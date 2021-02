Wismar

Wenn schlechte Neuigkeiten verkündet werden, kommt die Werftbelegschaft meist zusammen, um gemeinsam die Infos zu hören und anschließend Fragen an die Geschäftsführung zu stellen. In Corona-Zeiten ist das nicht möglich. Stattdessen werden Neuigkeiten über eine Mitarbeiter-App verbreitet. Die ist im vergangenen Jahr entwickelt worden, damit die Kollegen, die zu Hause in Kurzarbeit sind, über Entwicklungen informiert werden können.

Am Dienstagabend sind es schlechte Nachrichten, die per Video auf dem Handy verkündet werden: Rund 1200 Stellen sollen an den Standorten Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund wegfallen. Etwas gesagt hat auch die Betriebsratsvorsitzende Ines Scheel.

Sozialplan ausgearbeitet

Die Stimmung ist dementsprechend schlecht: Einsilbig und mit Schutzmasken vor den Gesichtern verlassen die Beschäftigten nach Schichtende am Dienstagmittag das Werftgelände. „Ich weiß nichts“, hebt ein junger Mann seine Hände, um nicht in ein Gespräch verwickelt zu werden. Und eine junge Angestellte sagt im Vorbeigehen: „Wie soll die Stimmung bei uns schon sein? Sagen Sie’s mir!“

Ein älterer Mitarbeiter nimmt es gelassen: „Wir können ja sowieso nichts tun.“ Das ist auch die Meinung eines jungen Rohrschlossers. „Wir machen unsere Arbeit und warten ab.“ Ein Sozialplan sei ausgearbeitet. „Das ist nicht so gut.“ Vor allem für die jüngeren Kollegen, die noch ohne Familie sind. Er selbst arbeitet seit sechs Jahren auf der Werft, hat in Wismar gelernt. „Mal schauen, ob es weitergeht.“

1200 – diese Zahl schwebt wohl nun in den kommenden Wochen durch die drei Werftgelände. „Die Zahl kann noch sinken, aber im schlimmsten Fall auch steigen“, sagt ein Wismarer Werftarbeiter. Alles hänge von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ab und davon, ob der Bund die erhoffte finanzielle Unterstützung in Form eines Kredits bereitstellt.

„Zurzeit zeigt der Daumen zur Seite, es gibt keine Entscheidung“, bedauert er. Die könnte auch so ausfallen, dass man im Schiffbau wie im Steinkohleabbau keine Zukunft sieht. „Dann sollte aber alles geordnet abwickelt werden.“

Aber er hofft weiter: „Schiffbau hat eine Zukunft, die Menschen wollen nach der Corona-Pandemie reisen.“ Deshalb werde jetzt vor allem eines gebraucht: Zeit. Und die könne man sich auch mit Geld – in Form von Krediten – erkaufen. Doch die müssen auch wieder zurückgezahlt werden und werden nur bewilligt, wenn das Unternehmen eine Zukunft hat.

Mehr zu tun in Wismar

Mehr Zeit als in Rostock-Warnemünde und Stralsund haben die Wismarer Werftarbeiter bis zum möglichen Jobverlust vielleicht. Denn sie haben ein großes Projekt, an dem sie bauen: die „Global Dream“. Das riesige Kreuzfahrtschiff liegt im Baudock und soll fertig ausgeliefert werden. Rund 600 Mitarbeiter sind aktuell damit beschäftigt, dass das klappt. Bislang haben sie alle gesteckten Bauziele eingehalten. 300 Leute sind auf dem Schiff im Einsatz. Das soll nach OZ-Informationen zu 60 bis 70 Prozent fertig sein.

Der Standort Rostock hat kein aktuelles Bauprojekt, Stralsund noch die Luxus-Expeditionsyacht „Crystal Endeavour“. Die soll in wenigen Monaten auslaufen. Die Reederei Crystal bietet ab Ende September die erste Reise an. Eigentlich sollte der Neubau schon im vergangenen Jahr erst nach Japan und dann im Januar von Tasmanien in Richtung Antarktis zur Jungfernfahrt ablegen. Doch beide wurden abgesagt. Nun hofft die Reederei auf den 25. September. Dann soll das Schiff im norwegischen Tromsø zu einer Europatour ablegen. So steht es zumindest im aktuellen Fahrplan.

Arbeit ohne Ende

In Wismar wird dann wohl noch gebaut: „Wir haben in der Produktion noch Arbeit ohne Ende“, berichtet ein Werftarbeiter. Trotzdem sei auch bei ihm die Angst da, seinen Job zu verlieren. Seinen Kollegen gehe es ähnlich. „Es hängen ja auch Existenzen dran. Es werden Szenarien durchgespielt, wie die Stellen abgebaut werden könnten“, ergänzt er. Wie ihm geht es den meisten Beschäftigten, ihre Gefühle schwanken zwischen Hoffen und Bangen. Mal wieder.

2016 sind sie erleichtert gewesen. Damals hat der asiatische Tourismus- und Kasinokonzern Genting die drei Werftenstandorte gekauft und ihren Fortbestand nach jahrelanger Flaute gesichert. Von da an sind wieder Schiffe – unter anderem vier Flußkreuzfahrtschiffe – gebaut und Hunderte Leute eingestellt worden.

Hälfte aller Kabinen eingebaut

Anfang vergangenen Jahres sind dann bis zu 3100 Menschen auf den drei Werften-Standorten beschäftigt gewesen. Sie sollten Kreuzfahrtschiffe für die Genting-Reedereien bauen, die in der damaligen Hochkonjunktur des Kreuzfahrttourismus händeringend nach Möglichkeiten suchten, ihre Flotten zu erweitern. Dann kam die Corona-Pandemie. Mit ihr ist es wieder ruhig auf den Werften geworden. Und bald sollen es wieder sehr viel weniger Beschäftigte sein.

Bei den Kabinenbauern der MV Werften Fertigmodule GmbH sind nach OZ-Informationen aktuell 130 Mitarbeiter beschäftigt. Sie bauen die 3400 Kabinen für das Kreuzfahrtschiff „Global Dream“ am Fließband und dann auch ins Schiff ein. Die Hälfte soll schon an Bord sein. Sollte wie geplant auch noch die „Global 2“ folgen, hätten sie weiterhin zu tun. Ansonsten könnten auch dort 30 Stellen wegfallen.

Das Stellungnahme des Werftenchefes dauert knapp zwei Minuten. Neues, Konkretes erfahren die Mitarbeiter nicht. Man wolle um jeden Arbeitsplatz kämpfen. „Ich hatte mehr erwartet“, bedauert ein Wismarer Werftarbeiter. Fragen der Belegschaft sollen in den kommenden Tagen entgegengenommen und auch beantwortet werden, heißt es.

Von Kerstin Schröder und Haike Werfel