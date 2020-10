Wismarer Weihnachtsmarkt fällt aus

Wismar

Noch vor zwei Wochen war Dörte Schmidt guter Dinge für den Weihnachtsmarkt. „Im Moment können wir uns alle noch auf den Weihnachtsmarkt freuen. Ich habe noch nichts anders von der Stadt gehört“, sagte die Veranstalterin aus Dassow.

Am heutigen Donnerstag teilte Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) mit, dass der Weihnachtsmarkt entfällt. Noch Anfang der Woche hatte die Stadt mit der Wismar Veranstaltungen GmbH in Gründung verhandelt, ob und wie Wismar den Veranstaltern finanziell entgegenkommt, weil diese wegen all der Auflagen ohnehin mit Einbußen hätten rechnen müssen. Nun hat sich das erledigt.

Nur die Tanne steht

Für ein wenig Weihnachtsstimmung soll die Tanne auf dem Markt sorgen. Diese ist bestellt und wird aufgebaut. Auch weitere Dekoration, wie die Schwibbögen in einigen Straßen der Altstadt, sollen etwas weihnachtliche Stimmung verbreiten.

Doch das kann kein Ersatz sein. „Wir sind natürlich sehr traurig. Das ganze Jahr läuft für uns sehr schlecht“, so Dörte Schmidt. Zusammen mit Thomas Scheel leitet sie die Geschäftsführung der Wismar Veranstaltungen GmbH in Gründung.

Bäume und Tassen bestellt

Am Donnerstagvormittag konnte die Schaustellerin 500 bestellte Nordmanntannen stornieren. Ein kleiner Lichtblick. Über das Entgegenkommen des Verkäufers freut sie sich. Nicht mehr rückgängig machen lässt sich der Kauf von etwa 2000 Glühweintassen. Zwar habe sie wegen der Coronalage schon weniger bestellt, aber auf einen Großteil bleibt sie sitzen. Die Hoffnung ist, dass einige Liebhaber vielleicht gezielt nach Tassen nachfragen.

Am Donnerstag hatte sie den Anruf von der Stadt erhalten, dass der Weihnachtsmarkt nicht stattfindet. „Das ist sehr, sehr schade, steht aber nicht in unserer Macht“, so Dörte Schmidt. Nach den Bund-Länder-Beschlüssen von Mittwoch habe sie damit schon gerechnet, da auch zum Beispiel die Gastronomie und Freizeiteinrichtungen vom neuerlichen Lockdown betroffen sind.

Kleine Variante im Dezember?

Sollten sich die Infektionszahlen im November rückläufig entwickeln, kann sich Dörte Schmidt eine kleine Weihnachtsmarkt-Variante vorstellen. Doch wirklich daran glauben kann sie nicht. „Wir machen jetzt vier Wochen Lockdown und dann tralla – ich glaube das zum jetzigen Zeitpunkt nicht.“

Der Wismarer Weihnachtsmarkt sollte vom 23. November bis zum 22. Dezember stattfinden. Ein Wermutstropfen stand schon vor zwei Wochen fest: Die Ankunft des Weihnachtsmannes mit dem Boot im Alten Hafen, die Fahrt mit der Pferdekutsche durch die Altstadt zum Marktplatz und die offizielle Eröffnung mit all den vielen Menschen war da schon gestrichen.

Die Veranstalter hatten wegen Corona ein Hygienekonzept entwickelt. So sollte zum Beispiel eine Sicherheitsfirma auf die Einhaltung der Corona-Regeln achten.

2013 hatte sich die Stadt aus Kostengründen als Veranstalter zurückgezogen. Die Veranstalter zahlen jährlich 15000 Euro an die Hansestadt.

Von Heiko Hoffmann