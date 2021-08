Wismarer World-Café: Kaffeeklatsch zu wichtigen Jugendthemen

Wismar

„Was glaubt ihr, wie viel Prozent der Jugendlichen hat schon mal gekifft?“, fragt Harald Kothe die fünf Jungs an „seinem“ Tisch. Die grinsen. „Vielleicht sind es zehn Prozent, die noch NICHT gekifft haben“, kommentiert einer der Schüler. Die Antwort zeigt, wie wichtig das Gesprächsangebot ist. „Normal“ rauchen tut übrigens keiner der Jungs am Tisch.

Kiffen und Co.

Ganz offen reden sie übers Kiffen, Handysucht, Alkohol, Nikotin und mehr. Harald Kothe vom Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe spricht genauso offen: „Ich bin seit 15 Jahren trockener Alkoholiker.“ Er ist sich sicher, wenn man in der Stadt in jedes Haus gucken könnte, in jede Familie, wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dort jeweils einen Menschen zu finden, der eine Suchterkrankung hat. Ob derjenige das weiß und offen zugibt, ist eine andere Frage.

Er fragt nicht nach, wie es bei ihnen zu Hause aussieht. Aber er erzählt von anderen Betroffenen und ihren Schicksalen. Harald Kothe gehörte zu den Referentinnen und Referenten beim „Word Café“ in der Wismarer Bertholt-Brecht-Schule. Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 und 10 erlebten statt Unterricht diese Gesprächsangebote an den Tischen in der Sporthalle.

16 Themen und Tische

„Wir machen das das fünfte Jahr nun. Außer letztes Jahr, da musste das ausfallen wegen Corona, wie so vieles in dem Bereich“, erzählt Organisatorin Gabriele Drisga von der Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit und Aufklärung in Westmecklenburg e.V. Am 20. Oktober ist das World-Café in der Regionalen Schule „Werner Lindemann“ in Lübstorf zu Gast.

„Wir haben 16 Kooperationspartner und damit 16 verschiedene Themenkomplexe für die Jugendlichen“, erklärt sie das Konzept vom World-Café. 16 Tische, 16 Themen und jeweils 30 Minuten Zeit. „Die Jugendlichen konnten sich vorher fünf Themen für sich aussuchen, drei davon können sie mindestens besuchen.“ Harald Kothe: „Ihr seid alle freiwillig hier!“

Vorurteile und Sicherheit

Am Tisch von Fidaa Hammadi (34) herrscht Schweigen, als er auf dem Tablet die Fotos seiner Flucht zeigt. Mit einem kleinen Schlauchboot ist er übers Mittelmeer geflohen, nachts und mit hohen Wellen. „Da waren 45 Menschen drauf, auch Kinder“, erzählt er. Vor fünfeinhalb Jahren ist er aus Syrien geflohen, so wie viele andere. Der Englischlehrer musste ganz von vorne anfangen, inzwischen arbeitet er beim mobilen Migrationsdienst in Nordwestmecklenburg.

Adrian Junge (15) fragt nach, ob es nicht sinnvoller wäre, den Menschen vor Ort mit Geld aus Deutschland zu helfen. Fidaa Hammadi schüttelt lachend den Kopf. „Wir brauchen nicht euer Geld, wir brauchen keine Autos oder Wohnungen. Ich hatte in Syrien eine Wohnung, ein Büro, sogar ein deutsches Auto, einen VW Passat! Wir brauchen Sicherheit für unsere Familien und uns! Ich war in Syrien nicht arm, ich musste alles aufgeben und zurücklassen, meine Freunde, meine Familie, alles!“

Ernste Gespräche über den Tellerrand

Adrian Junge nickt. Er hat erstmals in seinem Leben die Chance, mit einem Menschen zu sprechen, der als Flüchtling nach Deutschland kam. Da löst sich manch ein Vorurteil im Hinterkopf in Luft und Beklemmung aus.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Jugendlichen fragen nach, wieso das Leben in Syrien für viele Menschen gefährlich ist. „Wenn ich in Syrien erwischt werde, komme ich sofort ins Gefängnis.“ Sein „Verbrechen“? Er ist gegen das System und die Diktatur. Nicht mehr. „Könnt ihr euch vorstellen, euer Land verlassen zu müssen, für immer, und alles aufzugeben?“, fragt sein Kollege Sebastian Witt nach. Die Jugendlichen schlucken schwer. „In Afghanistan ist die Situation jetzt ähnlich.“

Stress und Zeitmanagement

Gesunde Ernährung, Berufsberatung, gendern, miteinander respektvoll Reden, Rechtsextremismus und rechtes Denken, Erste Hilfe, Verhütung und das erste Mal oder Transsexualität und mehr – die Themenkomplexe waren so vielfältig wie die Gedankenwelt eines jungen Menschen mitten in der Pubertät. Das Ergebnis waren gute Gespräche jeweils im kleinen Kreis und manch ein Aha-Erlebnis.

Beispielsweise bei Martina Dettmann von der AOK-Nordost. Ihr Thema? Stress. „Ganz oft sind Schüler durch den Druck, den sie sich selbst machen, gestresst“, erzählt sie. Die Symptome reichen von Kopfschmerzen über Schlafprobleme, Magenschmerzen und Durchfall bis hin zu Aggressivität, Weinerlichkeit oder Versagensängsten. Das Problem, so die Fachfrau, sind dann selten die Schulanforderungen an sich. „Sondern oft ist es ein schlechtes Zeitmanagement.“ Das Gespräch drüber könnte den Jugendlichen helfen, sensibler und aufgeschlossener für das Thema zu sein. Und das galt für jedes der 16 Themen. Beim World-Café haben sie auch gleich die richtigen Ansprechpartnerinnen und Helfer kennengelernt.

Von Nicole Hollatz