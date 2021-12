Wismarer Weihnachtsmarkt: Wie lange halten die Händler noch durch?

Wismar

Ein großes Fragezeichen hängt in der Luft. Wie lange halten die Händler und Schausteller des Wismarer Weihnachtsmarktes noch durch? Die Stimmung ist im Keller, so viel steht fest. Kaum jemanden in seiner Bude ist die sonst freudige Adventszeit ins Gesicht geschrieben. Sie alle bangen. Wie lange bleibt Mecklenburg-Vorpommern auf der risikogewichteten Stufenkarte auf Orange?

Seit Mittwoch gilt auf dem Wismarer Weihnachtsmarkt 2G plus. Besucher können zwar mit Maske über den Markt schlendern, sobald sie aber einen Glühwein trinken, eine Bratwurst essen oder Mutzen naschen wollen, müssen sie ein Impf- oder Genesen-Zertifikat und zudem noch einen tagesaktuellen Test (nicht älter als 24 Stunden) vorzeigen. „Damit hat uns Frau Schwesig keinen Gefallen getan“, erklärt Dörte Schmidt aus dem Veranstaltungsteam des Wismarer Weihnachtsmarktes. „Das ist der Todesstoß. Sie hätte dann lieber gleich schließen lassen sollen. Weihnachtsmärkte funktionieren unter diesen Bedingungen nicht.“ Und erst recht nicht, ergänzt sie, wenn nur einige Meter weiter der Wochenmarkt am Wismarer Rathaus aufgebaut ist, auf dem zum Teil ebenfalls Glühwein und Bratwurst angeboten wird – allerdings ohne die Verpflichtung für Kunden, ein Testzertifikat dabei zu haben. „Dann holen wir uns den Glühwein eben dort“, musste sie sich schon anhören, nachdem sie Kunden darauf hinwies, dass auf dem Weihnachtsmarkt die 2G-plus-Regel gilt.

Bändchen für die Besucher

Viele Händler mussten schon Kunden von dannen ziehen lassen, weil sie sich nicht testen lassen haben. „Einige sind zum Teil angeschrien und beschimpft worden“, bedauert Dörte Schmidt. Sie schüttelt den Kopf. Nein, es mache alles keinen Spaß mehr, wenn man die Einnahmen gegen die Standmiete und die Kosten für die Ware rechne. Nun verteilen die Händler und Standbetreiber an getestete Geimpfte und Genesene Bändchen. Die werden entsprechend gekennzeichnet, dass sie am nächsten Tag nicht wiederverwendet werden können. Nur wer ein solches Bändchen am Handgelenk hat, wird an den Ständen bedient. Das Ordnungsamt und ein Wachdienst kontrollieren das Einhalten der Regeln.

Seit Mittwoch gilt auf dem Wismarer Weihnachtsmarkt die 2G-plus-Regel. Quelle: Jana Franke

Mit der 2G-plus-Regel ist auch die Entscheidung der Standbetreiber gefallen, die Zeiten zu verkürzen. Von 12 bis 18 Uhr ist das kleine Weihnachtsdorf geöffnet. „Es ist eine Katastrophe“, fast Dörte Schmidt zusammen.

Ab Montag wieder 2G?

Den vierten Tag infolge ist Mecklenburg-Vorpommern am Freitag auf Orange. Fünf Tage müssen es sein, damit wieder 2G auf Weihnachtsmärkten gilt. „Das würde aber noch nicht den Sonntag treffen, selbst wenn auch der Samstag auf Orange bleibt“, klärt Kreissprecher Christoph Wohlleben auf. Ein Karenztag müsse noch vergehen. Somit wäre ab Montag kein Test mehr nötig – allerdings unter der Voraussetzung, dass die Ampel auch am Samstag auf Orange bleibt. „„Wir hoffen so sehr, dass ab Montag wieder 2G gilt. Springen wir auf Rot und es gilt wieder die 2G-plus-Regel, dann bauen wir ab. Darin sind wir uns alle einig“, verdeutlicht Dörte Schmidt.

Das würden Justin Rafalzik, Philipp Kirschstein, Timo Johannsen, Gorden Heyde, Marvin Schünke und Paul Wilde sehr bedauern. Sie hatten sich am Freitag um die Mittagszeit zum Weihnachtsmarkt begeben, um mit Glühwein auf ihren letzten Tag in der Berufsschule anzustoßen. In zwei Wochen haben sie Abschlussprüfungen. Die Maßnahmen mit 2G plus finden sie unangemessen. „Immerhin geht es hier um Existenzen“, meint Justin Rafalzik.

Die Landesregierung hat am Freitag beschlossen, dass Weihnachtsmärkte gänzlich geschlossen werden, sobald die landeseigene Corona-Ampel für sieben aufeinanderfolgende Tage die Warnstufe Rot anzeigt.

Von Jana Franke