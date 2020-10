Wismar

Der Rohbau für den L-förmigen Dreigeschosser in der Philipp-Müller-Straße/Ecke Friedrich-Techen-Straße steht. Das Dach ist regendicht. Da es keinen Richtstuhl hat, luden Bauherr und Eigentümerin zum Rohbau- statt zu einem Richtfest ein.

Die Wismarer Wohnungsgenossenschaft hat das Objekt für fast zehn Millionen Euro gekauft. Sie wird im Erdgeschoss des Gebäudes einziehen und damit ihren Sitz von der Philipp-Müller-Straße 65 in die 25 verlegen. „Es ändert sich nur eine Zahl in der Anschrift“, sagt Vorstandsvorsitzende Hellen Bahlcke mit Blick auf die 66-jährige Geschichte des Wohnungsunternehmens. „Am alten Firmensitz haben wir zigmal um- und angebaut. Jetzt haben die Mitarbeiter in ihre neuen Büros gesehen und haben eine Vorstellung. Wir werden hier einziehen und uns wohlfühlen.“ Der Umzug ist für August nächsten Jahres vorgesehen.

Wismarer Gastronomin will Bistro eröffnen

Ein Bistro wird es im Erdgeschoss geben. Hellen Bahlcke freut sich, dass Astrid Blievernicht vom Holzfäller Partyservice in Wendorf es betreiben wird. Die Gastronomin beköstigte die Gäste auch zum Rohbaufest. Eine kleine Gewerbeeinheit – für ein Büro oder ein Lädchen – könne außerdem noch gemietet werden. Fest steht bereits, dass ein Waschsalon im Erdgeschoss eingerichtet wird. Das wird vermutlich die übrigen Mieter in dem Gebäude freuen.

Die Ansicht zeigt den künftigen Dreigeschosser mit den Räumen für die Wismarer Wohnungsgenossenschaft und Gastronomie im Erdgeschoss sowie Wohnungen für Studenten in den beiden Etagen darüber. Quelle: Pigge Architekten

Denn im Ober- und im Staffelgeschoss entstehen insgesamt 68 Wohnungen für Studenten. Davon 63 Apartments mit gut 20 Quadratmetern für eine Person. Sie werden mit einer Pantryküche und einem kleinen Bad ausgestattet. Die übrigen fünf Apartments im Staffelgeschoss sind doppelt so groß und für zwei Personen gedacht.

Toller Blick von Dachterrasse im Staffelgeschoss

„Alle Zimmer erhalten Fußbodenheizung und bodentiefe Fenster“, informiert Architekt Ansgar Pigge. Einige Apartments werden über eine Terrasse oder einen kleinen Stahlbalkon verfügen. Wo dies nicht möglich sein wird, kommt eine Brüstung vors Fenster. „Glücklich werden vor allem die Mieter im Staffelgeschoss sein“, ist der Architekt, der in Vechta sein Büro hat, überzeugt. „Von ihrer Dachterrasse haben sie einen schönen Blick in den Bürgerpark oder hinüber zum Hochschulgelände.“

Die Wohnungsgenossenschaft möchte einen Teil der Studenten-Zimmer auch möbliert anbieten. Die Miete wird nach Auskunft von Hellen Bahlcke etwa 330 bis 340 Euro betragen. Die Geschäftsführerin ist sich sicher, dass die Apartments zum September, wenn das neue Semester beginnt, komplett vermietet sein werden. Dafür spreche zum einen die Lage gegenüber dem Haupteingang zur Hochschule. Zum anderen verfügen die Zimmer, anders als im Studentenwohnheim, über mehr Komfort.

Nachfrage nach Apartments wächst

Studenten als Mieter sind nicht neu für die Wismarer Wohnungsgenossenschaft. „Sie und Personen, die zeitlich befristet in der Stadt leben, machen etwa zehn Prozent aus. Und der Bedarf wächst“, berichtet Hellen Bahlcke. „Denn Hochschulabsolventen finden zunehmend auch einen Job in Wismar. Die Nachfrage nach solchen Apartments ist viel größer, als wir die Wünsche erfüllen können.“

Bauherr Dmitri Sonkin überreicht Hellen Bahlcke die Erinnerungstafel im Beisein von Architekt Ansgar Pigge (l.), Aufsichtsrat Fred Spegel und Dachdeckermeister Andreas Knoch (r.). Quelle: Haike Werfel

Sowohl die Vorstandsvorsitzende als auch Dmitri Sonkin von der Firma Titanium Bau GmbH in Isernhagen bei Hannover danken den bisher am Bau beteiligten Planern und Handwerkern. „Sie haben Unglaubliches geleistet. Man kann schon sehen, wie schön es wird“, sagt der Bauherr. Hellen Bahlcke dankt vor allem den Bauleuten, die aus Lettland stammen. „Im März, als Corona die Welt verändert hat, sind sie nicht abgereist. Sie haben ihre Familien lange Zeit nicht besuchen können.“

Innenausbau hat begonnen

Dachdeckermeister Andreas Knoch aus Laage würdigt mit seinem Spruch die Handwerkskunst und weiht das Haus, indem er sein Schnapsglas auf den Beton wirft: Wenn Glas zerschellt, wird alles gut. Die übrigen Firmen kommen vor allem aus Nordwestmecklenburg und dem Land. Die Gewerke wie Jennerjahn Elektrik aus Neukloster haben mit dem Innenausbau begonnen. Das Wismarer Planungsbüro Goß zeichnet für die Innenarchitektur verantwortlich.

Zur Erinnerung an das Rohbaufest überreicht Bauherr Dmitri Sonkin eine Edelstahltafel mit dem Schriftzug der Wismarer Wohnungsgenossenschaft an Hellen Bahlcke. Die Tafel soll an der Fassade angebracht werden.

Von Haike Werfel