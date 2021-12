Wismar

Von vier kleineren Adventsmärkten, auf denen er sonst mit seinem Kinderkarussell vertreten ist, sind zwei abgesagt. Schausteller Dirk Dybala ist froh, dass er diesmal auf dem Wismarer Weihnachtsmarkt steht. „Das ist Premiere“, erzählt der Parchimer, der ein nostalgisches Pferdekarussell aus dem Jahr 1930 betreibt.

Er habe den Gedanken immer im Hinterkopf, dass der Markt noch früher als geplant schließen muss. Deshalb sei er froh über jeden Tag, „den wir hier weiter öffnen dürfen“.

„Ganz zufrieden, aber kein Vergleich mit normalem Geschäft“

Die Händler und Schausteller seien bisher ganz zufrieden, wie es mit 2G läuft, sagt Dörte Schmidt von der Betreibergesellschaft. „Aber mit einem normalen Weihnachtsmarktgeschäft kann man das nicht vergleichen. Und 2G plus funktionierte gar nicht! Da kam keiner, außer vielleicht am Wochenende.“ Deshalb sei es richtig gut gewesen, dass sie alle durchgehalten und darauf vertraut haben, dass die Infektionszahlen sinken.

„Wir haben den Markt jetzt schon mehr Tage offen, als erwartet“, erklärt Dörte Schmidt. Sie findet lobende Worte für die Stadt und für die Besucher. „Die Leute halten sich an die Regeln, stehen mit Abstand in der Schlange. Es hat am Sonnabend, als mal gutes Wetter war, richtig Spaß gemacht“, kommt sie beinahe ins Schwärmen.

Nur wenige Besucher nörgeln wegen der 2G-Regel

Nur geimpfte und genesene Besucher haben Zutritt zum Weihnachtsmarkt. Sie zeigen dem Händler oder Schausteller den entsprechenden Nachweis und erhalten ein Armbändchen. „Klar ist mal einer dabei, der rummault. Aber die meisten akzeptieren die Maßnahme“, berichtet die Betreiberin.

So wie beispielsweise Kristine Rieck. „Die Dinge sind so, wie sie sind“, meint die Poelerin. Sie arbeitet seit 40 Jahren im Gesundheitswesen. „Wenn ich zusätzlich einen Test brauche, dann hole ich mir einen. Ich will mich nicht einschränken“, erklärt sie resolut. Als Schwedenfan hat sie sich am Stand von Christa Vogler einen Glögg, den schwedischen Glühwein, bestellt. Die legt ihrer Kundin zuvor das Bändchen am Handgelenk an.

Glögg-Anbieterin Christa Vogler (l.) legt Kristine Rieck das Armbändchen an. Quelle: Haike Werfel

„Das ganze Jahr konnten wir nicht auf Messen und Veranstaltungen. Nachdem der letzte Weihnachtsmarkt ausgefallen ist, haben wir uns entschlossen, es diesmal zu wagen. Und für diese Umstände sind wir ganz zufrieden“, sagt Christa Vogler. Sie habe in Wismar viele Stammgäste. „Die kommen auch unter diesen widrigen Bedingungen vorbei“, zeigt sich die Schwerinerin dankbar. Auch sie ist froh darüber, dass die Betreiber nach den 2G-plus-Tagen nicht hingeschmissen, sondern abgewartet haben. „Das hat sich ausgezahlt.“

Die Gäste fehlen: Weniger als die Hälfte des üblichen Umsatzes

„Wie soll ich zufrieden sein mit weniger als fünfzig Prozent des Umsatzes, den wir sonst erzielen?“ Eine rhetorische Frage. Norbert Gramsch baut seit acht Jahren sein „Kleines Weinhaus“ in Wismar auf, in dem er aus Winzerwein von der Mosel selbst Glühwein herstellt. „Vom Rest von vor zwei Jahren wird jetzt noch was übrig bleiben“, schätzt er ein. Denn zahlreiche Gruppen, die sich sonst an seinem Stand treffen, hätten abgesagt. „Wenn ein Ungeimpfter dabei ist, kommt die ganze Gruppe nicht. Und wenn hier nur 67 Prozent geimpft sind, fehlen die Gäste.“

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So mancher Tausender sei ihm dadurch verloren gegangen, beklagt Gramsch, während auf der anderen Seite die Kosten in der Pandemie noch gestiegen seien. In der Woche, als die 2G-plus-Regel galt, habe es Situationen gegeben, in denen er fünf Kunden wegschicken musste und nur einen bedient hat. „Ungerecht“ findet er deshalb, dass nur wenige Meter weiter auf dem Wochenmarkt an der Westseite des Rathauses der Glühweinausschank ohne jede Reglementierung erfolgen darf.

Schausteller blicken sorgenvoll ins neue Jahr

Dörte Schmidt hat als Betreiberin die Infektionszahlen ständig im Blick. Sie hofft, dass sie weiter zurückgehen und der Weihnachtsmarkt wie geplant bis zum 22. Dezember öffnen darf. Dass er schon vorher schließen muss, bereite ihr zwar auch Sorgen. „Noch größer sind sie aber, wenn ich ins nächste Jahr schaue“, sagt die Dassowerin. „Wir Schausteller haben zwei schlechte Jahre hinter uns und einen langen Winter ohne Einnahmen vor uns. Und im März, wenn die Saison für uns wieder losgeht, sind bereits die ersten Veranstaltungen abgesagt.“

Von Haike Werfel