Wismar

Der Sperrmüllberg am Barlachweg am Wismarer Friedenshof wuchs innerhalb weniger Stunden auf das Doppelte. Allgemein kann jeder private Wismarer Haushalt zweimal im Jahr so Keller und Co. entrümpeln. Im Dezember wurden die Sperrmüllkarten für 2021 mit dem Kundenmagazin der Wismarer Stadtwerke verteilt.

Zweimal im Jahr hat jeder private Haushalt der Hansestadt Wismar die Möglichkeit, eine kostenfreie Abfuhr von Sperrmüll zu beantragen. Die Sperrmüllkarten werden jedes Jahr im Dezember für das nachfolgende Jahr in der Stadtwerke-Zeitung verteilt. Mit dieser Karte oder genauso online auf der Webseite des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes kann Sperrmüll angemeldet werden.

Der Termin für die Entsorgung kommt vom EVB, frühestens am Abend vorher darf der Sperrmüll vor die Haustür, in den Stadtteilen Wendorf, Friedenshof, Kagenmarkt und im Wohngebiet Köppernitztal kommt er an den jeweiligen Müllcontainerstellplatz.

Von Nicole Hollatz