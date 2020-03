Wismarer erzählen: Darum ist Skaten so faszinierend

Wismar

Noch innerhalb diesen Jahres soll die Skateanlage am Kagenmarkt in Wismar erweitert und optimiert werden: Sie wird den Ansprüchen der Nutzer nicht mehr gerecht. Die Kosten für den Umbau betragen 266 500 Euro. Der Großteil dieser Kosten wird von der Städtebauförderung getragen, die Stadt Wismar steuert 102 300 Euro bei.

Grund genug sich zu fragen: Worin besteht die Faszination beim Skaten? Was treibt die Jugendlichen heute noch auf diese Rollbretter aus den Sechzigern?

„Der Skatepark ist unsere Kirche“

„So wie andere zeichnen oder Musik machen, skaten wir“, sagt Yannick Deckert und zieht an seiner Zigarette, den Ellenbogen lässig auf den Tisch gestützt. „Meine Sprunggelenke sind immer noch kaputt, aber das nimmt man in Kauf.“

Der 19-Jährige ist ein Skater, wie man sich ihn vorstellt: Lange Haare, weite Kleidung, das Skateboard immer dabei, so wie andere die Uhr am Handgelenk. „ Skaten ist mein Leben“, sagt er und drückt die Zigarette in den Aschenbecher. Dann sagt er noch diesen Satz: „Der Skatepark ist unsere Kirche“.

Jugendliche gründen eigenen Verein

Offiziell seit Sommer 2019 existiert der Verein „East Sea Skateboarding“ in Wismar. Er zählt bislang 13 Mitglieder und erfasst damit längst nicht alle Skate-Begeisterten in der Hansestadt. Bis zum Sommer könnten es ohne Weiteres vierzig, fünfzig werden, prognostiziert Yannick. Jeder sei willkommen, auch Eltern, deren Kinder skaten, oder alle, die es lernen wollen.

Milan Schmidt, ebenfalls Vereinsmitglied, erklärt die Idee, die der Gründung vorausgegangen ist: „Es ist wichtig, den Skatern in Wismar ein Gesicht zu geben. In einem Bündnis können wir zeigen, dass wir hier sind und unsere Interessen besser durchsetzen.“

Skaten sei ein Sport, der seinen Platz unter anderen Sportarten auch in Mecklenburg-Vorpommern verdient. Auf internationaler Ebene hat er sich bereits durchgesetzt: Skateboard wird in diesem Jahr seine olympische Premiere in Tokio haben. Schon 2016 hat das Internationale Olympische Komitee beschlossen, die Trendsportart ins Programm aufzunehmen.

Skaten ist Sport, Kunst, Persönlichkeit

Die Einführung als olympische Sportart und die damit verbundene Kommerzialisierung ruft unter den Skatern – und das überrascht ein wenig – keine ungebrochenen Wellen der Euphorie hervor. Skaten, das die Idee des Wellenreitens (Surfens) aufgreift und dessen Prinzip mit Rollen unter dem Brett auf den Asphalt verlegt, ist in den 1960ern als Subkultur in den USA entstanden. Dieser subkulturelle Charakter hält sich bis heute.

Dabei ist der heute weniger subversiv als ein Sich-Zurückziehen: „Es ist ein Flüchten aus dem Alltag. Man handelt nicht nach vorgegeben Regeln, sondern aus der eigenen Kreativität heraus“, sagt Konrad Willert. In diesem Sinne könne man Skaten auch als Kunst begreifen. Er packt seine Sachen, muss zurück zur Arbeit.

Durchhaltevermögen und Selbstdisziplin

Auf die Frage, ob sie beim Skaten etwas für ihr Leben mitgenommen haben, antworten die Jungs schnell, entschlossen. Yannick hat Selbstdisziplin gelernt: „Aufstehen, wenn man auf die Schnauze fliegt, denn durchs Liegenbleiben kommt man beim Skaten nicht weiter“, sagt er.

Konrad hat sein Durchhaltevermögen verbessert: „Du skatest, skatest und machst keine Fortschritte. Und dann plötzlich, wie aus dem nichts, wirst du auf einmal besser.“ Es sei ein ständiger Kampf gegen sich selbst, gegen den inneren Schweinehund. In diesem Sinne kann man Skaten auch als Persönlichkeitstraining begreifen.

Im Skatepark sind alle gleich

„Ich würde mein Kind schon früh mit in den Skatepark nehmen“, sagt Yannick, diesmal ohne Zigarette. „Es sind auch die Werte, die dort vermittelt werden, die Art, wie man miteinander umgeht. Im Skatepark sind alle gleich. Alle lernen voneinander.“

Skaten verbindet, konfrontiert, lehrt, mit den eigenen Grenzen umzugehen und darüber hinaus zu gehen und gibt vor allem Halt, gewährt einen Ort des Rückzugs, dem gesellschaftlichen Geflecht aus Normen, Erwartungen und Denkmustern, an denen man sich täglich entlanghangelt, zu entgehen, zumindest für die paar Stunden im Skatepark. Es gibt ähnliche Gründe, aus denen andere in die Kirche gehen.

Von Alexander Schmidt