„Was ist denn hier los?“, fragt eine Passantin beim Blick in die Krämerstraße und auf das Lichtermeer. „Das ist die neue Wismarer Weihnachtsbeleuchtung“, kommt die Antwort einer anderen Passantin. „Jetzt schon? Es ist noch nicht mal Ostern?!“

So ging es am Dienstag manch einem Zufallszeugen. Vormittags bauten die Männer vom städtischen Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB) die Überspanner an und sorgten für verwunderte Blicke. Abends staunten die Passanten und Anwohner, als die Weihnachtsbeleuchtung pünktlich zur blauen Stunde als Lieblingszeit des Fotografen leuchteten.

Zur Galerie So könnte die neue Wismarer Weihnachtsbeleuchtung aussehen – und so sah sie früher aus. Die alten Überspanner sind im Vergleich zu den geplanten auch nicht mehr schick.

Testleuchten für Weihnachten

Der EVB lud die Arbeitsgruppe Weihnachtsbeleuchtung zum Ortstermin und zum Testleuchten für neue Überspanner. Die alten Überspanner sind nach fast drei Jahrzehnten im Einsatz hinüber. In den letzten beiden Jahren wurden die nach und nach nicht mehr angebaut, dafür hingen neue Sterne an den historischen Fassaden.

Seit 2018 hat Wismar einen eigenen Weihnachtsstern. Mit der Hochschule wurden neue Ideen entwickelt – Wismar sollte eine einzigartige, besondere Weihnachtsbeleuchtung bekommen. Die Idee damals war die der „Wismarer Schneeflocke“ als Element aus dem Gitter der Wasserkunst. Daraus wurde ein halber Stern aus Metall, ein Aluminiumkonstrukt mit hochglanzpolierten Edelstahlkugeln. 2018 wurden über Sponsoren die ersten Sterne angeschafft und befestigt. Seitdem stehen die eisblauen Sterne in der Kritik.

Kritik am eisblauen Stern

Entsprechend intensiv waren die Diskussionen zu den potenziellen neuen Überspannern. Anwohnerin Annerose Schuldes aus der Lübschen Straße hätte sich im Vorfeld mehr Mitsprachemöglichkeiten für die Wismarer Bürger gewünscht. Sie hatte sich schon im letzten Jahr an die Wismarer Bürgerschaftspräsidentin und die CDU-Fraktion gewandt, weil „die montierten modernen, kalt-bläulich scheinenden LEDs direkt an die altertümlichen gelblich-warm strahlenden Laternen bei den meisten Bürgerinnen und Bürgern, Touristen und Geschäftsinhabern auf Unverständnis und Ablehnung stoßen.“ Die Kritik bestätigten auch Mitglieder der Arbeitsgruppe.

Weiter schrieb die Anwohnerin: „In unser aller Interesse, unser vom Denkmalschutz aus gutem Grund stets sehr kritisch begutachtetes Weltkulturerbe stilvoll zu Weihnachten in Szene zu setzen, möchte ich den Präsidenten der Bürgerschaft höflichst bitten, dieses für die Innenstadt sensible Thema noch einmal eingehend mit den Fraktionen zu prüfen und die unglaublichen Kosten mit dem sich nicht einstellenden Gewinn an Gemütlichkeit und weihnachtlicher Stimmung abzuwägen.“

Warmes und kaltes Licht

Man könne nachbessern, machte der Licht- und Produktdesigner Clemens Grapentin deutlich. Den Punkt mit dem zu grellen blau-kalten Licht monierten auch viele Anwesende beim Ortstermin. Vor der LED-Optik könne zum Beispiel ein Diffusor das Licht weiter streuen und so das Grelle nehmen. „Dann geht das Licht mehr in die Breite, ist aber nicht mehr so stark“, erklärte er.

Mit den Überspannern und ihrem wärmeren Licht wirke das kalte Licht der Sterne sowieso weniger intensiv. „Wir werden weiter probieren“, versprach er. Und auch die Überspanner werden nach den Anregungen aus der Arbeitsgruppe beim Ortstermin weiterentwickelt und optimiert. Auch dort findet sich das Motiv des Sterns wieder. Einmal in der Mitte – da solle der ganze Stern und nicht nur die Silhouette leuchten – und mit den wiederkehrenden Elementen der Kugeln am Anfang und Ende der Überspanner. Und auch der Überspanner selbst solle noch optimiert werden – mehr „Schweifeffekt“ und weniger sichtbare Kabel.

Weiterentwicklung

Schon im Dezember 2019 gab es so eine Probehängung. Wichtiges Kriterium neben der Optik: Kommen die Lieferfahrzeuge unter den Überspannern durch? Auch der Ortstermin am Dienstag wird nicht der letzte gewesen sein. Clemens Grapentin: „Es geht um eine Tiefen- und Fernwirkung.“

Die Nahwirkung, das Detail, habe man mit den Halbsternen. Nun solle die Tiefenwirkung in den Straßenzügen entstehen. Als Fernwirkung könne er sich vorstellen, Projektionen an die Kirchenfassaden zu setzen – sie sind jetzt „nur“ beleuchtet. Im Idealfall hängt die neue Weihnachtsbeleuchtung schon im kommenden Advent. Aber das steht in den Sternen – schon für die Probehängung gab es wegen Corona Lieferverzögerungen.

