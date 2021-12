Wismarer Winterwald öffnet Pforten am Alten Hafen: Diese Regeln gelten

Wismar

Rostocker Weihnachtsmarkt: geschlossen. Schweriner: ebenfalls abgebaut. Auch Neubrandenburg musste einen Tag nach der Eröffnung den traditionellen Weberglockenmarkt abbrechen. Viele andere, kleinere Weihnachtsmärkte wie in Grevesmühlen, Güstrow, Ludwigslust und Parchim sind wegen der Coronalage gar nicht erst aufgebaut worden. Wismar zieht weiter durch – und hat mit dem Sternenwald nun sogar eine weitere Attraktion in der Vorweihnachtszeit. Erstmals findet er am Alten Hafen statt. Veranstalter ist Media-Consult-Eventmanagement aus Lübeck.

Wintermarkt für alle zugänglich

Voller Erwartungen war der Wintermarkt in der vorletzten Novemberwoche aufgebaut worden – seinerzeit noch mit dem Wissensstand, dass es nur die 2G-Regel in der Glühweinhütte gibt und im Außenbereich bis auf Mindestabstand keine Vorschriften gelten. Mit der neuen Corona-Landesverordnung kam es nun ein wenig anders: Aus 2G wurde 2G plus in der Hütte. Das Gelände durfte zudem nicht so gestaltet werden, wie es eigentlich geplant war. „170 Nordmanntannen mit einer Größe von drei bis 13 Meter sollten den Wintermarkt säumen“, erklärt Eventmanager Michael Hasemann.

Begrenzt werden sollte der Wintermarkt mit Jägerzäunen und einem dichten Nordmanntannenwald. Doch dann kam noch vor dem offiziellen Start am 6. Dezember die Auflage, alles zu entzerren und optisch großzügiger zu gestalten. Somit gibt es aber laut Michael Hasemann zumindest im Außenbereich keine Einschränkungen. Der Wintermarkt ist für alle zugänglich – ob geimpft, ungeimpft oder genesen.

Auch eine unvorhergesehene Panne dämpfte ein wenig die Vorfreude: Im Zentrum des Sternenwaldes stand eine 13 Meter hohe, liebevoll geschmückte Nordmanntanne, die alles überragen und schon von Weitem gut sichtbar sein sollte. Die Veranstalter hatten die Rechnung aber ohne das Sturmtief „Daniel“ gemacht, das vom 2. auf den 3. Dezember mit teils schweren Böen über die Hansestadt zog. Der Sternenbaum hielt der gewaltigen Kraft des Windes nicht stand. Er hatte keine Chance, war weggebrochen und musste entsorgt werden. Ersatz konnte aber noch beschafft werden.

Idee vor fünf Jahren geboren

Trotz aller Widrigkeiten: Ungemütlich ist es dennoch nicht im Sternenwald. Tannen stehen, wenn auch nicht so viele wie geplant, und werden wie die insgesamt vier Hütten mit bunten Scheinwerfern ins rechte Licht gerückt. Die Idee dazu war vor fünf Jahren in Lübeck geboren, erklärt Michael Hasemann, „nach einem Vorbild in Goslar.“ Dort habe er das erste Mal einen solchen Sternenwald gesehen: 40 große Tannen und darunter der Wintermarkt. „Es war eine große Attraktion. Und dann habe ich mir gedacht, eine solche auch in den Norden zu holen“, so Michael Hasemann.

Vor fünf Jahren startete er in Lübeck. Von Jahr zu Jahr wurde der Sternenwald größer. Eventmanager Rob Hempel aus Wismar hatte dann die Idee, den Sternenwald in die Hansestadt zu holen – sprach Michael Hasemann an und zusammen mit Rob Hempels Schwiegereltern Kersten und Oswald Herchner stellten sie den Wintermarkt auf die Beine. Mit dem Alten Hafen hatten sie eine perfekte Freifläche gefunden – 1000 Quadratmeter groß, wovon für den Anfang 600 Quadratmeter weihnachtlich hergerichtet wurden.

Heißen Gäste des Wismarer Sternenwald – mit der 2G-plus-Regel – in der Sternenhütte willkommen: Rob Hempel, Kersten und Oswald Herchner. Quelle: Jana Franke

Von Heißgetränken über Stullen bis hin zu Süßem

Gemütlich finden es auch Eike Lonkowsky und Marita Siegmund aus Wismar. Sie schauten mit Eckhard und Heike März am Alten Hafen vorbei. Familie März wohnt im Landkreis Rostock. „Bei uns sieht es dramatischer aus“, fasst Eckhard März die Coronalage zusammen. Nun habe auch noch der Weihnachtsmarkt in Rostock schließen müssen. Umso schöner findet er es, dass sie nun noch in Wismar weihnachtliche Atmosphäre und einen Glühwein genießen können.

„Wir haben einen Vertrag für drei Jahre. Im zweiten Jahr werden wir den Sternenwald noch ein wenig erweitern“, blickt Michael Hasemann voraus. Klein, aber fein heißt es in diesem Jahr: Kersten und Oswald Herchner verkaufen in der Sternenhütte Heißgetränke: von Glühwein über Punsch bis hin zu leckerem Kakao für Kinder. In den drei kleinen Hütten am Waldrand finden sich unterschiedliche lokale kulinarische Attraktionen: der Wismarer Brausekontor mit herzhaftem Essen, Schmalzstullen und Brot mit Käse von der Molkerei Rücker aus Wismar. Oder Ulrich Kändler mit regionalem Wildfleisch, Elchbratwürsten aus Schweden und heißem Glühmet. Am dritten Stand warten gebrannte Mandeln, Nüsse in vielfältiger Ausführung, Zuckerwatte sowie Lakritzsorten aus Schweden und Dänemark auf die Besucher.

Hat unter anderem Honig, Met und Elchbratwurst im Angebot: Ulrich Kändler aus Wismar. Quelle: Jana Franke

„Wir sehen uns nicht als Konkurrenz zum bestehenden Weihnachtsmarkt auf dem Wismarer Marktplatz. Der Sternenwald soll eine Bereicherung für die Stadt sein“, betont Michael Hasemann. Geöffnet ist er noch bis zum 6. Januar: täglich von 12 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr. Silvester ist sogar bis 1 Uhr offen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Jana Franke