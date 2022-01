Wismarer Wonnemar-Eigentümer will Freizeitpark in Schwerin kaufen

Wismar/Schwerin

Der Eigentümer des Wonnemars in Wismar streckt seine Fühler nach Schwerin aus. Die AIM Spa Deutschland GmbH will in der Landeshauptstadt den Sport- und Freizeitpark Belasso übernehmen. Die Kaufverhandlungen sollen sich auf der Zielgeraden befinden. Verkäufer ist ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Schwerin.

AIM-Geschäftsführer Robert Maier bestätigt das Interesse. „Wir sind uns so weit einig.“ Details zu den Verkaufsverhandlungen möchte er nicht preisgeben. Stadtwerke-Geschäftsführer Josef Wolf sagt, dass der Verkauf möglichst im ersten Quartal 2022 über die Bühne gehen soll.

Belasso soll um Hotel erweitert werden

„Wir sind uns so weit einig.“ Robert Maier, Geschäftsführer der AIM Spa Deutschland GmbH Quelle: Heiko Hoffmann

Mit einer Eröffnung in diesem Jahr sei nicht zu rechnen, so Maier. „Das wird so schnell nicht gehen, da ist einiges zu machen.“ Eine Konkurrenz zu Wismar sieht Maier nicht. „Überhaupt nicht.“ Das Angebot werde sich ergänzen, er wolle aber nicht vorgreifen. „Wir haben natürlich Vorstellungen, was wir machen möchten.“ Feste Absicht ist laut Maier der Bau eines Hotels. Damit soll AIM in Schwerin gepunktet haben. In Wismar will AIM das Wonnemar-Hotel in zwei Schritten um insgesamt 136 Zimmer erweitern, das Wonnemar in Bad Liebenwerda soll ein Hotel bekommen.

Vermutet wird, dass AIM in Schwerin auf einen gehobenen Sauna- und Wellnessbereich setzt, während Wismar ein breites Publikum anspricht. Das Wonnemar in der Hansestadt hatte vor Corona jährlich bis zu 500 000 Besucher, die die Schwimm-, Fitness- und Wellnessangebote nutzen. Im Belasso war in früheren Zeiten von knapp 150 000 Besuchern die Rede.

Schweriner Freizeitpark seit Monaten geschlossen

Im Juli 2021 wurde das Belasso beim Sieben-Seen-Center in Krebsförden (an der Umgehungsstraße B 106) geschlossen. Damals musste der Pächter das Gebäude räumen. Der Freizeitpark gehört der Freizeit-, Infrastruktur- und Tourismusservice Schwerin GmbH (FIT), ein Tochterunternehmen der Schweriner Stadtwerke. Seit der Kündigung des Pächters wurde ein neuer Betreiber bzw. Eigentümer gesucht.

Es gab mehrere Kaufinteressenten

Vier der Interessenten stellten ihre Pläne für den Kauf und den Betrieb des Freizeitparks vor. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Schwerin hatte im letzten Jahr eine Empfehlung für einen Kaufinteressenten gegeben. Das Konzept von AIM SPA Deutschland war am überzeugendsten. Die FIT GmbH wurde beauftragt, die Kaufverhandlungen mit AIM SPA Deutschland zu führen. Die Schweriner Stadtvertretung hat bereits dem Verkauf des Grundstücks zugestimmt.

Schwerin ist an der weiteren Nutzung des Angebots interessiert. Im Belasso gab es mehrere Saunen, ein Schwimmbecken, eine Kidsworld, ein Fitnesscenter sowie Bowlingbahn, Badminton, Tennis und Soccerplatz.

AIM noch nicht lange im Bädergeschäft

Die AIM Spa Deutschland GmbH war eigens für den Kauf von Wonnemar-Bädern gegründet worden. Rückblick: Im September 2020 hatte die Interspa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart, zu der auch das Wonnemar in Wismar gehört, beim Amtsgericht Stuttgart einen Insolvenzantrag in Eigenverantwortung gestellt.

Anfang 2021 wurde die Sanierung der Interspa-Gruppe in einem sogenannten Regelinsolvenzverfahren fortgesetzt. Der Insolvenzverwalter war zuständig für die Stuttgarter Interspa-Holding (Muttergesellschaft) sowie fünf Betriebsgesellschaften.

Wonnemar-Gruppe

Wenige Tage später wurden die Wonnemar-Bäder größtenteils verkauft. Mit der AIM Deutschland GmbH hatte ein Investor die bisher insolvenzfreien Besitzgesellschaften der Wonnemar-Erlebnisbäder in Wismar einschließlich des dazugehörigen Hotels sowie die Standorte Sonthofen (Bayern), Bad Liebenwerda (Brandenburg), Marktheidenfeld (Bayern) und Backnang (Baden-Württemberg) übernommen.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um das Bad in Marktheidenfeld läuft ein Schiedsgerichtsverfahren zwischen der Stadt und dem Investor. Die Stadt strebt den Heimfall an und will das Bad selber übernehmen. AIM spricht von Renovierungsarbeiten und will das Bad danach wieder öffnen.

Das frühere Wonnemar in Ingolstadt (Bayern) gehört inzwischen den dortigen Stadtwerken. Ein Betreiber ist gefunden. Nach Umbauarbeiten soll das Bad im Laufe dieses Jahres wieder öffnen.

Von Heiko Hoffmann