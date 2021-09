Wismar

Mit einem Gläschen Sekt heißt Ines Albrecht ihre Gäste im Gerhart-Hauptmann-Gymnasium willkommen. Es sind 19 Frauen und Männer, die hier am 1. September vor 60 Jahren eingeschult wurden. Die meisten von ihnen wohnen noch in Wismar und Umgebung.

Zum Jubiläum kamen sie zusammen und besichtigten ihre Schule, an der zu ihrer Zeit bis zur 10. Klasse gelehrt wurde und die noch Gerhart-Hauptmann-Schule hieß, bevor sie Polytechnische Oberschule (POS) wurde.

Schule wartet seit 1992 auf Sanierung

„Die Fliesen sind noch dieselben wie vor sechzig Jahren“, stellt Christiane Wäsch, geborene Schellhase, sofort fest. Die Wismarerin hat das Klassentreffen organisiert. „Einmal im Jahr lade ich zehn meiner ehemaligen Mitschüler zu mir ein. Da kam uns die Idee, den 60. Jahrestag unserer Einschulung zu feiern.“ Ob es möglich sei, ihre alte Schule zu besuchen, fragte Raymund Steiner bei der Direktorin an. Der 67-Jährige lebt heute in Tostedt bei Hamburg. Andere hat es ins sächsische Dorfchemnitz, nach Eggesin, Ellerbek oder Boizenburg verschlagen.

Schulleiterin Ines Albrecht ermöglicht am späten Nachmittag den Rundgang durchs Schulhaus. „Die alten Fliesen haben Sie ja wiedererkannt. Seit 1992 warten wir darauf, dass die Schule saniert wird. Wir bleiben weiterhin optimistisch, in zwei Jahren ziehen wir vielleicht aus“, verkündet die Schulleiterin.

„Auf den Dachboden durften wir früher nicht“

Sie führt die Gruppe ins Obergeschoss. „Es ist noch die gleiche schöne Atmosphäre, wenn die Sonne durch die Fenster hereinscheint“, sagt jemand. Die Gäste schauen in den einen oder anderen Klassenraum, finden auch einige ihrer früheren Unterrichtsräume wieder. Sogar der Blick auf den Dachboden ist gestattet. „Auf den durften wir früher nicht“, sagt Raymund Steiner. Wolfgang Cznottka erzählt hingegen: „Wir hatten hier Luftgewehrschießen mit Herrn Alois Jorra.“ Der Lehrer, der im vergangenen Jahr verstorben ist, sei auch Jäger gewesen.

Das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium in Wismar. Quelle: Michaela Krohn

Erinnerungen an die Schulzeit werden wach. Wolfgang Koch verrät, dass er vor dem Unterricht oft Weinbrandbohnen in einem Lebensmittelladen an der Ecke Papenstraße gekauft hat. Petra Walter-Moll erzählt, dass sie am Spiegelberg wohnte und zu Fuß zur Schule kam. „Eine gute Viertelstunde bin ich gelaufen.“ Nach 40 Jahren in Leipzig und dem Berliner Raum ist sie in die Region zurückgekehrt und wohnt jetzt in Gagzow.

Linkshänder musste „umschulen“

Christiane Wäsch und Christian Bütow haben sich verabredet und sind den Schulweg gemeinsam gegangen. Sie sind heute noch befreundet. Gestaunt wird über Klaus Mews, der viel zu erzählen hat: „Er war immer so ruhig, hat kein Wort gesprochen.“ Detlef Sechting war Linkshänder und berichtet, dass er „umgeschult“ wurde. „Ich musste mit rechts schreiben lernen und auch alles andere mit rechts machen.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Angetan sind die ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schüler von den Räumen, die Eltern und Gymnasiasten im Keller hergerichtet haben. Sie nutzen sie für Konsultationen, zum Aufenthalt in Freistunden und auch als Partyraum. „Wir sind Frau Albrecht sehr dankbar für den Schulrundgang und ihren herzlichen Empfang. Das war eine tolle Überraschung“, sagt Christiane Wäsch.

Von Haike Werfel