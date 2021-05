Wismar

Drohungen oder Erniedrigungen, weil sie nicht der Norm entsprechen – diese Erfahrungen haben schon viele queere Menschen machen müssen, auch der Wismarer Adam Schmidt: „Mein Chef hat mich am Kragen gepackt und mir gedroht, dass ich nicht mehr die Herrentoilette benutzten soll“, erzählt der Transmann. Er ist als Frau geboren worden, in einem Körper, in dem er sich nie wohl gefühlt hat.

Adam Schmidt gehört der Wismarer Selbsthilfegruppe „Trans*Wis“ an. Vier Mitglieder haben schon einmal ihren Job verloren, nachdem sie sich geoutet haben. Einer Transfrau aus der Gruppe, die einen handwerklichen Beruf ausübt, habe die Geschäftsführung verboten, als Frau auf der Arbeit zu erscheinen. Andernfalls würde ihr gekündigt.

Um Vorurteile und Diskriminierung abzubauen und mehr Toleranz einzufordern, zeigen Betroffene weltweit Flagge – die Regenbogenflagge. Am Montagabend, am Internationalen Tag gegen die Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, haben das rund 30 Frauen und Männer vor dem Wismarer Rathaus getan. Auch das historische Gebäude selbst hat in bunten Regenbogenfarben geleuchtet. Vor den Rathausstufen haben die sogenannten queeren Menschen von ihren Erfahrungen berichtet: Davon wie es ist, wegen der Sexualität verurteilt oder gar angefeindet zu werden.

Angst vor dem Outing

„Aufgrund von Anfeindungen trauen sich viele Menschen nicht, sich zu outen“, weiß Rico Peckruhn, Leiter der Wismarer Selbsthilfegruppe. Aber es gibt auch positive Erlebnisse: „Manchmal wird es gar nicht so schlimm, wie man glaubt.“ Vor allem in der Familie gebe es nach dem Outing oft die Reaktion, „dass sie es sowieso vermutet haben“, berichtet der Transmann. Und Adam Schmidt betont, dass es auch Arbeitgeber gibt, die Verständnis für seine Transsexualität aufbringen. Und über eben solche und andere Erfahrungen in ihrem Leben, tauschen die Teilnehmer sich regelmäßig in der Gruppe aus.

Mitglieder der örtlichen Selbsthilfegruppe „Trans*Wis“ versammelten sich vor dem Wismarer Rathaus und demonstrierten friedlich. Quelle: Lena-Marie Walter

Selbsthilfegruppe plant Vereinsgründung

Zu der gehören insgesamt 56 Teilnehmer. Sie machen sich stark für ein Selbstbestimmungsgesetz oder auch die Gleichberechtigung der Ehen. „Auch wenn wir in Sachen Gleichstellung von homosexuellen Menschen schon sehr weit gekommen sind, sind wir bei der Gleichstellung von Trans- und Intermenschen noch ganz am Anfang“, sagt Rico Peckruhn. Er kritisiert, dass zum Teil noch veraltete Gesetze gelten und die von der Politik angepriesenen Reformen nicht die von der Gemeinschaft gewünschten Erleichterungen bringen würden.

„Wir fordern neben der rechtlichen, auch die gesellschaftliche Gleichstellung von queeren Menschen“, fügt er hinzu. Noch heute werde ein queerer Mensch aufgrund seiner Sexualität diskriminiert. Deswegen möchte die Gruppe einen Schritt weiter gehen. Aus ihr soll ein offizieller Verein werden. Unter dem Namen „TIM*“ – also Trans- und Intermenschen Mecklenburg – soll dann die Arbeit der Mitglieder laufen. An der Spitze steht Adam Schmidt.

Als zukünftiger Vorsitzender ist es ihm und den anderen Mitgliedern wichtig, dass der Verein auch weiterhin eine Anlaufstelle für alle bleibt, die beispielsweise ein Problem mit ihrem angeborenen Geschlecht haben. Gemeinsam leisten sie Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung, organisieren Tagungen und halten Vorträge.

Weitere Anlaufstellen in der Stadt sind das Schwulen- und Lesbenzentrum SchuLZ e. V., das sich in der Zeughausstraße 31 befindet. Im gleichen Gebäude hat auch die Beratungsstelle für Gesundheit und sexuelle Aufklärung ihren Sitz, die beispielsweise mit Schulklassen arbeitet. Und auch die Selbsthilfegruppe ist dort zu finden – alles zu erkennen an den regenbogenfarbenen Flaggen.

Von Lena-Marie Walter