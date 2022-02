Wismar

Valentina Maue ist die diesjährige Preisträgerin des „Young Women in Public Affairs Award“ des Zonta-Clubs Wismar. Seit 2017 wird auch in Wismar der internationale Preis vergeben und zeichnet so starke Mädchen und junge Frauen aus, die sich federführend ehrenamtlich engagieren.

Zonta ist eine internationale Vereinigung von Frauen in Führungspositionen, um weltweit die Möglichkeiten von Frauen und Mädchen zu verbessern. „Ich bin mir sicher, dass auch Sie solch eine starke Führungskraft werden!“, kommentierte die Wismarer Zonta-Präsidentin Heidi Wollensak bei der Übergabe des Preises.

Engagierte 16-Jährige

Valentina Maue (16) gehört zum Vorstand des Wismarer Jauxi-Vereins. Jugendliche haben den gegründet und bringen so selbst Musicals auf die Bühne, sie wird in dem kommenden Stück die Regie führen. Viele Sätze in der Bewerbung der Wismarerin haben die Zonta-Jury überzeugt, auch wenn die Entscheidung in diesem Jahr dank vieler sehr guter und engagierter Bewerberinnen schwierig und knapp war.

Beispielsweise dieser Satz in Bezug auf ihr Engagement bei JAUXI: „Besonders wichtig ist mir in der Vereins- und Projektarbeit, dass wir uns auf den Prozess konzentrieren und einen Raum fürs Probieren und Lernen schaffen.“ In ihrer Schule, dem Wismarer Gerhart-Hauptmann-Gymnasium, engagiert sie sich als Klassensprecherin: „Eine solche Institution kann nur wachsen, wenn Menschen ihre Meinung äußern und Feedback geben. Kritik äußern ist nicht immer leicht.“ Ihr Engagement als Klassensprecherin, so schreibt die Elftklässlerin weiter, gebe ihr die Chance, „konstruktiv mit anderen über die Probleme zu sprechen und Lösungen zu finden.“

Reflektierte Gedanken

Die Jury war begeistert von den reflektierten, sehr scharf beobachteten Antworten der Jugendlichen auf die sehr komplexen Fragen der Zonta-Bewerbung. Es geht um ihre ganz privaten Erfahrungen zur Stellung der Frau im Land. „Unsere Gesellschaft ist von Stereotypen und Bewertungen geprägt. Ich habe mir eine Woche nach den Sommerferien die Haare kurz rasiert, aus Spaß und ohne Hintergrundgedanken.“ Sie schreibt von einer Fremden, die sie auf die kurzen Haare ansprach, weil Jungs doch lieber lange Haare mögen.

„Noch immer beschäftigt mich diese Situation, drückten die Worte doch aus, dass Frauen so auszusehen haben, dass es Männern gefällt. Dieses Rollendenken ist so tief verankert, dass es schwer, ist die Menschen zu animieren, sich selbst zu hinterfragen.“ Sie schreibt in ihrer Bewerbung davon, dass die Stellung der Frau in Deutschland immer noch zu wünschen übrig lassen würde. Einkommensdifferenzen aufgrund des Geschlechts, strukturelle Benachteiligung, Sicherheitssysteme in Autos, die nicht für Frauen ausgelegt sind und Medikamente, „die nicht wirklich auf den weiblichen Körper abgestimmt sind“, dazu sexuelle Belästigung als immer noch riesiges Thema.

Bühnen, Bildung, Kommunikation

Und sie weiß auch, was wichtig wäre in Deutschland, um Frauen und Mädchen zu stärken. „Um Frauen in ihrem Tun zu stärken, sollte es meiner Meinung nach mehr Bühnen, Bildung und offene Kommunikation geben. Bühnen, um betroffenen Frauen die Möglichkeit zu geben zu sprechen, ihre Erlebnisse zu schildern und anderen Frauen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Bildung, um (werdende) Männer und Frauen über die systematischen und gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten zu informieren. Und offene Kommunikation, um gemeinsam nachhaltige Lösungsmöglichkeiten zu finden und somit gesellschaftliche Prozesse voranzutreiben. Gerade bei tabuisierten Themen sorgt die Aussprache für einen sensiblen und respektvollen Umgang miteinander.“ Starke Gedanken für eine 16-Jährige!

Das überzeugte die Jury. Lokal ist der Preis mit 300 Euro dotiert. Valentina will das Geld sparen als Grundlage für ihr Auslandsjahr nach dem Abitur.

Engagierte junge Frauen ausgezeichnet Als Preisträgerin auf lokaler Ebene kann Valentina Maue nun auf Distriktebene der Zonta-Bewegung teilnehmen und ihre dann englischsprachige Bewerbung einreichen. Dort engagieren sich Frauen zwischen Frankreich, Deutschland und der Ukraine. Wenn sie im Distrikt überzeugt, kann sie auf internationaler Ebene am Wettbewerb teilnehmen. Mit Valentina Maue wurde zum zweiten Mal eine der Macherinnen vom Jauxi-Verein ausgezeichnet. 2018 ging der Preis an Anna Konertz, die Choreografin. Für ihr politisches Engagement im Wismarer Kinder- und Jugendparlament wurden 2017 Laura-Sophie Brunsch und 2019 Lea Stemmler ausgezeichnet. 2021 ging der Preis an Ronja-Marie Strautz für ihr Engagement in der Denkmalpflege.

Von Nicole Hollatz