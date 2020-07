Wismar

Es darf wieder getrödelt werden: Am Sonnabend und Sonntag (25. und 26. Juli) öffnet die 1200 Quadratmeter große Wismarer Markthalle für einen großen Flohmarkt. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Sollte der Ansturm zu groß sein, müssen sich Gäste draußen ein wenig gedulden. Es gibt ein Einbahnstraßensystem, außerdem werden alle Gäste registriert und müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Weitere Markt in Gägelow

Gebrauchtes, Antikes und Sammlerobjekte gibt es am 26. Juli auch auf dem MEZ-Parkplatzgelände in Gägelow von 10 bis 17 Uhr. Wer also noch Aussortiertes, das noch gut und brauchbar ist, im Keller oder auf dem Boden hortet, sollte die Gelegenheit nutzen und sich mit einem eigenen Stand am Markttreiben beteiligen. Nähere Informationen bei Haase-Märkte Tel.: 0174 / 98 17 154 und im Internet: www.haase-maerkte.de. Für das leibliche Wohl der Besucher und Händler ist selbstverständlich gesorgt. Die Besucher werden gebeten, die geltenden Hygieneregeln einzuhalten und die Beschilderung der Wegeführung auf und zum Markt zu beachten.

Ein Inselmarkt öffnet am Sonntag, 26. Juli, am Hafen in Kirchdorf auf Poel. Von 10 bis 17 Uhr können sich die Besucher an Kunst, Handwerk und Handel erfreuen.

Kreatives in Bad Kleinen

Auch in Bad Kleinen werden am 26. Juli Stände aufgebaut – für einen Kreativmarkt. Besucht werden kann der von 11 bis 17 Uhr im Mühlenquartier (Uferweg 5). Insgesamt 15 Aussteller bieten Handgemachtes aus Holz und Metall, Schmuck, Töpferwaren, Gestricktes, Genähtes sowie Accessoires für Vierbeiner an. Auch für das leibliche Wohl ist mit Kuchen, Suppen, frischem Fisch, Selbstgebranntem und Cider gesorgt.

Pilzsuche mit einem Experten

Auf Pilzsuche geht es am Sonnabend, 25. Juli, im Wald von Demen/Buerbeck. Los geht die Tour der Wismarer Pilzfreunde um 8 Uhr auf den unterteilten Parkflächen am Zentralen Omnibusbahnhof (Wasserstraße/Ecke Kopenhagener Straße). Zweiter Treffpunkt ist gegen 9.15 Uhr am Ortsausgang Demen in der Kurve der Straße nach Buerbeck, rechts am Sandweg nach Barnin (Waldrand).

Ein Fachmann begleitet die Tour. Sie dauert maximal bis zum frühen Nachmittag. Es wird eine Teilnahmegebühr von 10 Euro erhoben, die der langjährigen Pilzberatungsstelle in Wismar zugutekommen soll. Vereinsmitglieder zahlen 5 Euro, Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 2,50 Euro.

Musik im Wismarer Café

Ebenfalls am Sonnabend gastiert die West Port Band im Café Pfau in der Scheuerstraße in Wismar. Nach langer Corona-Zwangspause ist es das erste Konzert der Wismarer Gruppe in diesem Jahr. Mit dabei ist Gilmor, ein schwedischer Musiker, der mit der Band befreundet ist. Er wird den Abend einleiten. Die West Port Band feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 6 Euro.

Picknick am Klanghaus Ilow

Am Sonntag, 26. Juli, lädt von 11 bis 15 Uhr das Klanghaus Ilow zu einem Kulturpicknick ein. Zu Gast ist die Schweriner Band „Lost Notes Unplugget“. Das Trio unterhält das Publikum mit ausgefeiltem, ausdrucksstarken dreistimmigen Gesang und einem internationalen Repertoire. Zu hören sind Akustikgitarre, Ukulele und Percussion, die alte und neue Soul-Lieder erklingen lassen.

Der Eintritt beträgt 8 Euro, Kinder genießen freien Eintritt. Kartenvorbestellungen (auch Tische und Stühle) sind telefonisch unter der Nummer 038 41 / 38 59 27 möglich. Für alle ohne Picknickkorb gibt es Gegrilltes, Gebackenes und Getränke. Bei Sommerregen findet das Picknick im Klanghaus statt. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.klanghaus-ilow.de.

