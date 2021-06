Wismarer Wochenendtipps: Konzerte in Kirche und auf der Straße

Wismar

Musik erklingt am Sonnabend, 12. Juni, in der Wismarer Nikolaikirche. Dort geben Lehrer und Lehrerinnen der Evangelischen Musikschule Wismar (EMU) ein Konzert zugunsten freiberuflicher Musiker. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Zu hören sind solistische klassische Beiträge bis hin zu Bandarrangements moderner Songs. Die Mitwirkenden sind alle selbstständige Musiker. Gespielt wird auf Saxofon, Querflöte, Klavier, Gitarre, E-Bass, Percussion, Schlagzeug, Cello, Violine und Gesang.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen des Landes MV: Zuhörer benötigen eine Bescheinigung über ein tagesaktuelles negatives Testergebnis, einen Impfnachweis oder eine Attest für Genesene.

Das vergangene Jahr hat die selbstständigen Musiker und Künstler hart getroffen: Durch die Auftrittsverbote ist einerseits die finanzielle Grundlage für ihr Leben eingebrochen. Für die Soloselbstständigen gab es von staatlicher Seite als Hilfsangebot nur den Gang zum Sozialamt. Und andererseits: Musik zu spielen und damit andere Menschen zu erreichen, ist ein inneres Bedürfnis eines jeden Musikers. „Sind wir überflüssig?“ Diese in jeder Hinsicht existenzielle Frage beschäftigt die Musiker und Künstler. Das Konzert soll ihnen einen Lichtblick geben.

Straßenmusik auf der Insel Poel

Axl Makana Quelle: privat

Musikalisch wird es auch auf der Insel Poel. Dort tritt Axel Steinhagen auf. Mit der Folk-Rock Band Mutabor hat er als Sänger und Songschreiber in einigen Regionen Kultstatus erreicht. Mit seinem neuen Programm präsentiert sich der auf Poel lebende Musiker als musikalischer Freibeuter Axl Makana, der den Säbel mit einer Gitarre getauscht hat.

Seine Enterhaken sind eingängige Lieder mit ironischen und poetischen Texten, die er im Sommer gerne als Straßenkonzerte aufführt. Zu erleben ist er immer sonnabends am Hafen von Timmendorf in der Zeit von 17 bis 21 Uhr. Seinen ersten Auftritt hat er am 12. Juni.

Pilzsammler wollen Körbe füllen

Am Sonnabendmorgen sind bereits die Pilzsammler unterwegs. Sie fahren nach Panzow in der Nähe von Neubukow. Das überwiegend sandige Mischwaldgebiet ist im Sommer und Herbst eine beliebte Adresse für Menschen, die ihre Bratpfannen und Kochtöpfe mit leckeren Waldpilzen füllen wollen: Pfifferlinge, Maronen, Birken- und Steinpilze. Außerdem sind vor einem Jahr Pfifferlinge, Ziegenlippen, Perlpilze und verschiedene Täublinge im Korb gelandet.

Das zeigt, dass bei entsprechender Vorwitterung bereits Mitte Juni einiges zu finden ist. Treffpunkt ist gegen 8 Uhr vor der Markthalle Wismar. Je nach Möglichkeit können auch Fahrgemeinschaften gebildet werden. Zweiter Treffpunkt ist gegen 8.40 Uhr am Abzweig nach Panzow, an der B 105, zwischen den Ortschaften Teschow und Neubukow. Die Tour kann bis in den frühen Nachmittag andauern. Sammler, die nicht Mitglied im Verein sind, zahlen 10 Euro, Kinder zwischen dem 6. und 14. Lebensjahr 2,50 Euro.

Von Kerstin Schröder