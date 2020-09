Wismar/Berlin

In Wismar aufgewachsen und zur Schule gegangen, ab der 7. Klasse nach Schwerin gewechselt, um dort beim Volleyball gefördert und gefordert zu werden. Jetzt, mit 17 Jahren, hat Malte Ullerich seinen bisher sportlich größten Erfolg errungen. Mit der Volleyballnationalmannschaft der unter 18-Jährigen wurde er Fünfter bei der Europameisterschaft. Damit hat sich das Team für die U-18-Weltmeisterschaft 2021 und das Europäische Olympische Jugendfestival qualifiziert.

Alle sind happy

„Wir sind sehr glücklich, für mich war das eine ganz tolle Erfahrung. Die ersten sechs Mannschaften fahren zur Weltmeisterschaft. Das war unser Ziel“, so Malte Ullerich.

Der Wismarer Malte Ullerich hier mit Dominic von Känel, Trainer der U-18-Volleyball-Nationalmannschaft. Quelle: Privat

Happy war auch Bundestrainer Dominic von Känel: „Wir haben ein sehr gutes Turnier gespielt. Jeder von uns hat auf seinem Weg in Richtung Profi-Volleyball sehr viel gelernt, was für uns mit das wichtigste Ziel ist.“

Und wie zufrieden ist der Wismarer Zwei-Meter-Mann mit sich selbst? „Ich habe das Turnier fast durchgespielt, obwohl ich ein paar Knieschmerzen hatte. Der Trainer und ich waren sehr zufrieden, auch wenn nicht alles so funktioniert hat, wie es sollte.“

Mutter ist der größte Fan

Vom Schweriner SC ist Malte inzwischen zum VCO Berlin gewechselt. Der Weg zum Abitur und die weitere Volleyballkarriere stehen im Mittelpunkt. Nach Wismar kommt er in den Herbstferien zu Besuch. Dort wartet sein größter Fan auf ihn, Mutter Antje Ullerich, früher ebenfalls eine erfolgreiche Volleyballerin für den SC Traktor Schwerin in der DDR-Oberliga, der damals höchsten Spielklasse.

Beim RT-Cup 2021 in Wismar ?

Der Mittelblocker könnte im nächsten Sommer auf dem Spielfeld in Wismar zu sehen sein. „Beim RT-Cup möchte ich sehr gerne dabei sein, wenn ich nicht gerade verhindert bin.“ Das Turnier mit Freizeitmannschaften auf dem Marktplatz musste dieses Jahr wegen Corona ausfallen, die Vorplanung für 2021 läuft. Zweimal hat Malte hier schon mitgespielt, als Zuschauer war er noch öfter dabei.

Bei der EM in Italien hatte Deutschland in der Vorrunde gegen Weißrussland gewonnen und gegen Tschechien und Polen, die später Zweiter und Dritter wurden, verloren. In den Platzierungsspielen drehte das deutsche Team auf. Gegen die Türkei, das Qualifizierungsspiel für die WM 2021, setzte sich die Mannschaft mit 3:1 durch. Das Spiel um Platz fünf wurde 3:1 gegen Belgien gewonnen.

Auf Corona wurde die Spieler zweimal getestet. „Wir mussten fast die ganze Zeit Masken tragen, außer auf den Zimmern und auf dem Spielfeld. Gefühlt gab es an jeder Tür Desinfektionsmittel.“ Für Malte kein Problem: „Hauptsache der Sport konnte stattfinden. Dann kann ich mit allem leben.“

Ambitionierte Pläne

Zu seinen weiteren Plänen sagt der 17-Jährige: „Die 1. Bundesliga ist mein Ziel, vielleicht dann auch ins Ausland, weil dort die Weltklasse spielt.“ Der Traum, eines Tages für die Männer-Nationalmannschaft zu spielen, sei durch den Wechsel nach Berlin „viel realistischer geworden. Wir trainieren unter Topbedingungen.“

Die Entscheidung, ob er perspektivisch Hallen- oder Beachvolleyball spielen möchte, ist noch nicht gefallen. Erfolgreich ist Malte Ullerich in beiden Disziplinen. Man darf gespannt sein.

Von Heiko Hoffmann