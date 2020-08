Wismar

Musik ist am Wochenende in Wismar zu hören. Mit einer Kombination von verschiedenen Klarinetten – wie Bass- und Altklarinette – unterhält am Sonnabend, 15. August, das preisgekrönte Duo „Sing Your Soul“ zum ersten Mal in der Heilig-Geist-Kirche in Wismar die Zuhörer. Meike Salzmann (Konzertakkordeon) und Ulrich Lehna (Klarinetten) präsentieren ihr Programm „Musik für die Seele“.

Dafür haben sie verschiedene Werke neu arrangiert. So erklingen mit der A-Klarinette der zweite Satz aus dem A-Dur-Klarinettenkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart, mit der Bassklarinette Werke von Johann Sebastian Bach. Ebenso sind Werke von Carlos Gardel und Tango nuevo im Stile Astor Piazzollas zu hören, der den Tango nuevo auf kammermusikalisches Niveau brachte und ihn um zahlreiche Klangelemente bereicherte.

Anzeige

Es gelten die üblichen Hygieneregeln bei begrenzter Besucherzahl. Es wird eine den Umständen entsprechende Kollekte erwartet. Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer 0157 / 55 77 01 75.

Weitere OZ+ Artikel

Festspiele in Wismar

Einen Tag später laden die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern in die Heilig-Geist-Kirche ein. Ab 16 Uhr gastiert dort Pianistin Anna Vinnitskaya mit einem Solorezital und gibt Klaviermusik von Maurice Ravel und Robert Schumann zum Besten. Für das Konzert sind noch wenige Restkarten zum Preis von 31,50 Euro (zzgl. VVK-/AK-Gebühr) erhältlich – unter der Telefonnummer 0385 / 591 85 85 und eventuell an der Abendkasse, die geöffnet sein wird.

Radtour nach Hamberge

Die Regionalgruppe des ADFC Wismar startet ihre nächste Fahrradtour am Sonnabend, 15. August, um 9 Uhr an der Ostseite des Rathauses. Entlang des Ostseeküsten-Radweges geht es zunächst bis Niendorf, dann über Hoikendorf nach Hamberge zum Alpakahof. Dort besteht die Möglichkeit, sich mit Gegrilltem für die Rücktour zu stärken.

Die führt über Naschendorf, Friedrichshagen und Bobitz zurück nach Wismar. Die Strecke ist etwa 60 Kilometer lang. Tourleiterin ist Edeltraud Dörschel. Getränke, Pausensnacks und dem Wetter angepasste Kleidung sollten die Teilnehmer dabei haben.

Kinderschwimmen in Warin

Wer bei den zu erwartenden hochsommerlichen Temperaturen ins Wasser möchte, kann nach Warin fahren. Dort gibt es seit mittlerweile 35 Jahren in jedem Sommer ein Kinder-Langstreckenschwimmen. Damit ist es das älteste in Mecklenburg-Vorpommern. Diesmal sollte es größer und bunter werden – doch wegen der Corona-Pandemie ist das nicht möglich. Aber abgesagt haben es die Organisatoren der DLRG Warin nicht.

Am Sonnabend, 15. August, können Kinder bis 14 Jahren im Strandbad Großer Wariner See zeigen, wie gut sie schwimmen können. Gestartet wird in zwei Altersklassen. Den Anfang machen um 14 Uhr die Fünf- bis Neunjährigen. Sie legen 200 Meter zurück. Das Doppelte – 400 Meter – ist das Ziel der 10- bis 14-Jährigen. Je nachdem, wie viele Teilnehmer kommen, wird entweder mit Abstand auf dem Steg gestartet oder hintereinander. Die Anmeldegebühr beträgt 10 Euro. Anmeldungen sind möglich auf der Internetseite: https://warin.dlrg.de. Die Gewinner bekommen Preise, alle anderen kleine Aufmerksamkeiten und T-Shirts.

Kunst in Stove

Das Kunsthaus Stove (Niendorfer Weg 2) öffnet die Türen für eine Sommergalerie am Sonntag, 16. August. Zu sehen gibt es Papierbilder und Skulpturen des Künstlers Thought Raven zu den Themen Bewegung und Raum. Außerdem lädt der Skulpturengarten zu einem Rundgang ein. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite www.kunsthaus-stove.de.

Von Kerstin Schröder