Wismar

Der Geruch in der Mecklenburger Straße lockt in den Laden – warmer Crêpe mit Nutella und Banane für die Süßen oder mit Lachs und Meerrettich für die, die es lieber herzhaft mögen. Oberlecker! Matthias von Schöning ist der Mann am Crêpe-Eisen. Er hat sich mit der Selbstständigkeit einen großen Traum trotz widriger Umstände erfüllt.

Mit Crêpes zum Traumjob

Vor wenigen Tagen hat er seine „Crêpe-Bude“ in der Mecklenburger-Straße eröffnet. „Ich wollte mich schon lange selbstständig machen“, erzählt der 43-Jährige. Er hat bereits verschiedene berufliche Stationen hinter sich zwischen Gastronomie, Taxifahrer und Versicherungskaufmann. Gerade als Versicherungskaufmann hatte er das Problem, dass er nicht immer hinter seinen Produkten stand. „Ich war mehr der Berater und habe auch von den Nachteilen erzählt, ich war nicht der Verkäufer“, gibt er zu. Das hat nicht funktioniert.

Um so mehr wuchs der Wunsch, der eigene Chef zu werden. Für die Selbstständigkeit fehlte aber die Idee. Die kam auf dem Wismarer Weihnachtsmarkt angesichts langer Schlangen vor der Crêpe-Bude dort und dem Gefühl, das kann man geschmacklich auch etwas besser machen. „Ein Freund hat in der Sterne-Gastronomie gearbeitet, den habe ich nach seinem Teigrezept für Crêpes gefragt“, erzählt Matthias von Schöning. Er hat einige verschiedene Rezepte ausprobiert, aber an das vom Profi kam keines ran.

Nussbutter und frische Zutaten

Das Geheimnis des Profikochs: Frische regionale Zutaten, viele Eier und echte Butter, die als so genannte „Nussbutter“ veredelt wurde. „Die heißt nur so, sie ist ohne Nüsse, also auch für Allergiker geeignet“, erklärt er. Normale Butter wird „angebraten“ und dann durch ein Sieb passiert. Der Milchzucker in der Butter karamellisiert sorgt für einen tollen Geruch und Geschmack.

„Das ist nichts für die Diät!“, erzählt er schmunzelnd. Aber wer denkt bei einem Crêpe „schwedischer Art“ mit Apfelmus, Eierlikör und auf Wunsch auch mit Sahne an (s)eine Diät? Die Karte ist klein und wird je nach Ideen und Wünschen der Kunden verändert. Neben Crêpes gibt es Rostocker Eis und Fritz Cola beispielsweise.

Aus der Elternzeit in die Selbstständigkeit

Vorher war Matthias von Schöning mit seinem Kind in Elternzeit. Als die sich dem Ende näherte, hat er sich nach einem neuen Job umgesehen. „Alles, was für mich infrage kam, war entweder zu schlecht bezahlt, um davon leben zu können, oder war nicht meins.“ Matthias von Schöning möchte eine Arbeit, die ihm Freude bereitet und hinter der er stehen kann – im wahrsten Sinne des Wortes.

Also kam die Idee wieder auf, sich mit der Selbstständigkeit den eigenen Arbeitsplatz zu schaffen. „Damit ich mich in 20 Jahren nicht fragen muss, ob es geklappt hätte oder nicht. Wenn es klappt, habe ich eine Arbeit, die mir Spaß und Freude macht.“ Wenn nicht, hat es eben nicht funktioniert. Der Start stimmt ihn optimistisch. Trotz Corona.

Trotz Corona

Er erzählt: „Als wir alles langsam in Angriff genommen haben, war der Eröffnungstermin noch in weiter Zukunft und wir dachten, bis dahin ist Corona kein Thema mehr!“ Das stimmt (leider) nicht. Nun fehlen etwas die Touristen und Laufkundschaft, die Crêpes gibt es (nur) zum Mitnehmen und unterwegs Essen. Matthias von Schöning hofft, dass sein Traum trotzdem funktioniert.

Seit Januar hat er an den Crêpe-Eisen geübt. „Man sagt ja immer, selbst und ständig, aber jetzt merke ich, was das alles bedeutet“, erzählt er. Ein großer Dank geht an seine Frau, die ihn praktisch und auch seelisch unterstützt hat und unterstützt. „Und jetzt stehe ich hier und mache Crêpes“, freut Matthias von Schöning sich über nette Kunden, tolle Gespräche und den eigenen Mut zur Selbstständigkeit. Die Crêpe-Bude hat montags bis samstags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Für Wismar ist es der zweite Crêpe-Laden, in der Krämerstraße gibt es seit Jahren eine Crêperie.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Nicole Hollatz