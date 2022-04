Wismar

Als Paul Oehm im Jahr 1901 in Wismar in der Hegede 11 sein Geschäft „Möbel-Oehm“ eröffnete, sollte dies der Start eines langen und erfolgreichen Familienunternehmens werden. Das Möbelgeschäft mit angeschlossener Tischlerei hatte ein umfangreiches Sortiment im Angebot und stellte selbst Möbel selbst her. 1958 wurde es vom Sohn, Paul Oehm junior, übernommen.

Erste Bibelforscher in Mecklenburg

Dessen Großeltern Karl und Anna Ebell aus Grevesmühlen gehörten zu den ersten Bibelforschern (seit 1931 Zeugen Jehovas genannt) Mecklenburgs. Bereits 1907 hatten sie Kontakte zu der seit Beginn des 20. Jahrhunderts auch in Deutschland tätigen Religionsgemeinschaft geknüpft. Ihr Glaube brachte sie in den 1930er Jahren in Widerspruch zum NS-Regime, das absoluten Gehorsam verlangte und die Zeugen Jehovas im April 1933 in Mecklenburg verbot. Die Eheleute Ebell schienen davon unbeeindruckt und schickten im Oktober 1934 ein Schreiben an die Hitlerregierung, in dem sie gegen Verbot und Verfolgung protestierten. Am 3. Februar 1937 standen sie zusammen mit sechs weiteren Glaubensgeschwistern aus Wismar vor dem Schweriner Sondergericht, dass an diesem Tag im Wismarer Fürstenhof tagte. Beide wurden zu einer neunmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt. Anna Ebell musste ihre Haftstrafe nicht antreten, ihr Mann kam in die Strafanstalt Dreibergen-Bützow.

In der DDR wieder verboten

1950 wurde die Religionsgemeinschaft, deren Mitglieder nach Kriegsende 1945 zunächst Gottesdienstfreiheit erlangten und als Opfer des Faschismus anerkannt wurden, in der DDR erneut verboten. Paul Oehm hielt sich an das Beispiel seiner Großeltern. Im Herbst 1964 folgte er zwar der Aufforderung zur Musterung, erklärte dort aber, den Wehrdienst zu verweigern und den Wehrpass nicht anzunehmen. Vor einer Haftstraße blieb er verschont, anders als sein Schwager und seine Schwester, ebenfalls in Wismar wohnend, die wegen ihres Glaubens 1950 zu zehn bzw. 1954 zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt worden waren.

Paul Oehm setzte sich neben seiner Geschäftstätigkeit für seinen Glauben ein und übernahm 1963 die Leitung der Wismarer Gemeinde. Er führte heimlich – sozusagen im Untergrund – Bibelstunden durch und verbreitete christliche Schriften. Da die Literatur der Zeugen Jehovas in der DDR verboten war und nicht eingeführt oder gedruckt werden durfte, beteiligten er und seine Frau Christa sich an deren heimlicher Vervielfältigung. Mit einer Schreibmaschine tippten sie zu Hause die Texte auf Wachsmatrize, die dann als Abzug benutzt wurde. Auf diese Weise erhielten die Glaubensgeschwister in Wismar den „Wachtturm“.

Zeugen Jehovas im Visier der Stasi

Die Staatssicherheit hatte jedoch auch die Wismarer Zeugen Jehovas im Visier. Nachstellungen, Bespitzelungen, Einschleusung von Informellen Mitarbeitern, davon berichtet heute Paul Oehms Stasiakte, die Material aus den 1960er bis in die 1980er Jahre enthält. 1972 war das Vorgehen der ostdeutschen Geheimpolizei gegen die Zeugen Jehovas besonders scharf. Paul Oehm und seine Frau wurden vorgeladen und einem vierstündigen Verhör unterzogen – „nach allen Regeln der Kunst“, wie er es ausdrückt. Beide hielten das durch, hatten nach den Drohungen jedoch so viel Angst, dass sie ihre Schreibmaschine verschwinden lassen wollten, denn daran befanden sich durch die Matrizen entstandene verräterische Wachsspuren. Zu dieser Zeit wurde der Hof in der Hegede 11 betoniert, so dass Paul Oehm die Schreibmaschine dort still und leise im Beton versenkte. Dort, so meint er, liegt sie wohl noch immer, obwohl der Möbelhändler längst ausgezogen ist.

Seit im März 1990 die Religionsgemeinschaft Jehovas Zeugen in der DDR anerkannt wurde, erfreut sich Paul Oehm seiner Religionsfreiheit. 1991 gab der heute 84-Jährige das Geschäft „Möbel-Oehm“ nach 90 Jahren auf und ging in Vorruhestand.

Von Falk Bersch