Wismarer diskutieren kulturelle Unterschiede in der Pflege

„Was bedeutet Pflege für dich?“, fragt Moderatorin Jana Michael und schaut Nadia Elkorchi an. Die gebürtige Marokkanerin muss kurz überlegen. „Dass es jeden treffen kann“, sagt sie schließlich. Und dass anders als in Deutschland bei ihr Zuhause meist die Familienangehörigen diese Aufgabe übernehmen würden.

Wie unterschiedlich Pflege in verschiedenen Kulturen aussehen kann, war nur eines der Themen, die am Donnerstagabend in der Stadtbibliothek in Wismar diskutiert worden sind. Die Veranstaltungsreihe „Meet your Neighbours“ – „Triff deine Nachbarn“ der Berliner Organisation „Wir machen das“ bringt regelmäßig Menschen mit und ohne Migrationshintergrund aus verschiedenen Arbeitsfeldern in Gesprächen über ihre Berufe zusammen.

Berufliche Identität und Alltag

Das Ziel: Nicht mehr Geschichten von Flucht und Gewalt in den Vordergrund zu stellen, sondern berufliche Identität und Alltag. Seit 2016 fanden fast 60 Veranstaltungen dieser Art in ganz Deutschland statt. In Wismar ging es um Pflege und das Zusammenleben in Hausgemeinschaften.

Neben Nadia Elkorchi war auch Dagmar Broy, Leiterin der städtischen Pflegeheime, zu Gast. Sie merkt kulturelle Unterschiede vor allem in der Praxis. „Ich glaube, wir sind im Pflegebereich mittlerweile schon gut auf Menschen mit Migrationsgeschichte eingestellt“, sagte sie. Dennoch würden besonders Sprachbarrieren häufig noch für Schwierigkeiten sorgen.

Beispiel aus der Praxis

Als Beispiel nannte Broy eine ältere Frau, die kaum Deutsch sprach und nicht mehr gut sehen konnte. An eigentlich simplen gemeinschaftlichen Aktivitäten wie Singen konnte diese nicht teilnehmen. Denn: „Wenn man nicht mehr gut sehen kann, singt man Lieder aus der Kindheit und Jugend. Diese kennen wir natürlich nicht.“ Andersherum seien die in der Einrichtung gesungenen Lieder, nicht die Lieder der Frau.

Eine Lösung nach Broy? Eine vermehrte kulturelle Durchmischung beim Pflegepersonal. Aktuell besäßen nur etwa fünf Prozent ihrer Angestellten einen Migrationshintergrund. Gleichstellungsbeauftragte Petra Steffen konnte diese Idee nur begrüßen. Für sie spielt kulturelle Öffnung eine entscheidende Rolle: „Nur wenn wir in den Dialog gehen, können wir Barrieren abbauen.“

Für Nadia Elkorchi bedeutet das vor allem Ängste voreinander zu überwinden. An das zumeist ausländische Publikum sprach sie daher den Appell, sich zu trauen und auf Deutsche zuzugehen.

