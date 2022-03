Wismarer bringen Hilfsgüter an ukrainische Grenze – und berichten von Angst in Polen

Wismar

Es hat ein paar Tage gedauert, bis die Helferinnen und Helfer wieder in Wismar waren. Körperlich und psychisch. Florian Treuer und Katarzyna Mazur, Stammgäste im ukrainischen Restaurant „Natalka“ im Wismarer Altstadtzentrum, hatten eine Hilfs- und Spendenaktion für die Menschen in der Ukraine organisiert.

Das Ausmaß der Hilfsbereitschaft überraschte sie dann doch, die Aktion wuchs von der kleinen Idee unter Freunden zu einer großen Aktion mit vier Tonnen Hilfsgütern, innerhalb weniger Tage. „Ein kleiner Junge, vielleicht fünf oder sechs Jahre alt, kam mit einem Briefumschlag. Mit seinem Taschengeld, das wolle er für die Kinder in der Ukraine geben“, erzählt Katarzyna Mazur und bekommt immer noch Gänsehaut beim Gedanken an den Moment.

Riesige Hilfsbereitschaft

Menschen kamen mit Kisten voller Lebensmitteln, mit Schlafsäcken, Medikamenten, professioneller medizinischer Ausrüstung oder Babynahrung beispielsweise. 20, 25 Helferinnen und Helfer, so danken die Organisatoren, waren vor Ort beim Packen und Sortieren dabei. Ein großer Lkw, ein Fünftonner, ein Caddy und ein Kombi konnten beladen werden, die Fahrerinnen und Fahrer machten sich auf dem Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze. Die gebürtige Polin Katarzyna Mazur hatte über ihre Kontakte ein Lager in Lubaczów im Südosten Polens ausgemacht – 24 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Dem Krieg ganz nah

Schon in Wismar wurde aussortiert, was nicht mit Richtung Polen sollte: Kleidung beispielsweise, die hilft den Menschen, die als Flüchtlinge nach Wismar kommen, gerade mehr. Gut 2500 Kilometer sind die Helferinnen und Helfer gefahren, hin und zurück. „Auf dem Rückweg 100 Kilometer mehr, weil wir uns verfahren haben“, schmunzelt Petra Held von den Internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten (IJGD), die ebenfalls als Helferin und Fahrerin mit war.

Das Spendenlager in Lubaczów, 24 Kilometer von der ukrainischen Grenze, ist auch dank der Wismarer Helfer gut gefüllt. Quelle: privat

Vor Ort waren die Wismarer überwältigt von den vielen Eindrücken. Einerseits die grenzenlose Hilfsbereitschaft mit Konvois bis hin aus Frankreich, Portugal und sogar Großbritannien. Andererseits die Nachrichten von den Menschen vor Ort, die nur wenige Kilometer vom Geschehen entfernt sind. „In der Nacht vor unserer Ankunft kam es zu Angriffen auf der ukrainischen Seite der Grenze“, berichtet Florian Treuer. „Man hat gemerkt, wie dicht der Krieg an die Europäischen Grenze kommt.“ 24 Kilometer.

Angst vor dem Krieg

Das Hilfslager ist in der Turnhalle einer Schule. „Die Deutsch- und Englisch-Lehrerinnen haben uns zum Kaffee eingeladen und erzählt“, berichtet Petra Held. Vom Vater eines Kindes, der regelmäßig Erfrierungen bei Kindern nun behandeln muss, weil die Frauen mit ihren Kindern zum Teil zu Fuß fliehen, trotz eisiger Temperaturen in den Nächten. Davon, dass der Krieg auch den Menschen auf der polnischen Seite der Grenze sehr nahe geht.

Katarzyna Mazur nickt: „Die Menschen dort an der Grenze leben in Angst. Die Freiwilligen, die helfen, haben selbst alles Wichtige gepackt, um fliehen zu können.“ Wenn der Krieg noch näher kommt. Jeden Abend sortieren Freiwillige die Spenden. Nachts kommen ukrainische Soldaten und Helfer und holen das, was die Menschen aktuell brauchen, ab. Vieles hilft auch den Flüchtlingen, die in den Hotels und Ferienwohnungen in Polen Schutz suchen.

Flüchtlinge unterstützen

Viele Menschen engagieren sich vor Ort. „Die Lehrerinnen schmieren mit ihren Schülern jeden Tag gefühlt 1000 Brötchen und kochen riesige Behälter mit Suppe für die Menschen hinter der Grenze“, erzählt Petra Held. Die Helfer vor Ort waren dankbar: „Man hat uns gesagt, es kommt sehr viel Hilfe aus Norddeutschland an.“ Bei der Frage, ob sie konkret Flüchtlinge mit nach Wismar nehmen sollten, waren die Wismarer hin und her gerissen.

„Wir wollten keine Menschen mitnehmen, um sie in irgendeiner Turnhalle abzuladen“, begründet Florian Treuer. „Es reicht auch nicht, das Kinderzimmer oder Gästezimmer frei zu räumen. Man muss die Menschen auch richtig versorgen und betreuen können. Die Menschen sind teilweise traumatisiert.“ Das konnten sie im Ehrenamt nicht leisten, so gerne sie gewollt hätten. Inzwischen ist das Helfernetzwerk gewachsen, die Betreuung und Hilfsangebote im Landkreis werden koordiniert. „Wir planen deswegen einen weiteren Transport mit einem Bus, so dass wir Menschen herbringen können.“ Wer helfen will, kann sich unter der Mailadresse mv4ukraine@gmail.com melden.

Von Nicole Hollatz