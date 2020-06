Wismarer gesucht, die ihre Wende-Erinnerungen digital erzählen

Wismar/Nordwestmecklenburg

Das Projekt „30 Jahre Deutsche Einheit: deine Geschichte – unsere Zukunft“ ruft Menschen aus verschiedenen Regionen dazu auf, die Wendejahre in ihrer Heimat zu reflektieren und ihre Erinnerungen gemeinschaftlich zu teilen. Auch die Menschen in der Region Wismar und Nordwestmecklenburg können mitmachen.

Verschiedene Menschen werden gesucht

„Durch Corona sind es nun digitale Erzählsalons“, berichtet Künstler Andre van Uehm. 1963 in Thüringen geboren und nun in Mecklenburg lebend und arbeitend, ist er im Projekt „Digitaler Erzählsalon“ dafür zuständig, Menschen in der Region für das Projekt zu begeistern. „Jeder kann mitmachen“, erzählt er.

„Menschen mit gegensätzlichen Meinungen, Haltungen und Lebenswegen sollen miteinander reden!“ Jeder kann sich bewerben. Gerade für die Region wäre es toll, wenn zum Beispiel Menschen aus den Bereichen Fischerei und Landwirtschaft mitmachen würden. „Dort gab es in den 30 Jahren große Veränderungen und auch viel menschliches Elend“, macht Andre van Uehm Mut, die eigene Lebensgeschichte zu erzählen.

Auch „Zugereiste“ können und sollen mitreden

Van Uehm: „Die Kommunikation muss stattfinden! Nicht nur zwischen den ehemaligen DDR-Bürgern – genauso dürfen auch Zugereiste aus dem Westen mitreden.“ Die digitalen Erzählsalons werden professionell moderiert und aufgenommen, Gäste können live zuschauen und kommentieren. Dazu gibt es technische Hilfestellung im Vorfeld – weder an den Geräten noch am technischen Wissen soll die Bereitschaft, am Digitalen Erzählsalon teilzunehmen, scheitern.

Die Erzählsalons werden organisiert vom Berliner Unternehmen „ Rohnstock Biografien“ und gefördert vom Bundesbeauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Katrin Rohnstock hat das Format Erzählsalon professionalisiert, es gibt beispielsweise Erzählsalons zwischen Ost und West, Runden mit jungen Migrantinnen und älteren Deutschen oder mit Jungunternehmern und erfahrenen Wirtschaftslenkern.

Durch Corona digital

Die Aufarbeitung der Wende-Biografien hat das auf Biografiearbeit spezialisierte Unternehmen zum Thema „Treuhand“ schon gemacht, eine Ausstellung zum Thema inklusive Erzählsalon in Wismar wurde wegen Corona abgesagt. Deswegen nun das digitale Format.

Die Digitalen Erzählsalons zum Thema 30 Jahre Wende werden im Burgenland und in der Altmark (beide Sachsen-Anhalt), in der Mecklenburger Seenplatte und Nordwestmecklenburg, im Thüringer Wald und dem Saale-Holzland-Kreis ( Thüringen), in der brandenburgischen Lausitz und im Oderbruch ( Brandenburg) sowie im Erzgebirge und im Vogtland (Sachsen) stattfinden, dank der digitalen Möglichkeiten sind sie natürlich von überall aus verfolgbar.

Erzählen über die tiefen Brüche von 1989/1990

Aus der Projektbeschreibung: „Die Ostdeutschen haben reichlich Erfahrungen im Umgang mit tiefgreifenden Brüchen und dem Herbeiführen eines gesellschaftlichen Wandels. Die Erinnerungen an 1989/90, an die Jahre davor und danach, sind somit auch Transformations-Erfahrungen, die es wert sind, wachgerufen und nutzbar gemacht zu werden.“

Denn: „Nur wenn wir wissen, woher wir kommen, wissen wir, wohin wir gehen!“ Und zukünftige, auch politische Veränderungsprozesse zwischen Digitalisierung, wirtschaftlichem Strukturwandel und Klimaerwärmung beispielsweise könnten von dem Wissen über die „Ostbiografien“ profitieren.

Wissen für die Zukunft

Weiter aus der Projektbeschreibung: „Anspruch ist es daher, die Digitalen Erzählsalons mit Erzählern – Frauen wie Männer, ältere wie jüngere – aus verschiedenen Milieus und Generationen zu besetzen. Aufbauend auf ihren regionalen Wende-Erinnerungen können sie auch Ideen einbringen, wie künftiger gesellschaftlicher Wandel gestaltet werden kann.“

Ziel ist es, dass bei Erzählenden wie Zuhörern neue Impulse und auch Verständnis füreinander entstehen. „Die Älteren lernen voneinander, sie erfahren, was sie verbindet: in Sorgen, Wünschen, Bedürfnissen und Ideen. Die jungen Ostdeutschen, die die DDR nicht erlebt haben, lernen ihre Herkunft und Heimat durch die Geschichten der Älteren neu kennen. Sie erfahren, woher sie kommen und lernen, welche Potenziale in den Erfahrungen der friedlichen Revolution und der Transformation liegen.“

Gesucht: bis zu acht Menschen aus der Region Ein „Digitaler Erzählsalon“ dauert maximal zwei Stunden. Fünf bis acht Menschen erzählen pro Veranstaltung. Sie sind per Videokonferenz zusammengeschaltet; unzählig viele können ihnen dabei in Echtzeit zuschauen oder zuhören. Die Salonnière bzw. der Salonnier hält behutsam die Fäden des Erzählens in der Hand, hilft den Erzählern bei Bedarf, einen Anfang oder ein Ende zu finden. Keine Geschichte wird kommentiert oder bewertet. Die Zuhörer können während des Erzählsalons ihre eigenen Gedanken live im Chat zu teilen. Im Anschluss besteht für sie 30 Minuten die Möglichkeit, in den direkten Erfahrungsaustausch mit den Erzählern zu gehen. Videos der „Digitalen Erzählsalons“ können nach den jeweiligen Terminen jederzeit auf der Website des Projekts und im entsprechenden Youtube-Kanal abgerufen werden. Erfahrene Autobiografiker von Rohnstock Biografien schreiben 30 ausgewählte Geschichten in der Ich-Form auf. Sie münden in ein E-Book, das ab Ende November 2020 frei verfügbar herunterzuladen ist. Innerhalb des Projekts finden zehn weitere, überregional ausgerichtete Digitale Erzählsalons statt, sie sind einzelnen Themen zugeordnet, wie beispielsweise Arbeit, Konsum und Migration. Interessenten können sich auf der Projekt-Website: www.deine-geschichte-unsere-zukunft.de bewerben, hier ist auch der Veranstaltungs-Stream zu finden. Der „Digitale Erzählsalon“ für Nordwestmecklenburg findet am 6. August um 18 Uhr statt. Die Termine in den anderen Regionen: 9.07.2020 brandenburgische Lausitz, 16.07.2020 Oderbruch, 23.07.2020 Burgenland, 30.07.2020 Altmark, 13.08.2020 Erzgebirge, 20.08.2020 Saale-Holzland-Kreis und am 27.08.2020 im Vogtland.

Von Nicole Hollatz