Wismar

Am 25. August 1944 erlebte Wismar den schwersten Bombenangriff während des Zweiten Weltkrieges. Kampfflugzeuge der 8. US Air Force warfen etwa 2000 Bomben auf die kleine Stadt ab. Sie legten ganze Wohnviertel in Trümmer. 205 Menschen verloren in wenigen Minuten ihr Leben, 105 Wohnhäuser wurden zerstö...