Wismarer erlaufen 7625 Euro: Spende geht an Familienberatung

Wismar

Mit dieser Summe hat niemand gerechnet, als Eric Dörffel den symbolischen Scheck ausrollte und der Betrag langsam sichtbar wurde. 7625,71 Euro! Die haben Sportler aus der Region erlaufen und über Sponsoren oder selbst gespendet, eine Summe x für jeden gelaufenen Kilometer.

Das Geld ist für die Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Familien im Wismarer Verein Das Boot. Der Verein unterstützt seit Jahrzehnten Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Familien hilft Familien, in denen Mutter oder Vater durch eine psychische Erkrankung beeinträchtigt sind. Die Anlaufstelle gibt es seit 2013.

Lockdown verschlimmert Situation

„Kinder sind im besonderen Maße betroffen“, erzählt Barbara Zölch, Ansprechpartnerin in der Anlaufstelle. „Diese Eltern kommen so schon an ihre Grenzen“, sagt sie. Jetzt, mit Lockdown, ohne Kita und mit Distanzunterricht, gestaltet sich das Familienleben für viele noch schwieriger. Barbara Zölch erklärt: „Die Erkrankung eines Familienmitgliedes wirkt sich immer auf die gesamte Familie aus, egal ob das Krebs oder eine Depression ist.“ Sie ist diplomierte Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin und systemische Familientherapeutin. „Jeder hat Angst um den Erkrankten, das ist ja eine lieb gewonnene Bezugsperson.“

Erkrankungen der Seele, psychische Erkrankungen wie Depression oder Angststörungen, gehen, so die Fachfrau, oft mit Wesensveränderungen des Betroffenen einher. „Die Kinder und Jugendlichen passen sich in den Situationen an. Sie übernehmen zum Beispiel Pflichten der Eltern.“ Parentifizierung: Wenn die Mama mit einer akuten Depression im Bett liegt und nichts machen kann, versorgt das Kind die Mama und die Geschwister. „Die Kinder übernehmen Aufgaben der Erwachsenen, die ihnen nicht zustehen und die ihrer Entwicklung auf Dauer nicht guttun.“ Die Kinder tragen eine Verantwortung, die „eine gewisse Schwere“ in ihr Leben bringt.

Das Kindeswohl sicherstellen

Die Gespräche in der Anlaufstelle helfen. Barbara Zölch erklärt in Absprache mit den Eltern den Kindern entsprechend kindgerecht, was mit Mama oder Papa los ist. „Warum sind Mama oder Papa so anders?“ Sie weiß, die Kinder machen sich Gedanken. Und seitens der Eltern ist das Thema oft genug mit Scham oder Angst vor Stigmatisierung verbunden. Es wird geschwiegen, auch den eigenen Kindern gegenüber. Dabei helfen die Erklärungen und schaffen Vertrauen. Alles mit dem Ziel, mit dem Vertrauen, dem regelmäßigen Kontakt, Gesprächen und konkreter Hilfe die Situation für die Familie zu verbessern und ein gutes familiäres Zusammenleben möglich zu machen.

Denn die Gefahr, dass diese Kinder und Jugendlichen durch das symbolische, gesellschaftliche Netz fallen, ist groß. „Dass man gar nicht aufmerksam wird auf die Sorge und Nöte dieser Kinder ... Es geht darum, das Kindeswohl sicherzustellen. Den Kindern muss es wohlergehen“, erzählt Barbara Zölch von dieser Gratwanderung. Denn die Kinder sind das schwächste Glied in dieser Kette. „Und die Eltern haben dafür oftmals gar nicht den Blick, sie sind durch die Erkrankung sehr mit sich selbst beschäftigt.“

Gemeinschaftsaktion für den guten Zweck 120 TSG-Sportlerinnen und -Sportler haben mitgemacht, dazu 16 Fußballer vom PSV. Der TSG hatte zu der symbolischen Gemeinschaftsaktion in der Zeit ohne Vereinssport eingeladen. Gemeinsam – jeder für sich natürlich – sind sie 634,8 Kilometer gelaufen. Wenn der Vereinssport nicht verbinden kann, verbindet das gemeinsame Spendenziel. „Manch eine Mutti auch die sieben Kilometer in einer halben Stunde!“, staunte Eric Dörffel als Nachwuchskoordinator beim TSG über so viel Kondition. Die jüngsten Teilnehmer der Aktion waren sechs, sieben Jahre alt. Auch die alten Herren, die Senioren des TSG, haben mitgemacht. Und die Läuferinnen und Läufer haben pro Kilometer selbst etwas gespendet oder sich über Firmen unterstützen lassen. Alles mit dem Ziel, etwas für die eigene Gesundheit zu tun und die anderer Menschen mit der Spende zu unterstützen. „Uns war es wichtig, dass das Geld vor Ort bleibt und den Menschen hier hilft“, begründet Eric Dörffel.

Vertrauen schaffen

Zuhören, helfen, vermitteln, Hausbesuche, zusammen spielen, weitere Unterstützung organisieren, beraten und aufklären, Vertrauen schaffen – „einfach da sein, wenn was akut ist“, fasst Barbara Zölch einige der Aufgaben der Anlaufstelle zusammen. Denn „man kann die psychische Erkrankung meist lindern durch Therapien und Medikamente, aber oft nicht heilen.“

70 Familien werden bei der Anlaufstelle derzeit betreut. „Ich bin so stolz auf diese Eltern und Kinder, mit wie viel Vertrauen sie zu mir kommen“, dankt Barbara Zölch. Das Problem: Die Anlaufstelle ist nur über Projektmittel finanziert. „Wir sind immer auf Spenden angewiesen“, so Sandra Rieck vom Verein Das Boot. Um so mehr freuten die beiden Frauen sich über die unerwartete Spende. Kontakt zur Anlaufstelle: 038 41 / 22 430 10, kijufa@das-boot-wismar.de. Reguläre Sprechzeiten sind dienstags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 13 bis 15 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Von Nicole Hollatz