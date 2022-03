Wismar

Ein weiterer Hilfskonvoi ist mit Lebensmitteln und anderen Sachspenden auf dem Weg an die ukrainische Grenze. Am Sonnabendmittag hat sich das Team des Christlichen Hilfsverein Wismar (CHW) auf den Weg gemacht. Es ist mit vier Fahrzeugen unterwegs nach Tulcea in Rumänien, um die Spenden abzuliefern. Mit dabei sind vier Wismarer, darunter ein Syrer, sowie ein Ehrenamtler aus Höxter in Nordrhein-Westfalen. In der Nähe von Halle stoßen noch einmal vier ^Fahrzeuge dazu.

Am Donnerstag und Freitag haben viele ehrenamtliche Helfer beim Packen der Hilfsgüter geholfen. Die Mitarbeiter des CHW sind überwältigt von der großen Spendenbereitschaft der Wismarer Einwohner. Die Hilfsgüter umfassen hauptsächlich Bettdecken, Lebensmittel und Babynahrung, medizinische Hilfsgüter und Hygieneartikel.

Auf dem Rückweg sollen Geflüchtete aus dem Ukraine-Krieg mit nach Deutschland genommen und nach Höxter gebracht werden.

Von OZ