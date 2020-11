Wismar

Ulrich Jahr geht gerne in die Luft. Nicht um sich abzureagieren, sondern um seinem Hobby zu frönen. Der Wismarer fotografiert leidenschaftlich gerne. Vorzugsweise aus der Luft.

Wismars bekannter Luftbildfotograf stand in den letzten Wochen zusammen mit dem Grafiker Urs Heinrich vor der Qual der Wahl: Zwölf Fotos und das Cover für den Luftbildkalender 2021 aussuchen.

Anzeige

Auf was fliegen die Leute? Ulrich Jahr: „Das ist ganz verschieden. Beliebt sind zum Beispiel die Wohngebiete und die Altstadt. Am liebsten will jeder seinen Claim aus der Luft sehen.“ Diese Wünsche werden beispielsweise im Februar mit Wismar-Süd und im Oktober mit Wendorf erfüllt. Auch neue Motive sind dabei. Dazu zählen der Seehafen mit den vielen Autos vor der Kaikante an der Wismarbucht im Januar und Wismars größte Baustelle in der Poeler Straße mit einem imposanten Draufblick im Juni.

Fotos aus 300 Meter Höhe

Die Fotos macht Ulrich Jahr in der Regel aus 300 Meter Höhe. Seit 1995 ist er Pilot. Doch wenn es mit der Kamera in die Luft geht, sitzt er nicht selbst an den Schalthebeln: „Beides passt nicht zusammen.“ Von einem Flug bringt der 66-Jährige etwa 300 Fotos mit, mittlerweile kommt er auf insgesamt etwa 18 000.

Altes und neues Wendorf, Median-Klinik, Ostsee und Felder – diese Aufnahme ist im Oktober 2021 im Kalender zu sehen. Quelle: Ulrich Jahr

Zum März-Foto mit dem Stadtteil Friedenshof hat der Wismarer eine besondere Beziehung. Als Bauingenieur hatte er Anfang der 1980er-Jahre noch Berechnungen für die Fundamente der Mehrgeschosser erstellt. Rund 20 Jahre später – nach der Wende und massivem Leerstand – hat Ulrich Jahr den Abriss von etwa 40 Häusern begleitet. Zum Beispiel am Ankerplatz, am Netzboden, Leuchtfeuer und Auf der Helling.

2014 haben Jahr und Urs Heinrich, Geschäftsführer von Quantum Media in der Dankwartstraße, den ersten Luftbildkalender herausgebracht. Die Altstadt ist immer dabei. Jahr: „Wir nehmen aber immer aktuelle Fotos. Denn Wismar verändert sich ständig und die Leute achten sehr auf Details.“

Geschenk für Bauherren

Ulrich Jahr ist seit 2007 – neudeutsch – ein Solo-Selbstständiger. Aktuell hat er die Bauüberwachung für das neue Kreuzfahrtgebäude am Alten Hafen inne. Seine Passion für das Fotografieren aus der Luft hängt unmittelbar mit seinem Job zusammen: „Ich habe früher für Bauherren als kleine Überraschung die Objekte aus der Luft festgehalten. Die haben sich riesig gefreut.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Sein fliegerisches Highlight 2020 war der Flug mit einer Agrarmaschine vom Typ Z-37. Der gelbe Zweisitzer fliegt im Kalender über die Altstadt und den Hafen. „Davon gibt es nur noch zwei in Deutschland. Es war ein tolles Erlebnis, bei bestem Wetter mit so einer Maschine über Wismar zu fliegen“, sagt Jahr, der übrigens alle Ankünfte von Kreuzfahrtschiffen in Wismar aus der Luft festgehalten hat und kleine Flieger den großen Passagiermaschinen vorzieht: „Die großen Flugzeuge sind für mich wie ein Bus, ein Transportmittel mit kleinen Bullaugen, wo aus einer Höhe von 10 000 Metern wenig zu sehen ist.“

Zwei Herzschläge fehlen

Eine brenzlige Situation hat Ulrich Jahr in all den Jahren noch nicht gehabt. „Mir fehlen vielleicht zwei Herzschläge, weil mal kurz der Motor ausgesetzt hat“, lacht Ulrich Jahr. Ein Zukunftsprojekt ist eine Ausstellung mit alten und neuen Luftbildern als Vergleich. Wismar bietet dafür viel Fotostoff.

Lesen Sie auch

Zur Entwicklung seit der Wende sagt der fotografierende Bauingenieur: „ Wismar hat eine gewaltige Entwicklung genommen. Im Vergleich zu anderen Städten ist viel passiert, auch aktuell, wenn ich an den Bau und die Sanierung von Schulen und Kitas denke, an den Dahlberg oder den Hafen.“ Was findet Ulrich Jahr gelungen, was nicht? „Beim Parkhaus am Alten Hafen war ich erst sehr skeptisch, aber ich finde es überraschend gut. An die Hafenspitze gehört kein Haus, über die Gestaltung kann man sich streiten.“

Der „ Luftbildkalender 2021: Wismar und Mecklenburger Umland von oben“ ist bei den Buchhandlungen Hugendubel und Peplau in Wismar und bei Quantum Media in der Dankwartstraße 10 für 19 Euro erhältlich.

Von Heiko Hoffmann