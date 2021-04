Wismar

Endlich hält er seine Ernennungsurkunde in den Händen: Stefan Kaspereit ist die Freude ins Gesicht geschrieben. Er ist neuer stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Wismar-Altstadt.

Seine Kameraden haben ihn schon im vergangenen Oktober in diese Funktion gewählt. Da war eine Mitgliederversammlung vor dem neuerlichen Lockdown in der Corona-Pandemie gerade noch möglich. Bis jetzt musste der 40-jährige Wismarer warten, dass er vom Bürgermeister zum Vize-Wehrführer ernannt, als Ehrenbeamter berufen und zum Brandmeister befördert werden konnte.

Wehrführer seit neun Monaten ohne Stellvertreter

Auch Wehrführer Nico Porath atmet auf, kann er nun doch ein Stück weit die Last der Aufgaben auf zwei Schultern verteilen. Bereits im vergangenen Juli hat sein Stellvertreter aus beruflichen Gründen sein Ehrenamt aufgeben müssen. Die Bürgerschaft entließ ihn erst im März aus dem Ehrenbeamtenverhältnis. Für seinen neuen Vize hat der Wehrführer drei Paar Schulterstücke zur Hand. Ganz unprätentiös und nicht wie sonst vor versammelter Mannschaft überreicht er die neuen Schulterklappen an Stefan Kaspereit, der bislang Zugführer in der Ortswehr war.

Der Jüngste einer Wismarer Feuerwehrfamilie

Der Wismarer stammt aus einer Feuerwehrfamilie. Schon sein Großvater, den er nie kennengelernt hat, gehörte in Barth zu den Brandschützern. Seine Eltern, Doris und Günter Kaspereit, sowie sein vier Jahre älterer Bruder Jens sind ebenfalls Mitglied in der Feuerwehr. „Mein Weg war vorgezeichnet“, sagt der 40-Jährige und grinst. Seitdem er acht ist, gehört er ebenfalls dazu. „Im Mai 1989 wurde ich junger Brandschutzhelfer. So hieß das in der DDR.“

Damit war der Grundstein für seine späteren Feuerwehraktivitäten gelegt. Für Stefan Kaspereit ging es stetig vorwärts in der Feuerwehr-Laufbahn. Elfjährig trat er in die Jugendwehr ein, mit 15 begann er seinen aktiven Dienst. „Das geht heute erst mit sechzehn. Ich bin schon mit den Kameraden mitgelaufen, durfte mal den Schlauch halten oder was helfen. Ich hab’ gefiebert, dass ich endlich sechzehn werde.“

Er war Ausbilder, Jugendfeuerwehrwart und Zugführer

Mit 18 Jahren macht er die Atemschutzgeräteausbildung, ein Jahr später seinen Lkw-Führerschein und wird Maschinist. Als junger Mann bildet Stefan Kaspereit den Feuerwehrnachwuchs aus und ist bereit, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Er wird 2009 zum Jugendfeuerwehrwart gewählt, sechs Jahre später wird er Zugführer und nach weiteren sechs Jahren ist er stellvertretender Leiter der Ortswehr. „Aus einer kleinen ist eine stabile Feuerwehr geworden“, sagt er nicht ohne Stolz. „Wir haben jetzt 64 Einsatzkräfte und 30 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr.“

Auch die Partnerin engagiert sich für die Feuerwehr

Stefan Kaspereit hat bereits ein neues Ziel vor Augen. „In den letzten zwei Jahren haben wir fördernde Mitglieder gewonnen. Einige unterstützen die Feuerwehr finanziell, andere bei Veranstaltungen. Meine Idee ist, mit den Sponsoren und fördernden Mitgliedern mehr zusammenzuarbeiten. Denn wir möchten in naher Zukunft einen Feuerwehrförderverein gründen“, berichtet er. Zunächst freut er sich darauf, dass er mit seinen Kameraden die Ausbildung wiederaufnehmen kann – zumindest im Freien nach Schnelltests und in kleinen Gruppen.

Beruflich ist Stefan Kaspereit als Küchenmonteur und Ausbilder eines hiesigen Möbelhauses tätig. Seine Partnerin Jacqueline, eine Freundin aus Kindertagen, unterstützt sein zeitintensives Ehrenamt und engagiert sich in der Altstadt-Wehr als förderndes Mitglied.

