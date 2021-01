Wismar

Seit 1990 vergibt Zonta International den „Young Women in Public Affairs Award“ (kurz: YWPA). Auch in Wismar wird der Preis seit Jahren vergeben. „Wir ehren damit junges weibliches Engagement“, erklärt Heidi Wollensak, die Präsidentin des Wismarer Zonta-Clubs. Auf der Wismarer Clubebene ist der Preis mit 300 Euro dotiert, noch bis 31. Januar können sich engagierte Mädchen und junge Frauen bewerben.

Preis für 16- bis 19-Jährige

Der Preis richtet sich an Schülerinnen, Auszubildende, Berufstätige, Teilnehmerinnen eines Freiwilligendienstes, Studentinnen oder jobbende Mädchen oder junge Frauen, die sich für die Gemeinschaft im Rahmen ihrer Ausbildung oder Arbeit engagieren oder auch sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten für die Allgemeinheit ausüben und in diesen führend oder organisierend tätig sind. Voraussetzung ist, dass die Bewerberinnen am 1. April 2021 zwischen 16 und 19 Jahre alt sind.

Heidi Wollensak könnte sich vorstellen, dass das Engagement der Einzelnen sich durch Corona verändert hat. „Vielleicht gibt es jetzt Mädchen, die Menschen in Quarantäne geholfen haben und beispielsweise einkaufen gegangen sind oder die digitale Unterstützung angeboten haben“, macht Heidi Wollensak den Mädchen und jungen Frauen Mut, sich zu bewerben. Vielleicht gibt es potenzielle Kandidatinnen, die beispielsweise lokal andere Menschen mit digitalen Nachhilfeformaten oder gemeinsamem Musizieren unterstützt haben?

Internationales Netzwerk

Mit dem Preis soll in erster Linie die bisherige Arbeit gewürdigt werden. Außerdem soll der Award die Mädchen und jungen Frauen motivieren, sich mit der Stellung der Frau in der Welt auseinanderzusetzen und sie ermutigen, weiterhin ehrenamtlich tätig zu bleiben und eine verantwortliche Stellung im öffentlichen Leben anzustreben.

Der Preis wird weltweit zunächst auf Ebene der einzelnen Zonta-Clubs ausgeschrieben. Die Gewinnerin des Wismarer Zonta-Clubs nimmt automatisch an der Ausschreibung auf District-Ebene teil. Für diesen Wettbewerb müssen die Wettbewerbsunterlagen dann noch einmal in Englisch verfasst werden.

Der District 27 umfasst alle Clubs von Mittelfrankreich, Belgien, Luxemburg und Norddeutschland über Nordpolen bis zur Ukraine. Heidi Wollensak: „Sollte unsere Gewinnerin auch hier überzeugen, kann sie dann mit ihrer Bewerbung auf weltweiter Ebene teilnehmen.“

Frauen in Führungspositionen

Die Bedingungen und Bewerbungsunterlagen sind auf der Webseite des Wismarer Zonta-Clubs herunterladbar (www.zonta-wismar.org, Links: „unsere Projekte und Förderpreise“, „Young Women in Public Affairs Award“), Einsendeschluss ist der 31. Januar.

Zonta ist eine internationale Vereinigung berufstätiger Frauen in Führungspositionen, die sich ehrenamtlich engagieren und so die weltweite Stellung von Frauen und Mädchen verbessern wollen. So werden zum Beispiel Bildungsprojekte oder solche gegen Kinderehen unterstützt.

Von Nicole Hollatz