gemeinsam mit den Fördervereinen Schoner „Atalanta“ und „Marlen“ entstand hier ein maritimes Traditionszentrum. Herzstück ist eine maritime Dauerausstellung. Sie öffnete im April 2019. Öffnungszeiten: im Februar und März freitags bis sonntags von 11 bis 15 Uhr, ab April montags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr.

