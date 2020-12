Wismar

Felix Gürcke hat in diesem Jahr einiges vorgehabt. Zusammen mit dem Wismarer Jürgen Lehmann wollte er segeln gehen und dabei Kinder an Bord nehmen, um ihnen den Wassersport näherzubringen. Schiffsausfahrten sind ein fester Bestandteil beim Verein „Licht am Horizont“. Der lädt das ganze Jahr über Mädchen und Jungen zu Ausflügen ein, deren Eltern sich teure Freizeitunternehmungen nicht leisten können. Dabei geht es auch auf große Schiffe, wie die „Mir“, die „Poeler Kogge“ oder die „Atalanta“.

Einfach da sein

Felix Gürcke und Jürgen Lehmann wollten 2020 auch mit einem kleinen Boot hinaus auf die Wismarbucht schippern. „Doch wegen der Corona-Pandemie war das leider mit den Kindern nicht möglich“, bedauert der 31-Jährige. Der Wismarer ist das zweitjüngste Mitglied im Verein und seit Anfang Januar dabei. „Ich wollte mich sozial engagieren“, erzählt er. Beim Vorstellungsgespräch in der Küche der zweiten Vereinsvorsitzenden Martina Krimmling haben beide schnell gemerkt: Das passt!

Seither ist er dabei und kümmert sich bei Ausflügen um die Kinder. „Ich bin einfach für sie da, höre zu und erzähle mit ihnen“, berichtet er. Als Neuer wisse er noch nicht, was die Kids alles durchgemacht haben. „Aber alle sind sehr dankbar, wenn man ihnen Aufmerksamkeit und Zeit schenkt“, betont Felix Gürcke. Er arbeitet als Logistiker bei MV Werften und hat in der Adventszeit noch eine Aufgabe: Zusammen mit Jürgen Lehmann verteilt er Weihnachtsgeschenke. Hunderte Präsente besorgt der Verein jedes Jahr – alle Kinder dürfen sich etwas im Wert von 15 bis 20 Euro wünschen.

Viele Spenden

„Licht am Horizont“ lässt sich die Veranstaltungen jährlich bis zu 15 000 Euro kosten. Jeder Cent ist für die Kinder. Weil durch die Corona-Pandemie viele Spenden und Einnahmen durch Bastelaktionen weggefallen sind, sammelt die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ in diesem Advent Geld für den Verein.

Gespendet haben in den vergangenen Tagen: Regine Schwedler (100 Euro), Anke und Guido Nausch (50), Dr. Bernd Schmidt-Stolle (50), Ingrid und Herbert Schmaehl (10), Heidrun und Uwe Schröder (30), Marlies Bomke (20), Sabine Scholzig (25), Krystyna und Karl-Heinz Meier (50), Erika Heymann (20), Inge und Jochen Röhrich (50), Anja Thurau (30), Hanna und Gerard Fleury (30), Dirk Racholl (25), Udo Höller (20), Christiane und Bernd Brandt (50), anonym (20), Wolfgang Seidel (30), Magdalene und Gerhard Schmidt (50), Christel Schmidt (15), Kerstin Schulze (50), Johanna und Harry Holtz (50) , Brigitte Scholz (50), Sigrid und Reinhart Kny (100), Margitta Höpper (25), Marianne Kurzmann (20), Irene und Kurt Kowalke (20), Marina und Helmut Reuter (50), Katrin Tollgreve (50) und Dietmar Koch (20).

Außerdem ist ein größerer Betrag auf dem Vereinskonto eingegangen. Die IT Dr. Gambert GmbH unterstützt „Licht am Horizont“ mit 1500 Euro. Die Firma ist im Jahr 1998 in Wismar als Familienunternehmen gegründet worden und hat sich seitdem zu einem der weltweit führenden Hersteller elektrochemischer Gassensoren entwickelt. Die Einsatzgebiete der Sensoren liegen im Bereich der künstlichen Beatmung und Narkosetechnik, in der Messung industrieller Emissionen und Automobilabgase sowie in der Tauchtechnik. Herzlichen Dank an alle Spender!

Wenn Sie namentlich nicht genannt werden möchten, geben Sie das bitte bei der Überweisung an.

Von Kerstin Schröder