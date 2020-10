Wismar

Mia und Frida fühlen sich sichtlich wohl in der Spielecke mit den vielen Natur- und Holzspielsachen für die Kleinsten, den Bauklötzen und Spielfiguren aus Holz und den kuschlig weich gestrickten Plüschtieren aus Schafswolle.

Nestkinder in der Familiengruppe

Die beiden Einjährigen sind die ersten Krippenkinder im Wismarer Kindergarten Sinnesreich. Der hat sich um sechs Krippenplätze erweitern können. „Das sind unsere Nestkinder“, erzählt Birte Freche vom erweiterten Vorstand des Vereins zur Förderung der Waldorfpädagogik Wismar e. V. Vor 15 Jahren hat der Verein als Elterninitiative den Kindergarten in der Scheuerstraße eröffnet.

Einen eigenen Raum für die Krippenkinder gibt es nicht. „Wir arbeiten in Familiengruppen“, beschreibt Birte Freche. Das heißt, Kinder im Alter zwischen einem und sechs Jahren werden zusammen in einer „altersgemischten Gruppe“ betreut.

Bis zu sechs Krippenkinder

Mias Mama Sara Olsen freut sich, so kann die Kleine mit ihrer großen Schwester im Kindergarten spielen. Und sie braucht ihr Nesthäkchen nicht in eine andere Einrichtung oder zur Tagesmutter bringen.

Bis zu sechs Krippenkinder können aufgenommen werden. Allerdings gestaffelt in den nächsten Wochen und Monaten bis in den Januar, damit die Eingewöhnungsphase gut und kindgerecht gestaltet werden kann. „Es gibt noch die Chance, sich anzumelden“, wirbt Birte Freche. Und es wird auch noch eine weitere Erzieherin, gerne mit Krippenerfahrung, gesucht.

Besonderer pädagogischer Ansatz

Im Kindergarten wird nach ökologischen, natur- und waldorfpädagogischen Grundsätzen gearbeitet. Die Matschhose zum kindlich-unbeschwerten Buddeln und Naturentdecken im Garten hinterm Altstadthaus ist genauso wichtig wie die gesunde Ernährung mit einer eigenen Köchin, die die Mahlzeiten frisch zubereitet. Die größeren Kitakinder erleben die Natur in der eigenen Gartenparzelle.

Für die Krippenkinder entstand nun dank der Wismarer Möbelmanufaktur Goertz ein besonderer Wickeltisch, auf dem die Kinder klassisch liegend, aber auch stehend gewickelt werden können. „So kann das Kind selbst entscheiden“, erklärt Birte Freche.

Bedürfnisse des Kindes

Eltern kennen das, in einem gewissen Alter ist das Liegenwickeln für viele Krabbelkinder sehr stressig. „Wir arbeiten bedürfnisorientiert, das ist uns wichtig“, erklärt Kirsten Unger als Leiterin der Kita. Das heißt, wenn das Kind das Bedürfnis hat, im Stehen gewickelt zu werden, ist das in Ordnung.

Genauso wird das Krippenkind zum Beispiel direkt am Körper getragen, wenn es das Bedürfnis nach dieser körperlichen Nähe hat. Und Kinder ab einem Jahr werden erst in der Krippe aufgenommen. „Jüngere Kinder sollten zu Hause betreut werden“, sagt Birte Freche.

Familiäre Atmosphäre

„Wir sind eine kleine Einrichtung“, erzählt Kirstin Unger als Leiterin der Kita. 21 Kinder und nun bis zu sechs Krippenkinder werden im liebevoll gestalteten Erdgeschoss des Altstadthauses in der Scheuerstraße betreut. „Das ist eine sehr familiäre Atmosphäre“, beschreibt Sara Olsen.

Jeder kennt jeden, die Eltern kennen sich unter einander und engagieren sich. Freundschaften entstehen, die oftmals noch weit über die Kindergartenzeit hinaus reichen. Normalerweise treffen die Eltern sich einmal monatlich zum Elterncafé, wegen Corona kann das zurzeit nicht stattfinden.

Engagierte Eltern

Die Eltern engagieren sich, helfen bei Festen, bei der Gartenarbeit, im Verein. Jacqueline Ewert hat 2002 den Trägerverein mitgegründet, inzwischen ist ihr jüngster Sohn 19 Jahre alt. Dem Kindergarten ist sie immer noch treu. „Wir wollten damals etwas neues erschaffen und waren unzufrieden mit den bisherigen Kita-Angeboten in Wismar“, erzählt sie.

Inzwischen haben mehrere Kitas in der Region den waldorfpädagogischen Ansatz mindestens in Teilen in ihrem Konzept. „Aber ich glaube, wir sind immer noch die einzige Kita in Wismar mit einer eigenen Köchin“, dankt Birte Freche für das gesunde Essen. So wird alles frisch und saisonal zubereitet, ohne Zusatzstoffe und lange Transportwege.

Von Nicole Hollatz