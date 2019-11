Wismarer feiern Jubiläum: 1000 Schiffskabinen sind fertig

Wismar

Die 1000 ist voll. Die Wismarer Schiffskabinenbauer haben in den vergangenen Monaten ordentlich angepackt und am Fließband Unterkünfte für die „Global 1“ gebaut. Das Mittelstück des nach Passagierzahl (9500) größten Kreuzfahrtschiffes der Welt ist in Rostock-Warnemünde rasant in die Höhe gewachsen und hat rund 900 Kabinen aus Wismar bekommen.

Voraussichtlich am Freitag wird der Mega-Block nach Wismar geschleppt und hier komplettiert. Weitere 2700 Kabinen werden dann per Lkw von der Produktionshalle in Wismar-Dammhusen zur Werft geliefert.

Beginn Anfang Dezember

Bereits fertig ist das neue Werft-Hotel. Dessen Zimmer sind ebenfalls Schiffskabinen – so hat sich das Team von der MV Werften Fertigmodule GmbH am Montag über die 1000. fertige Kabine gefreut. Die Jubiläumsunterkunft wird in der Wismarer Werft ebenfalls in die „Global 1“ eingesetzt.

Hier beginnt der Kabineneinbau Anfang Dezember – bis dahin produziert das Schwesterunternehmen von MV Werften fleißig weiter und füllt sein riesiges Lager. Das hat Platz für 300 neue Schiffskabinen.

