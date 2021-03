Wismar

Oskar ist schuld, dass seine Dosenöffner und Katzenkloberäumer Olga Mironova und Sören Autzen sich mit der gesunden Ernährung für Vierbeiner befasst haben. Und Corona ist der Grund, dass daraus eine Geschäftsidee entstand. Gerade haben die beiden Wismarer ihren Laden „Oskars Leckerstübchen“ in der Lübschen Straße 46 gegenüber der Heilig-Geist-Kirche eröffnet.

„Oskar ist unser Kater“, erklärt Studentin Olga Mironova. Ihr Lebensgefährte Sören Autzen hat den Laden eröffnet. Und Oskar, der sechs Jahre alte Kater der beiden, ist ziemlich wählerisch, was Futter angeht. „Etepetete“, lacht Sören Autzen. Aber Oskar war auch mal krank. Er hatte Probleme mit der Blase. Mit einer Futterumstellung haben Olga Mironova und Sören Autzen das in den Griff bekommen.

Die beiden haben sich intensiv mit dem Thema Tierfutter beschäftigt. Inzwischen ist die tierische Familie weiter gewachsen. Bella, die quirlige Beagle-Cocker-Mischlingshündin ist mit eingezogen. „Wir wollen, dass es unseren Tieren gut geht und wir eine lange gemeinsame Zeit haben“, kommentiert Sören Autzen. „Wir achten auch auf unsere gesunde Ernährung, also ernähren wir auch unsere Tiere gesund“, sagt Olga Mironova.

Vierbeiner statt Zweibeiner

Dann kam Corona. Sören Autzen ist gelernter Hotelfachmann, er hat im Wismarer Wonnemar gearbeitet und durch die Perspektivlosigkeit den Job gekündigt. „Woanders brauche ich mich derzeit nicht bewerben“, erklärt er. Die Idee, sich mit Tierfutter selbstständig zu machen, gärte schon länger. „Nun stimmte der Zeitpunkt. Als Tierbedarfsladen dürfen wir öffnen, wir sind ja Grundversorger“, kommentiert der Jungunternehmer. Nun werden Vierbeiner statt Hotelgäste versorgt. Lachend: „Ich habe nur die Klienten gewechselt!“

Also hat das tierverliebte Paar sich schlau gemacht – Thema Selbstständigkeit, Thema Futter, was könnte in Wismar funktionieren? Beim Futter haben sie sich von verschiedenen Tierärzten beraten lassen. Und Oskar testet. „Was er nicht nimmt, kommt nicht in den Laden!“, lacht Ola Mironova. Angeboten werden Körbchen, Leinen, Halsbänder, Geschirr, haltbares Spielzeug, das tägliche Futter für Hund und Katz genauso wie Büffelpralinen oder Hundekekse der Tierconfiserie „Wauimiaui“ in Neustadt beispielsweise.

Von Nicole Hollatz