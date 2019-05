Wismar

Holz statt Stahl: Das ist das Konzept, mit dem Dr. Hans Korte Nägel produzieren möchte – Holznägel. Die Erfindung des Wismarers klingt zunächst simpel. Statt Nägel in einem aufwendigen Verfahren aus Stahl herzustellen, bietet er eine umweltfreundlichere Alternative aus Holz an. Einfach erklärt: Mit einem sogenannten Druckluftnagler werden seine Nägel in Bretter und andere Bauteile eingeschossen. Lignoloc heißt das System, das der Wismarer als weltweites Patent angemeldet hat. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt ( DBU) fördert das Projekt nun fachlich und finanziell mit rund 276 000 Euro. Denn das System soll noch weiter erforscht und verbessert werden.

Darum sind Holznägel besser als Stahlnägel

„ Stahl ist toll“, gibt Holzwirt Hans Korte zu, in dessen Büro in der Wismarer Altstadt viele weitere hölzerne Erfindungen aus den vergangenen Jahren stehen. Doch Holznägel haben seiner Ansicht nach viele Vorteile. „Ist ein Holznagel erst einmal in ein Werkstück – zum Beispiel ein Brett – eingebracht, stört er nicht weiter, wenn man danach noch fräsen, sägen oder bohren will“, erklärt Korte, der Inhaber der Innovationsberatung Holz und Fasern in der Lübschen Straße ist. Ist bei einer solchen Arbeit ein Nagel aus Stahl im Weg, verschleiße das Werkzeug eher. Holznägel verfärben sich zudem nicht, wie es Stahlnägel bei Regen tun können. „Sie verschwinden einfach im Holz, sind dann mit ihm verschweißt.“

Eine weitere Eigenschaft: Die sogenannte Ausziehfestigkeit ist bei Holznägeln doppelt so hoch wie bei Stahlnägeln. Heißt: Das Material, das von den Nägeln zusammengehalten wird, hält bombenfest. „Und darauf kommt es doch an“, findet Hans Korte, der zudem betont, dass seine Holznägel nur ein Sechstel so viel wiegen wie Nägel aus Stahl.

Nägel werden aus Buchenholz aus MV hergestellt

Seit 2017 ist die Wismarer Erfindung schon auf dem Markt und will eine echte Konkurrenz für Stahlnägel werden. Mit der Förderung der DBU, die über drei Jahre läuft, will der Holzwirt nun zusammen mit dem Institut für Holzwissenschaften der Universität Hamburg und der Firma Raimund Beck Nageltechnik aus dem österreichischen Mauerkirchen erforschen, wie die Nägel, die aus heimischem Buchenholz gefertigt werden, verbessert werden können.

„Wir wollen zum Beispiel noch herausfinden, was der ideale Druck ist, um sie ins Holz zu schießen“, sagt Hans Korte. Und: „Wie verhalten sie sich etwa auf Dauer bei Frost oder unter lang anhaltendem Vibrieren? Das wollen wir klären, um so ihren Einsatz im ökologischen Holzbau, beim Herstellen von Paletten sowie im Forst-, Garten- und Landschaftsbau zu ermöglichen.“

Stiftung: Holznägel können Umweltauswirkungen verringern

„Eine umweltfreundlichere Zusammensetzung der Holznägel und breitere Anwendung haben das Potenzial, den Rohstoffverbrauch zu senken und damit negative Umweltauswirkungen zu verringern“, unterstrich DBU-Generalsekretär Alexander Bonde jetzt bei der Übergabe des Bewilligungsschreibens in Wismar. So würden allein für eine Europalette 78 Stahlnägel mit einem Gewicht von einem halben Kilo benötigt. Bei jährlich rund 400 Millionen gefertigten Paletten kämen dabei rund 200 000 Tonnen Stahl zum Einsatz.

Korte: „Von ihrer Herstellung über den Gebrauch bis hin zum Nachnutzen, bereits heute sind uns viele Vorteile der hölzernen Alternative bekannt. Beispielsweise können die Holznägel energiesparender hergestellt werden und sind leichter, was vor allem bei Transportverpackungen wie Paletten weitere Rohstoffe einspart.“ In den kommenden drei Jahren soll nun weiter an der Erfindung geforscht werden.

