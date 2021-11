Wismar

Hans-Peter Niederstraßer und seine Frau wären am Freitag fast die ersten Gäste beim „Wismarer Weihnachtszauber“ geworden. Fast. Das Hansekontorteam an der Wismarer Markthalle durfte das Paar nicht reinlassen. Das „Plus“ fehlte, der aktuelle Negativtest.

„Wir haben gestern unsere dritte Impfung erhalten“, erzählt der 70-Jährige kopfschüttelnd. Er würde sich ja mit seiner Frau fix testen lassen, Sicherheit geht vor, aber die Schlange vor dem Testzentrum in direkter Nähe zur Markthalle am Alten Hafen ist lang. Sehr lang. „Auch in der Stadt war es so voll“, bedauert Hans-Peter Niederstraßer.

"Wir hätten uns ja auch vorher testen lassen, aber das Testzentrum war so voll." Hans-Peter Niederstraßer (70) Quelle: Nicole Hollatz

Das Paar war extra aus Schwerin zum Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz gekommen. Eigentlich wollte es erst nächste Woche auf Weihnachtsstippvisite mit Fischbrötchen kommen, aber die Befürchtung ist groß, dass „der Markt wieder schließen muss“. Dass man mit Impfungen und Tests versucht, der vierten Welle Herr zu werden, findet er zwar richtig, „aber das muss man auch richtig vorbereiten und nicht so überstürzt umsetzen.“

Vorbereitungen mit viel Optimismus

Mit viel Liebe und Optimismus hat das Team um André Kuchenbecker und Gunnar Hampel vom Wismarer Hansekontor die Markthalle in ein Weihnachtszauberland verwandelt: Die Gäste spazieren unter einem Sternenhimmel, die Lichterketten fließen zu einem großen Weihnachtsbaum, links und rechts stehen Hütten mit Geschenkideen und Leckereien.

Kurz vor der Eröffnung: Die Markthalle ist zum "Weihnachtszauber" festlich geschmückt - nach Sonnenuntergang soll es zauberhaft wirken. Quelle: Nicole Hollatz

„Wir hatten das im vergangenen Jahr schon genauso aufgebaut“, erzählt Gunnar Hampel. Damals musste der Markt kurzfristig abgesagt werden – fast auf den Tag genau vor einem Jahr begann der Lockdown. Nun sind die Organisatoren und Händler vorsichtig optimistisch, dass nicht schon wieder ein Lockdown kommt, dass die Gäste trotz „2G+“ vorbeischauen, dass die Testsituation sich am Hafen entzerrt, dass die Besucher den Optimismus der Organisatoren belohnen, „Dass etwas vom Weihnachtszauber übrig bleibt“, so Gunnar Hampel.

Viel geplant

Für etwas Weihnachtszauber sorgt die Atmosphäre. Veranstaltungskauffrau Alisa Meissner verwandelt Versandkartons in Geschenke und damit Deko. „Damit es gemütlicher aussieht“, erzählt sie beim Verteilen dieser Geschenke unter dem großen, liebevoll dekorierten Baum. „Gemütlichkeit ist das Wichtigste auf so einem Weihnachtsmarkt.“

Veranstaltungskauffrau Alisa Meissner vom Hansekontorteam sorgt für Deko und damit Weihnachtsflair. Quelle: Nicole Hollatz

Einiges war geplant: eine Weihnachtsmannsprechstunde für die ordnungsgemäße Wunschzettelabgabe, die Knirpse aus den Kitas sollten die Weihnachtsbäume in der Halle schmücken, Weihnachtsfilme sollten laufen. „Vieles geht nicht“, kommentiert Gunnar Hampel. Das Team macht möglich, was möglich ist. Beispielsweise erst Eislaufen in der Halle nebenan, dann Aufwärmen in der Markthalle.

Kurzfristige Absagen

Einige Händler haben kurzfristig abgesagt, weil sie den hanseatischen Optimismus nicht teilen. Petra Gräber ist mit ihrer Weihnachtsdeko aus Niedersachsen gekommen. „Natürlich hat man Angst, dass man sich die ganze Arbeit umsonst gemacht hat“, sagt sie. „Letztes Jahr gab es schon keine Weihnachtsmärkte, die Menschen sind schon etwas frustriert. Auf Weihnachten sollte man sich doch freuen! Aber das Wichtigste ist, dass wir alle gesund bleiben.“

Petra Gräber ist extra aus Niedersachsen gekommen, um ihre Weihnachtsdeko zu verkaufen. Quelle: Nicole Hollatz

Eva und Günter Ehlers aus Nantrow hatten eine kürzere Anreise – zum Glück. Die Malerin hatte einige Kartons mit Schmuck zu Hause vergessen. Beim Stand in der Markthalle fallen vor allen Dingen die Christbaumkugeln aus dem thüringischen Lauscha auf.

Eva und Günter Ehlers aus Nantrow verkaufen unter anderem Christbaumkugeln aus Thüringen. Quelle: Nicole Hollatz

Weihnachtsbier und dänisches Eis

Michael Helmes gehört zu den Menschen, denen es nie zu kalt für ein leckeres Eis sein kann. Er verkauft in der Halle dänisches Softeis. „Das Sahnige?“ – „Das Echte!“ Dazu dänische Hotdogs und, sein Geheimtipp, dänisches Weihnachtsbier. „Mit Lakritze. Nur ein Hauch, das schmeckt richtig gut nach Weihnachten“, meint er.

Michael Helmes hat zum Beispiel echt dänisches Weihnachtsbier - mit einem Hauch Lakritz! Quelle: Nicole Hollatz

Am Stand nebenan kommen Lakritzfans auch ohne Bier auf ihre Kosten – allerlei Stangen der ungewöhnlichen Süßigkeit locken. Der „Wismarer Weihnachtszauber“ hat bis zum 6. Januar täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Vor der Markthalle gibt es auch Essen und Getränke.

Übrigens: Auf der Freifläche am Wismarer Hafen, wo sonst die Buden zur Lichterfahrt standen, wird gerade der erste „Wismarer Sternenwald“, ein Wintermarkt, aufgebaut. Am 6. Dezember soll Eröffnung sein. Eingebettet zwischen vielen Tannen wird es in den gemütlichen Holzhütten heißen Glühwein und kulinarische Spezialitäten aus Wismar und Skandinavien geben – mit vorsichtigem Optimismus.

Von Nicole Hollatz