Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft hat neuen Vorsitzenden

Wismar

Jörg Denecke ist der neue Vorsitzende der Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft (WWG). Der Geschäftsführer von der Pfiff Möbel GmbH in Gägelow ist auf der Jahresmitgliederversammlung gewählt worden – genau wie der künftige Vorstand.

Jörg Denecke Quelle: Dirk Hoffmann

Jörg Denecke hat sich einiges vorgenommen. Er will in den kommenden Monaten klare Akzente setzen, um Unternehmen auf dem Weg zur Digitalisierung zu unterstützen, kündigt er an. Außerdem möchte sich der WWG-Vorstand für einen attraktiven stationären Einzelhandel engagieren und mit Politik und Verwaltung noch bessere Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich Firmen in der Hansestadt gut entwickeln können und unternehmerische Investitionen stärker fördernd begleitet werden.

Der alte Vorsitzende Wieland Kirchner hat sieben Jahre lang an der Spitze der Wirtschaftsgemeinschaft gestanden. In seinem Rechenschaftsbericht hob er hervor, dass sich die WWG mit ihren über 220 Mitgliedern erneut als starkes Netzwerk von Unternehmen beweisen konnte und ihre Aufgabe, die Interessen der Mitgliedsunternehmen gegenüber Verwaltung und Politik zu vertreten, verantwortungsbewusst wahrgenommen hat.

Vorstand besteht aus elf Mitgliedern

Der gewählte Vorstand der Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft besteht aus elf Mitgliedern. Zum geschäftsführenden Vorstand gehören der Vorsitzende Jörg Denecke (Pfiff Möbel GmbH), die 1. Stellvertreterin Silke Wemme-Spiller (Autoglas und Bosch Service Wemme), der 2. Stellvertreter René Wenzel (KIS Kran- und Industrieservice GmbH) und Schatzmeister Manuel Krastel (Sparkasse M-NW). Zu Beisitzern wurden gewählt: Jürgen Buck ( Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH), Alexander Fenner ( TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG), Jan-Arne Hoffmann (Volks- und Raiffeisenbank eG), Wieland Kirchner (Bauberatungskanzlei), Jens Kohagen (Malermeister), Norbert Preuss (Hotelbetriebsgesellschaft Alter Speicher mbH) und Ralf Riebschläger ( Friesland Kabel GmbH).

2021 begeht die WWG das 30. Jahr ihres Bestehens.

